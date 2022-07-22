أزمة الغاز في أوروبا.. هل من حل في الأفق؟

خطة الطوارئ الأوروبية بشأن الغاز للشتاء تدخل حيز التنفيذ

قال مراقبون إن خطة الطوارئ الأوروبية التي تتضمن إجراء وقف محتمل في واردات الغاز الروسي قد يبدأ العمل بها بشكل رسمي اعتباراً من الغد. وفق الخطة، سيتعين على ألمانيا وحدها خفض استهلاكها بنحو عشرة مليارات متر مكعب.