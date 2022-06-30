أزمة الغذاء تعصف بلبنان بسبب الحرب في أوكرانيا

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يعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية طاحنة. وجاءت الحرب الأوكرانية لتزيد معاناة الشعب اللبناني في ظل النقص الحاد في واردات القمح من أوكرانيا وروسيا. الأوضاع الصعبة جعلت الكثيرين يفكرون في الهجرة والهروب للغرب.
تقرير أوروبي جديد يتحدث عن ارتفاع ملحوظ بأعداد المهاجرين المغادرين لسواحل مصر باتجاه الدول الأوروبية، يحذر من استمرار تلك الظاهرة ويدعو للمزيد من التعاون مع مصر للحد من تلك القوارب.
كلف الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة مما يبقي الملياردير السني على رأس حكومة تواجه انهيارا ماليا داخليا منذ ثلاث سنوات.
طالب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق زورق ركاب قبالة سواحل طربلس حيث تم انتشال ست جثث. ويذكر أن لبنان يعرف أزمة اقتصادية خانقة زادت من ظاهر الهجرة غير الشرعية.
يصيب الارتفاع الجنوني لأسعار القمح وأغذية أخرى وتراجع المعروض منها في الأسواق، الاقتصاد المصري بضربة مؤلمة. في هذه الأثناء تطرق الحكومة المصرية مختلف الأبواب لمواجهة مخاطر نقص الأغذية، فهل تنجح حيث فشلت سابقاتها في ذلك؟
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