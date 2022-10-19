 أزمة الطاقة - شولتس متمسك بحظر التكسير الهيدروليكي في ألمانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أزمة الطاقة - شولتس متمسك بحظر التكسير الهيدروليكي في ألمانيا

هناك جدل بألمانيا حول استخدام احتياطيات الغاز المحلي. ويعارض المستشار شولتس اقتراح الحزب الليبرالي بإعادة النظر في الحظر السابق على التكسير الهيدروليكي وقال التكسير الهيدروليكي ليس ضروريا في ألمانيا.

يافطة في ولاية ساكسونيا السفلى كتب عليها لا للتكسير الهيدروليكي (2015)

شولتس: الحكومات الاتحادية السابقة درست هذا التوجه، وكانت  المقاومة المحلية كبيرة لدرجة أنها لم تتح تطبيق ذلك.

عارض المستشار الألماني أولاف شولتس اقتراح الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) بإعادة النظر في الحظر السابق للتكسير الهيدروليكي في ألمانيا، وذلك في معرض الجدل الدائر حاليا حول استخدام احتياطات الغاز المحلي في أزمة الطاقة.

مختارات

وقال شولتس لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية في عددها الذي يصدر الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول) إن الحكومات الاتحادية السابقة درست هذا التوجه، وكانت  المقاومة المحلية كبيرة لدرجة أنها لم تتح تطبيق ذلك أبدا". وأوضح شولتس أن التكسير الهيدروليكي ليس ضروريا أيضا في ألمانيا.

ويريد الحزب الديمقراطي الحر وضع الحظر على إنتاج الغاز الطبيعي في ألمانيا على المحك من خلال ما يسمى بالتكسير الهيدروليكي في ظل أزمة الطاقة الحالية.

ويستخدم التكسير الهيدروليكي الضغط والمواد الكيميائية لاستخراج الغاز أو الزيت من طبقات الصخور، مما يشكل مخاطر بيئية. وتتعرض هذه الطريقة للانتقادات بسبب إسالة الغاز الناتج من خلال التبريد  القوي، لأن ذلك وفقا لعلماء البيئة يكلف ما يصل إلى 25 % من محتوى طاقة الغاز المنتج.

وأكد شولتس على أن "الغاز الطبيعي ليس مستقبلنا"، مضيفا أن ألمانيا ستكون محايدة مناخيا بحلول عام 2045، وأضاف شولتس قائلا: "هذا يعني أن صناعتنا ستعتمد بعد ذلك على استخدام الهيدروجين والكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتقوم بإنشاء البنية التحتية اللازمة لذلك، وكل هذا يسير بالتوازي مع إدارة الأزمة الحادة".

صورة من الأرشيف للمستشار الألماني أولاف شولتس (13/10/2022)

شولتس: الغاز الطبيعي ليس مستقبلنا، ألمانيا ستكون محايدة مناخيا بحلول عام 2045

ويرى وزير العدل الاتحادي، ماركو بوشمان (الحزب الديمقراطي الحر)، هذا الأمر بشكل مختلف. وصرح بوشمان لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" أنه بسبب توقف تسليم الغاز الروسي ستضطر ألمانيا حاليا إلى شراء غاز باهظ الثمن من  السوق العالمية. ولكن بعد ذلك سيكون من الضروري طرح السؤال حول ما إذا كان من الممكن استخدام الغاز الصخري الخاص بألمانيا باستخدام التكنولوجيا المسؤولة، وإذا كان ذلك ممكنا عليك أن تفعله".

كان زعيم الحزب الديمقراطي الحر ووزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر قد تحدث في السابق لصالح سياسة طاقة خالية من الأيديولوجيا. ويشمل ذلك أيضا النظر في كميات النفط والغاز المحلية في بحر الشمال وكميات الغاز الموجودة على الأرض. وقال ليندنر: "إن ما يسمى بالتكسير الهيدروليكي، مبرر، فهذا يتم على أعماق كبيرة، ولا توجد لدينا زلازل، ومياه الشرب ليست في خطر، فمن الممكن معالجة ذلك، فهو يقدم إسهاما مهما".

ص.ش/ع.ش (د ب أ)

  • Deutschland Energie Kohlekraftwerk bei Cottbus

    دعم مصادر الطاقة البديلة ـ الوسيلة الأنجع لمواجهة التغيرات المناخية

    الطاقة الأحفورية: العدو الأول للبيئة

    الطاقة الأحفورية هي تلك التي يتم استخراجها عن طريق التنقيب في باطن الأرض، كالنفط والفوسفات والفسفور. وتسمى هذه الطاقة بالأحفورية لأنها تعتمد على مبدأ الحفر لاستخراجها. ويعتبر العلماء أن هذا النوع من الطاقة أكثر ضررا بالبيئة. وتتسبب الطاقة الأحفورية بسبعين في المائة من الانبعاثات الضارة في الجو. ويبلغ حجم الغازات الدفيئة في الجو أكثر من 50 مليار طن سنويا، أي ضعف ما كان عليه الحال عام 1970.

  • Braunkohle-Bagger

    دعم مصادر الطاقة البديلة ـ الوسيلة الأنجع لمواجهة التغيرات المناخية

    الدول الغنية هي المسؤولة

    خلال القرن الماضي، كانت البلدان الصناعية هي المسؤولة بالدرجة الأولى على زيادة حجم الغازات الدفيئة في المجال الجوي. واليوم أصبحت الدول الآسيوية هي الأخرى إلى جانب دول الشرق الأوسط والدول النامية تساهم في ذلك أيضاً. ويصل معدل الفرد الواحد في الدول الفقيرة من انبعاثات الغازات الدفيئة 1.5 طن، وفي الدول الغنية يصل هذا المعدل إلى 13 طن.

  • Symbolbild Wüste Dürre

    دعم مصادر الطاقة البديلة ـ الوسيلة الأنجع لمواجهة التغيرات المناخية

    يجب وضع حلول جذرية

    منذ عام 1880 ارتفعت درجة حرارة سطح الأرض بحوالي 0.9 درجة مئوية، وارتفعت نسبة تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من 290 جزء من المليون إلى 400. وإذا لم يتم وضع حلول نوعية لمشاكل التلوث الحالية، فإن نسبة تركيز ثاني أكسيد الكربون قد يرتفع ليصل إلى 450 جزءا من المليون، مما سيرفع درجة حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين. وبحلول عام 2100 من الممكن أن ترتفع درجة حرارة سطح الأرض لتصل 8 درجات مئوية.

  • Butuan Philippinen Flut Überschwemmung Umweltkatastrophe Agaton

    دعم مصادر الطاقة البديلة ـ الوسيلة الأنجع لمواجهة التغيرات المناخية

    العواقب الوخيمة للتغير المناخي

    يتنبأ كثير من علماء البيئة بارتفاع مستوى سطح البحر واختفاء بعض الجزر بسبب مشاكل التغير المناخي. كما تنبأ هؤلاء العلماء بتعرض المدن الساحلية لفيضانات مدمرة واستحالة الحياة في بعض المناطق من العالم بسبب الحرارة المفرطة.

  • Fahrradfahrer in Amsterdam

    دعم مصادر الطاقة البديلة ـ الوسيلة الأنجع لمواجهة التغيرات المناخية

    علماء يدقون ناقوس الخطر

    طالب علماء البيئة باتخاذ إجراءات سريعة لاجتناب عواقب التغير المناخي. وأوصى هؤلاء باستخدام طاقات بديلة، بعيدا عن الاعتماد الكلي على الفحم والغاز والنفط.

  • Stadtpanorama von Köln (Skyline) NEU

    دعم مصادر الطاقة البديلة ـ الوسيلة الأنجع لمواجهة التغيرات المناخية

    التخلي عن استخدام الفحم

    أكبر مساهمة للتقليل من حجم الغازات الدفيئة يمكن أن تتحقق بالتخلي كليا عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة في أسرع وقت ممكن. فاحتراق الفحم يتسبب في 30 في المئة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

  • Deutschland Solarsiedlung von Rolf Disch in Freiburg

    دعم مصادر الطاقة البديلة ـ الوسيلة الأنجع لمواجهة التغيرات المناخية

    الطاقة الشمسية كمصدر لحماية البيئة

    تساهم البنايات التقليدية بنسبة 20 في المائة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة في الاحتباس الحراري، على عكس البنايات الحديثة التي تعتمد على الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة بدل مصادر الطاقة الأحفورية.

  • Solarpark Templin in Ostdeutschland

    دعم مصادر الطاقة البديلة ـ الوسيلة الأنجع لمواجهة التغيرات المناخية

    حماية بتكلفة مناسبة

    يمكن الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة بشكل كلي. ومن بين مصادر الطاقة البديلة التي يمكن استخدامها هناك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمائية. ويمكن لمصادر الطاقة هذه في حال دعمها أن تُستغل بتكلفة مناسبة وأن تحل محل مصادر الطاقة الأحفورية بشكل تدريجي.

    الكاتب: غيرو رويتر / زمن البدري


مواضيع ذات صلة

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD - M), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen - r), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, und Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, geben zum Ende der Klausur des Bundeskabinetts vor dem Schloss Meseberg abschließend eine Pressekonferenz. +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا - مجلس الوزراء يقر تمديد عمل مفاعلات نووية حتى الربيع 19.10.2022

أقر مجلس الوزراء الألماني خطة تمديد عمل المفاعلات النووية الثلاثة من أجل توليد الطاقة الكهربائية، حتى منتصف أبريل القادم. فيما شدد حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحكومي على ضرورة أن يكون هذا التمديد هو الأخير.

Mitarbeiter am Uniper-Gasspeicher Etzel (Deutschland)

ألمانيا: مستودعات الغاز شبه الممتلئة "ليست كافية" للشتاء 14.10.2022

أعلنت الحكومة الألمانية أنها حققت بشكل مبكر هدفها القاضي بملء احتياطاتها من الغاز بنسبة 95% بما يؤمن استهلاك شهرين في الشتاء، رغم توقف الإمدادات الروسية عبر خط أنابيب نورد ستريم بصورة تامة منذ مطلع أيلول/ سبتمبر.

An einer Hauptstraße in Hannover sind Wahlplakate der SPD, CDU, den Grünen und der FDP aufgestellt

اختبار لشولتس.. سكسونيا السفلى تنتخب برلمانا جديدا في ظل أزمة الطاقة 09.10.2022

يتوجه الناخبون في ولاية سكسونيا السفلى لصناديق الاقتراع لانتخاب برلمان جديد للولاية في تنافس محموم بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي ونظيره المسيحي الديمقراطي. فهل سيبقى رئيس الوزراء الاشتراكي الحاكم شتيفان فايل في منصبه؟