أزمة الكهرباء في العراق وسط موجة الحر

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زادت شكاوى العراقيين من كثرة انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية وصولاً إلى 16 ساعة يومياً، ما فاقم معاناتهم خلال أشهر الصيف. اذ يأتي هذا في وقت تعاني فيه البلاد من موجة حر شديدة.
بسبب التغيرات المناخية تأمل الأمم المتحدة في تغطية كل شخص في العالم بأنظمة الإنذار المبكر في غضون السنوات الخمس المقبلة. فما هي هذه الأنظمة وكيف تعمل على إنقاذ البشرية من غضب الطبيعة؟
تتجه ألمانيا نحو إطلاق خطة لحماية السكان من موجة الحر، من خلال مشروع لوزارة الصحة، ينص على إجراءات منها تنبيه المتضررين المحتملين.
أعلن اللاجئ العراقي سلوان موميكا، الذي أحرق صفحات من القرآن قبل أيام في السويد، عزمه إحراق المصحف مجدداً، فيما طالبت الخارجية العراقية السويد بتسليمه للعراق لمحاكمته.
ذكر خبراء أرصاد جوية في ألمانيا أن البلاد ستشهد في نهاية الأسبوع أول موجات الحر لهذا العام، محذرين من عواصف وأمطار رعدية. بينما أصدرت المملكة المتحدة تحذيرات صحية جديدة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.
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