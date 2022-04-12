أزمة السياحة في تايوان

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تسببت جائحة كورونا في أزمة خانقة لقطاع السياحة في تايوان. فعلى الرغم من الإجراءات الصحية الصارمة وتدني نسبة السياح المصابين إلا أن العديد من الفنادق والمطاعم فقدت أساس عملها المعتاد.
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس عن خطوات واسعة لتخفيف قيود مكافحة كورونا، مشيرا إلى أن بلاده تجاوزت موجة أوميكرون بصورة أفضل مقارنة بدول مجاورة، لكنه حذر من أن الجائحة لم تنته بعد، وطالب بالحذر رغم كل التفاؤل.
تدرس الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات خطة من ثلاث مراحل للتخفيف الشامل من تدابير الحماية من فيروس كورونا بحلول 20 مارس/ آذار. ومن المتوقع أن يتخذ السياسيون قرارات يوم الأربعاء.
لاتزال جائحة كورونا تلقي بظلالها للعام الثاني على التوالي على احتفالات أعياد الميلاد حول العالم. ورغم حصول الملايين على اللقاحات لكن الخوف يتصاعد من انتشار المتحور "اوميكرون" خاصة خلال التجمعات الكبيرة.
يتميز الاحتفال بعيد الميلاد بطابع خاص في بيت لحم، مهد السيد المسيح، والتي حافظت على الأجواء الاحتفالية في ظل جائحة كورونا، التي كان هناك أمل في نهايتها. لكن متحور أوميكرون بدد هذا الأمل. فكيف هي أجواء الاحتفال هذا العام؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول