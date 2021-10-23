 أزمة السكن في صنعاء دفعت بالنازحين إلى سكن الدكاكين | DW الأخبار | DW | 02.01.2023

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أزمة السكن في صنعاء دفعت بالنازحين إلى سكن الدكاكين

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