 أزمة الغذاء تعصف بلبنان بسبب الحرب في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 02.07.2022

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DW الأخبار

أزمة الغذاء تعصف بلبنان بسبب الحرب في أوكرانيا

يعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة. وجاءت الحرب الأوكرانية لتزيد معاناة الشعب اللبناني في ظل النقص الحاد في واردات القمح من أوكرانيا وروسيا. الأوضاع الصعبة جعلت الكثيرين يفكرون في الهجرة والهروب للغرب.

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