أزمة الغاز في أوروبا تتطلب تضامن الدول مع بعضها البعض

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الغاز الروسي عاد ليتدفق مجدداً بعد انتهاء أعمال الصيانة في خط الأنابيب نورد ستريم 1، ولكن ليس بالقدر المتفق عليه. ونظراً لاقتراب فصل الشتاء، تبحث ألمانيا وأوروبا عن طرق لتوفير الغاز.
جدد الرئيس الروسي تهديده بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، محملا إياها والعقوبات الغربية مسؤولية أزمة الغاز. في حين أعلنت المفوضية الأوربية إعدادها لخطة طوارئ لتأمين إمدادات الغاز للدول الأعضاء.
تشير الدلائل إلى أنّ روسيا تعتزم ضخ الغاز باتجاه ألمانيا مجددا الخميس، بعد انتهاء الصيانة السنوية لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 1. لكن وتحسبا لأي مفاجآت وضع الاتحاد الأوروبي خطة طوارئ لتخفيض استهلاك الغاز في دوله.
أكدت صحيفة روسية أن كندا أرسلت توربين خط أنبوب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا بعد إصلاحه، بانتظار وصوله إلى روسيا في غضون أيام، في خطوة انتقدها الرئيس الأوكراني زيلينسكي معتبرًا أنها "تنتهك نظام العقوبات" ضد روسيا.
يتصاعد القلق لدى قطاعات واسعة من الألمان عند التفكير في الشتاء القادم خاصة مع الأنباء المقلقة عن احتمال توقف إمدادات الغاز الروسية للبلاد. من أجل ذلك بدأت عدة مدن ألمانية في الاستعداد لمواجهة الأزمة عبر حلول غير تقليدية.
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