أزمة السكن في صنعاء دفعت بالنازحين إلى سكن الدكاكين

بعضها في العالم العربي.. أسوأ عشرين أزمة إنسانية حول العالم!

تصدر لجنة الإنقاذ الدولية كل عام قائمة تتضمن عشرين دولة تعاني من أسوأ الأزمات حول العالم، وقد تصدرت الصومال قائمة 2022 التي تضمنت دولا عربية أيضا. ورغم أن الوضع لم يكن بهذا السوء من قبل، لكن هناك ما يدعو للتفاؤل أيضا!.