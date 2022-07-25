أزمة الشركات العمومية في تونس.. كيف تريد الحكومة حلها؟

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في أول تحرك مناهض لحكومة الرئيس التونسي قيس سعيّد في العام الجديد، إضراب يشل حركة النقل العام في تونس العاصمة ودعوات للعاملين في قطاعات أخرى للنزول إلى الشارع.. هل تستجيب حكومة سعيّد لمطالب المضربين؟
قالت الجريدة الرسمية في تونس إن الرئيس قيس سعيد مدد حالة الطوارئ السارية منذ عام 2015 حتى 30 من يناير/ كانون الثاني القادم.
في أبرز تحد للرئيس قيس سعيّد، هدد الاتحاد التونسي للشغل بالاحتكام إلى الشارع لرفض ميزانية عام 2023، التي تتضمن خفضاً في الإنفاق والدعم الحكوميين ورفعاً للضرائب.
طالب أكبر ائتلاف للمعارضة التونسية الرئيس قيس سعيّد بالاستقالة واصفا نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وهي الأضعف في تاريخ البلاد، بالزلزال السياسي واعتبرت المعارضة أن سعيّد فقد الشرعية اللازمة لاستمراره في الحكم.
يبدو أن الانتخابات البرلمانية التونسية سجلت إقبالا ضعيفا جدا بعد حلول الموعد المقرر لإغلاق مراكز الاقتراع، الذي قاطعته معظم الأحزاب السياسية بعد أن انتقدته بوصفه تكليلا لسعي الرئيس قيس سعيد نحو حكم الرجل الواحد.
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