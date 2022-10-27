أزمة الطاقة تهدد الشركات في فرنسا

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أسعار الطاقة تصل إلى أرقام غير معقولة بسبب عواقب حرب روسيا ضد أوكرانيا. وفي فرنسا تخشى بعض الشركات على وجودها - أيضا لأن الدولة لا تستطيع الاعتماد على محطاتها للطاقة النووية.
في وقت تشهد فيه أسعار الغاز زيادة كبيرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تزداد محاولات إيجاد طرق فعالة ومنخفضة التكلفة لمواجهة برد الشتاء القادم. فكيف يمكن تعزيز قدرة الجسم على تحمل البرد؟
توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى "خارطة طريق" بهدف وقف ارتفاع أسعار الطاقة. المستشار الألماني أولاف شولتس أوضح أنه إذا لم يتمكن وزراء الطاقة من الاتفاق على نسخة نهائية، فستكون هناك حاجة إلى قمة جديدة لرؤساء الدول.
اتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية مع حكومات الولايات على مسألة تمويل تخفيف الأعباء الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة عن كاهل المواطنين والشركات، إضافة لتخصيص بطاقة رخيصة الثمن لوسائل النقل العامة بقيمة 49 يورو شهريا.
بولندا تتهم ألمانيا بـ"الأنانية". وظهرت مجدداً خلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول أسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة. فبعض العواصم تسعى لوضع سقف شامل لكل تعاملات الغاز والبعض الآخر يفضل سقفا لقطاع الكهرباء فقط.
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