 أزمة الطائرة 373 ماكس.. بوينغ تجري تعديلات في وحدتها الهندسية | أخبار | DW | 20.03.2019

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أخبار

أزمة الطائرة 373 ماكس.. بوينغ تجري تعديلات في وحدتها الهندسية

عينت شركة بوينغ نائباً جديداً لرئيس وحدة الهندسة بينما خصصت مسؤولاً تنفيذياً كبيراً آخر لتولي مسؤولية التحقيق، الذي انتقل إلى التسجيل الصوتي لأسرار الدقائق الأخيرة في قمرة القيادة، والمعمول عليه إماطة اللثام على الكثير.

Flieger Boeing 737 MAX (picture-alliance/Photoshot/Chen Yichen)

أظهرت رسالة بالبريد الإلكتروني تخص شركة بوينغ الأمريكية أن قسمها للطائرات التجارية، الذي يواجه أكبر أزماته في سنوات في أعقاب سقوط طائرة من طرازه الرئيسي 737 ماكس أودى بحياة أكثر من 300 شخص، عين نائباً جديداً لرئيس وحدة الهندسة بينما خصص مسؤولاً تنفيذياً كبيراً آخر لتولي مسؤولية التحقيقات في الحادث.

ويأتي ذلك التغيير الإداري بينما قالت أوروبا وكندا إنهما ستطلبان ضمانات متعلقة بسلامة طائرات 737 ماكس، مما يزيد من تعقيد خطط بوينغ استئناف تحليق الطائرة في أنحاء العالم بعد توقفها عن الطيران على أثر الحادث الذي وقع في إثيوبيا.

مختارات

سلامة ومصداقية شركة "بوينغ" الأمريكية على المحك، بعد تعليق الصين العمل بطائرات "737 ماكس 8" غداة حادث سقوط الطائرة الإثيوبية. فما الذي يعنيه هذا القرار؟ وماهي تبعات ذلك على شركات الطيران العربية؟ (11.03.2019)

قرر قائد طائرة سعودية العودة بطائرته المحملة بالركاب إلى مطار جدة، بعد أن اكتشفت إحدى الراكبات أنها نسيت طفلها في صالة المطار، في حادثة نادرة الحصول في عالم الطيران المدني. (12.03.2019)

وأبلغ كيفن مكاليستر الرئيس التنفيذي لوحدة الطائرات التجارية الموظفين في رسالة بالبريد الإلكتروني اطلعت عليها رويترز بأن جون هاميلتون، الذي كان رئيساً لوحدة الهندسة وكبير مهندسيها سيركز فقط على دور كبير المهندسين. وقال مكاليستر "هذا سيسمح له بتخصيص كل اهتمامه للتحقيقات الجارية في الحادث"، مضيفاً أن التغييرات لازمة "بينما نعطي الأولوية للتحقيقات الجارية في الحادث ونجلب موارد إضافية لها". وأفاد مكاليستر بأن لين هوبر، التي سبق لها تولي رئاسة قسم الاختبارات والتقييم في وحدة الهندسة ببوينغ، عينت نائبة لرئيس وحدة الهندسة. ورفض متحدث باسم بوينج التعليق لكنه أكد صحة الرسالة الإلكترونية.

التحقيق يدخل مرحلة جديدة

انتقل التحقيق الخاص بالدقائق الأخيرة على متن الطائرة الخطوط الجوية الإثيوبية في رحلتها رقم 302 اليوم الثلاثاء إلى التسجيل الصوتي الذي يتضمن أسرار ما دار في قمرة القيادة في حين تتعلق أنظار شركة بوينج وقطاع الطيران العالمي المصدوم بالنتائج. وقد يكشف التسجيل الصوتي لقائد الطائرة ياريد جيتاتشيو ومساعده الأول أحمد نور محمد ما قاد إلى تحطم الطائرة والذي انطوى على أوجه شبه مقلقة مع كارثة أخرى تتعلق بالطراز نفسه من طائرات بوينغ قبالة إندونيسيا في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وجرى تفريغ بيانات الصندوق الأسود في فرنسا لكن لم يستمع سوى خبراء من إثيوبيا يقودون التحقيق للحوار بين جيتاتشيو (29 عاماً) ومحمد (25 عاماً). وقالت مصادر مطلعة على التحقيق لرويترز إن البيانات وصلت إلى إثيوبيا اليوم الثلاثاء.

ويعتقد الخبراء أن نظاماً آلياً جديداً في أسطول طائرات ماكس التي تنتجها بوينج ربما يكون لعب دورا في الحادثتين مع عدم تمكن الطيارين من التغلب عليه عندما هوت الطائرة بمقدمتها.

ويشكك مشرعون وخبراء في سلامة الطيران في مدى دقة الفحص الذي أجرته الهيئات التنظيمية على طراز ماكس وتدريب الطيارين على خصائصه الجديدة. وأوقفت هيئات تنظيمية عالمية أكثر من 300 طائرة ماكس عن التحليق، وعلقت طلبيات لنحو خمسة آلاف أخرى بما يتجاوز قيمته 500 مليار دولار.

وارتفعت أسهم بوينغ يوم الثلاثاء 0.3 في المئة لتغلق على 373.43 دولار. ولا تزال منخفضة بأكثر من 11 في المئة منذ الحادث في إثيوبيا مما أفقدها أكثر من 25 مليار دولار من قيمتها السوقية.

خ.س/ح.ز (رويترز)

  • A British Airways jumbo approaching Heathrow Airport near London

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    تقترب الخطوط الجوية البريطانية من مطار هيثرو بالقرب من لندن. ويظهر في هذه الصورة السبب وراء تسمية طائرة بوينغ 747 رسمياً باسم "طائرة جامبو" بعد وقت قصير من إطلاقها في السوق منذ 50 عاماً. فهي ببساطة طائرة ضخمة ذات أربع محركات.

  • Boeing President Bill Allen and the head of Pan Am, Juan Trippe

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    تجمع هذه الصورة رئيس شركة بوينغ بيل ألين (يسار)، ورئيس شركة الطيران الأمريكية بان آم، خوان تريبي، في 9 شباط/ فبراير 1968 بعد انطلاق أول رحلة لطائرة بوينغ747 إذ ربطتهما صداقة لوقت طويل. ويقال أن تريبي قد اقترب من ألين، حيث كان تصميم الطائرة على وشك الانتهاء، وقال له : "إن صعنتها، سأشتريها"، وأجابه ألين :"إذا كنت ستشتريها، سأصعنها".

  • Inside a Boeing

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    لم تكتسب بوينغ 747 الجديدة شعبيتها لتقنياتها العالية فحسب، بل ولفخامتها أيضاً. مع صالة تقدم الكوكتيلات، تعد بتجربة سفر أنيقة ومريحة. يبلغ طولها أكثر من 70 متراً (230 قدماً) ويصل طول جناحيها 60 متراً تقريباً، حيث تستوعب مساحتها بين 366 و 550 راكباً، تبعاً لطريقة ترتيب المقاعد.

  • Crash of a jumbo over the small town of Lockerbie in Scotland

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    لسوء الحظ، لم تسلم الطائرة من الحوادث المأساوية. إذ تحطمت طائرة لوفتهانزا في عام 1974 بعد وقت قصير من إقلاعها في نيروبي وتسببت بمقتل 59 شخصاً. وفي عام 1977، اصطدمت طائرتان "جامبو" في مطار في تينيريفي، حيث لقي 583 شخصاً مصرعهم في ذلك الحادث. وفي عام 1988، قتل 270 شخصاً في تحطم جامبو فوق بلدة لوكربي الصغيرة بإسكتلندا بتفجير قنبلة إرهابي على متن الطائرة.

  • Farnborough International Airshow

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    تشتهر طائرة الجامبو بوجود سنام عملاق - السطح العلوي، حيث توجد قمرة القيادة وأشياء أخرى. يسمح هذا التصميم بهذه النسخة بوجود باب متحرك لشحن الكثير من البضائع. واليوم، تبيع بوينغ الطائرات ذات الأربع محركات في نسخة الشحن فقط لأنها تستهلك كمية كبيرة من الوقود، نظراً للمنافسة.

  • Boeing 747 carrying the Discovery space shuttle

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    المكوك الفضائي الأمريكي ديسكفري محمولاً على ظهر الطائرة جامبو (في الصورة ) من عام 2012. وأطلق اسم الطائرة الحاملة للمكوك على طائرتين من طراز بوينغ 747-100 عدلتا لتكونا قادرتين على نقل مكوك الفضاء إلى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. كانت تستخدم عادة لإعادة المكوك الفضائي إلى مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا.

  • Air Force One

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    من أصل 1548 طائرة جامبو، هناك عدد قليل فقط "اير فورس وان". وقد أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناء الطائرة الرئاسية المقبلة على طراز 747. كما يستخدم إمبراطور اليابان، وسلطان بروناي "ملكة السماء" كطائرة حكومية رسمية.

  • The British heavy metal band Iron Maiden lands their chartered Boeing 747 in Dusseldorf

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    وصلت فرقة الميتال البريطانية "أيرون ميدن" في أيار/ مايو 2016 بطائرة من طراز بوينغ 747 في مطار دوسلدورف، حيث تجمع الناس لمشاهدة الطائرة.

  • An Airbus A380 and a Boeing 747 at Frankfurt Airport

    بوينغ 747: نصف قرن في السماء

    مثل طائرة "إيرباص" A380 الضخمة (في المقدمة)، بوينغ 747 لم تعد تفي بالمتطلبات الاقتصادية لشركات الطيران التي تفضل الطائرات ذات المحرك المزدوج طويلة المدى مثل A350 أو بوينغ 777 و 787. إذ انخفض الطلب بشكل ملحوظ على طائرة 747 جامبو في العام الماضي.


مختارات

بوينغ 747: نصف قرن في السماء

قبل خمسين عاماً، انطلقت أول رحلة لطائرة بوينغ 747. ولم تكتسب هذه الطائرة التي عرفت باسم "جامبو جت" شهرتها من ضخامتها وتقنياتها العالية فحسب، وإنما لفخامتها الراقية. تعرف على بوينغ "ملكة السماء" في هذه الجولة المصورة. (12.02.2019)  

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خبراء فرنسيون سيقومون بفحص الصناديق السوداء لطائرة الخطوط الأثيوبية المحطمة من طراز بوينغ 737 ماكس، بعد أن رفضت ألمانيا القيام بتلك المهمة. ومن جهة أخرى، حظرت معظم دول العالم دخول طائرة من هذا الطراز إلى أجوائها.

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