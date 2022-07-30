أزمة الطاقة.. قطع الإضاءة عن مبان عامة ومعالم في برلين!

قررت حكومة ولاية برلين قطع الإضاءة ليلًا عن العديد من المباني العامة والمعالم في العاصمة الألمانية، وذلك بسبب أزمة طاقة محتملة.

وسادت حالة من الظلام ليل الجمعة السبت (30 تموز/يوليو 2022) لأول مرة في مبنى برلمان الولاية في حي "برلين ميته" (وسط برلين). وكان هذا هو الحال في أماكن أخرى، مثل كاتدرائية برلين أو حديقة "لوست غارتين" منذ يوم الأربعاء الماضي. ومن المتوقع أن يحدث ذلك في مبان وأماكن أخرى أيضًا.

وأعلنت إدارة قسم البيئة في حكومة الولاية (وزارة البيئة) أن 200 مبنى تقع ضمن نطاق مسؤوليتها لن تتم إضاءتها في الليل بعد الآن، ويشمل ذلك عامود النصر ومبنى البلدية وقصر شارلوتنبورغ.

وقالت إنه سيتم قطع الإضاءة تدريجيًا خلال الأسابيع الثلاثة أو والأربعة المقبلة، مضيفة أن هناك حوالي 1400 مصباح إضاءة قيد التشغيل، ومشيرة إلى أن تكاليف إضاءتها تبلغ نحو 40 ألف يورو سنويًا.



م.ع.ح/أ.ح (د ب أ)