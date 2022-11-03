أزمة السير في قطاع غزة

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يعاني قطاع غزة من أزمات سير متواصلة بسبب تردي البنية التحتية وارتفاع أعداد السيارات في القطاع، ما يشكل عبئاً إضافياً على سائقي الأجرة وموظفي النقل بشكل خاص
تستعد ألمانيا لتشكيل أول حكومة في عهد ما بعد ميركل، إذ دخلت مفاوضات "إشارة المرور" في مراحلها الحاسمة، نسبة لألوان الأحزاب الثلاثة التي تتشاور من أجل تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل الذي تنتظره عدد من الملفات الملتهبة.
أعلن متحدث عسكري إسرائيلي عن تحشيد قوات قتالية على الحدود مع قطاع غزة في طور الإعداد لعملية برية، فيما تواصلت أعمال العنف في الداخل الإسرائيلي بعد إحراق سيارات للشرطة.
بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها في العاصمة الأوكرانية كييف وإن كان ببطء، إذ شرع سكانها في ارتياد الشوارع، فيما بدأت حركة المرور واضحة في المدينة. وفتحت المتاجر والمقاهي وصالونات الحلاقة والمطاعم أبوابها أمام روادها.
دفعت جائحة كورونا شركات السياحة في ألمانيا إلى التوجه صوب الرقمنة. ورغم إحراز الكثير من التقدم في تحول السياحة إلى العصر الرقمي، إلا أن نقص الموظفين يشكل تحديا كبيرا.
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