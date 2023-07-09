 أزمة الكهرباء في العراق وسط موجة الحر | DW الأخبار | DW | 10.07.2023

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أزمة الكهرباء في العراق وسط موجة الحر

زادت شكاوى العراقيين من كثرة انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية وصولاً إلى 16 ساعة يومياً، ما فاقم معاناتهم خلال أشهر الصيف. اذ يأتي هذا في وقت تعاني فيه البلاد من موجة حر شديدة.

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