 أزمة الغاز في أوروبا تتطلب تضامن الدول مع بعضها البعض | DW الأخبار | DW | 22.07.2022

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DW الأخبار

أزمة الغاز في أوروبا تتطلب تضامن الدول مع بعضها البعض

الغاز الروسي عاد ليتدفق مجدداً بعد انتهاء أعمال الصيانة في خط الأنابيب نورد ستريم 1، ولكن ليس بالقدر المتفق عليه. ونظراً لاقتراب فصل الشتاء، تبحث ألمانيا وأوروبا عن طرق لتوفير الغاز.

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