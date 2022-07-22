 أزمة الغاز في أوروبا.. هل من حل في الأفق؟ | مسائية DW | DW | 09.08.2022

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مسائية DW

أزمة الغاز في أوروبا.. هل من حل في الأفق؟

خطة غاز طارئة وضعها الاتحاد الأوروبي تحسبا لتوقف الإمدادات الروسية تدخل اليوم حيز التنفيذ.. ما تفاصيل الخطة؟ وإلى أين وصلت جهود دول الاتحاد لاحتواء أزمة الغاز؟

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