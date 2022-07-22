أزمة الغاز في أوروبا.. هل من حل في الأفق؟

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خطة غاز طارئة وضعها الاتحاد الأوروبي تحسبا لتوقف الإمدادات الروسية تدخل اليوم حيز التنفيذ.. ما تفاصيل الخطة؟ وإلى أين وصلت جهود دول الاتحاد لاحتواء أزمة الغاز؟
نقص إمدادات الغاز الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية اضطرت ألمانيا إلى العمل على خفض استهلاكها من الغاز الطبيعي بحوالي 15 في المائة وهو ما ينعكس سلبا على القطاع الصناعي الذي سجل تراجعا للشهر الخامس على التوالي.
عادت غازبروم الروسية مجددا لخفض تدفق الغاز عبر أنبوب نورد ستريم 1 لألمانيا إلى 20%. ودفع هذا القرار بألمانيا للتفكير بمزيد من الإجراءات لتوفير الطاقة. فما السيناريوهات المحتملة لمواجهة أزمة الغاز في ظل "الابتزاز الروسي"؟
قال مراقبون إن خطة الطوارئ الأوروبية التي تتضمن إجراء وقف محتمل في واردات الغاز الروسي قد يبدأ العمل بها بشكل رسمي اعتباراً من الغد. وفق الخطة، سيتعين على ألمانيا وحدها خفض استهلاكها بنحو عشرة مليارات متر مكعب.
"لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات"، يقول مسؤول أوروبي ويضيف أن الاتحاد الأوروبي بانتظار رد سريع من طهران ومن واشنطن حول النص النهائي المقدم لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران. والسعودية تجدد رفضها امتلاك إيران للسلاح النووي.
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