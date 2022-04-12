 أزمة السياحة في تايوان | DW الأخبار | DW | 14.04.2022

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DW الأخبار

أزمة السياحة في تايوان

تسببت جائحة كورونا في أزمة خانقة لقطاع السياحة في تايوان. فعلى الرغم من الإجراءات الصحية الصارمة وتدني نسبة السياح المصابين إلا أن العديد من الفنادق والمطاعم فقدت أساس عملها المعتاد.

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