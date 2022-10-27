أزمة الطاقة تهدد الشركات في فرنسا

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على "خارطة طريق" لمواجهة أسعار الطاقة

توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى "خارطة طريق" بهدف وقف ارتفاع أسعار الطاقة. المستشار الألماني أولاف شولتس أوضح أنه إذا لم يتمكن وزراء الطاقة من الاتفاق على نسخة نهائية، فستكون هناك حاجة إلى قمة جديدة لرؤساء الدول.