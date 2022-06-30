أزمة الغذاء تعصف بلبنان بسبب الحرب في أوكرانيا

قتلى بينهم طفلة في غرق قارب هجرة قبالة سواحل لبنان

طالب الرئيس اللبناني ميشال عون من الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق في الملابسات التي رافقت غرق زورق ركاب قبالة سواحل طربلس حيث تم انتشال ست جثث. ويذكر أن لبنان يعرف أزمة اقتصادية خانقة زادت من ظاهر الهجرة غير الشرعية.