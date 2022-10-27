 أزمة الطاقة تهدد الشركات في فرنسا | مراسلون حول العالم | DW | 05.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مراسلون حول العالم

أزمة الطاقة تهدد الشركات في فرنسا

أسعار الطاقة تصل إلى أرقام غير معقولة بسبب عواقب حرب روسيا ضد أوكرانيا. وفي فرنسا تخشى بعض الشركات على وجودها - أيضا لأن الدولة لا تستطيع الاعتماد على محطاتها للطاقة النووية.

المزيد من المركز الإعلامي

مسائية DW: ماكرون يلتقي بشولتس...نزع فتيل التوتر الألماني الفرنسي؟

مسائية DW: ماكرون يلتقي بشولتس...نزع فتيل التوتر الألماني الفرنسي؟ 27.10.2022

زعماء بلدان الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لمناقشة سبل التعامل مع أزمة الطاقة.

الاتحاد الأوروبي.. بحث عن سبل الخروج من أزمة الطاقة 20.10.2022

أدى ارتفاع أسعار الطاقة في ألمانيا الى زيادة الضغط على المخابز، مما يدفع المزيد منها الى اعلان افلاسه.

ارتفاع أسعار الطاقة يهدد الكثير من المخابز في ألمانيا بالإفلاس 27.09.2022

في ذكرى انتهاء حرب الجزائر.. هدوء فرنسي وصمت جزائري

في ذكرى انتهاء "حرب الجزائر".. هدوء فرنسي وصمت جزائري 18.10.2022

المزيد مراسلون حول العالم

Es handelt sich um ein Videostill aus einem DW-Eigendreh

لاجئة إيرانية تقود قطارات ألمانية 04.11.2022

سعاة البريد في أوكرانيا ومواضيع أخرى

مراسلون حول العالم - سعاة البريد في أوكرانيا ومواضيع أخرى 04.11.2022

المجتمع اللاتيني وانتخابات الكونغرس الأمريكي

المجتمع اللاتيني وانتخابات الكونغرس الأمريكي 04.11.2022

سعاة البريد رغم الحرب في أوكرانيا

سعاة البريد رغم الحرب في أوكرانيا 04.11.2022

اقرأ أيضا

junger warm angezogener Mann wärmt sich die Hände in einer kalten Wohnung ohne Licht an einer Teelichtheizung um Strom und Gas zu sparen. selbstgebauter Teelicht Ofen, DIY Heizung aus Pflanzentopf und Teelicht Kerzen || Modellfreigabe vorhanden

تحمل البرد لخفض تكاليف التدفئة! 01.11.2022

في وقت تشهد فيه أسعار الغاز زيادة كبيرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تزداد محاولات إيجاد طرق فعالة ومنخفضة التكلفة لمواجهة برد الشتاء القادم. فكيف يمكن تعزيز قدرة الجسم على تحمل البرد؟

Olaf Scholz Federal Chancellor of Germany arriving at the EU summit, walking next to the European flags, flag of Europe and talks to the media while is answering questions to the press and journalists. Meeting of the EU leaders summit. The European Council in Brussels, Belgium on October 20, 2022 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto)

قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على "خارطة طريق" لمواجهة أسعار الطاقة 21.10.2022

توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى "خارطة طريق" بهدف وقف ارتفاع أسعار الطاقة. المستشار الألماني أولاف شولتس أوضح أنه إذا لم يتمكن وزراء الطاقة من الاتفاق على نسخة نهائية، فستكون هناك حاجة إلى قمة جديدة لرؤساء الدول.

02.11.2022, Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (M, SPD), Dietmar Woidke (l, SPD), Ministerpräsident von Brandenburg, und Peter Tschentscher (r, SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg, nehmen an der Ministerpräsidentenkonferenz teil. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا: اتفاق على حزمة تخفيف الأعباء وبطاقة نقل بـ49 يورو 02.11.2022

اتفقت الحكومة الاتحادية الألمانية مع حكومات الولايات على مسألة تمويل تخفيف الأعباء الاقتصادية وارتفاع أسعار الطاقة عن كاهل المواطنين والشركات، إضافة لتخصيص بطاقة رخيصة الثمن لوسائل النقل العامة بقيمة 49 يورو شهريا.

7.10.2022, PRAG+++ +++in der mobilen Hochformat-Ausspielung ist Macron nicht im Bild++++ Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD,l-r), Mark Rutte, Premierminister der Niederlande, und Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, triffen ein am zweiten Tag des Treffens der Europäischen Politischen Gemeinschaft auf der Prager Burg. +++ dpa-Bildfunk +++

خلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول التعامل مع أزمة الطاقة 07.10.2022

بولندا تتهم ألمانيا بـ"الأنانية". وظهرت مجدداً خلافات بين قادة الاتحاد الأوروبي حول أسعار الغاز وحزم الإنقاذ في كل دولة. فبعض العواصم تسعى لوضع سقف شامل لكل تعاملات الغاز والبعض الآخر يفضل سقفا لقطاع الكهرباء فقط.