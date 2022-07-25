 أزمة الشركات العمومية في تونس.. كيف تريد الحكومة حلها؟ | مسائية DW | DW | 02.01.2023

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مسائية DW

أزمة الشركات العمومية في تونس.. كيف تريد الحكومة حلها؟

في أول تحرك مناهض لحكومة الرئيس التونسي قيس سعيّد في العام الجديد، إضراب يشل حركة النقل العام في تونس العاصمة ودعوات للعاملين في قطاعات أخرى للنزول إلى الشارع.. هل تستجيب حكومة سعيّد لمطالب المضربين؟

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