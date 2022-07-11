أزمة الغاز في أوروبا تتطلب تضامن الدول مع بعضها البعض

ألمانيا- هكذا يتم الاستعداد لمواجهة نقص إمدادات الغاز في الشتاء

يتصاعد القلق لدى قطاعات واسعة من الألمان عند التفكير في الشتاء القادم خاصة مع الأنباء المقلقة عن احتمال توقف إمدادات الغاز الروسية للبلاد. من أجل ذلك بدأت عدة مدن ألمانية في الاستعداد لمواجهة الأزمة عبر حلول غير تقليدية.