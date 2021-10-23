أزمة السكن في صنعاء دفعت بالنازحين إلى سكن الدكاكين

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أسرة يمنية تفطن دكاناً مساحته ثلاثة أمتار مربعة هي نموذج عن معاناة الكثير من النازحين في اليمن من تبعات الحرب والنروح وأزمة السكن
منحت الهدنة اليمنيين العاديين خلال العام الجاري فاصلا من دوامة العنف والاقتتال التي تعصف بالبلاد منذ سنوات. لكن الأطراف المتحاربة رفضت تمديد الهدنة فيما يتوقع أن يشهد العام المقبل مزيدا من أعمال العنف.
تصدر لجنة الإنقاذ الدولية كل عام قائمة تتضمن عشرين دولة تعاني من أسوأ الأزمات حول العالم، وقد تصدرت الصومال قائمة 2022 التي تضمنت دولا عربية أيضا. ورغم أن الوضع لم يكن بهذا السوء من قبل، لكن هناك ما يدعو للتفاؤل أيضا!.
يدفع الوضع المتردي في اليمن الكثير من الناس إلى بيع ممتلكاتهم لتغطية تكاليف حياتهم اليومية ولأسباب أخرى، ما هذه الأسباب، وكيف أثرت عمليات البيع على سوق العقارات في ظل استمرار الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي؟
في اليمن الغارق في حرب طاحنة، تتفاقم ظاهرة الاضطرابات النفسية فيما يشهد القطاع الصحي عموما انهيارا بسبب الاقتتال المتواصل منذ ثماني سنوات، والذي أدخل يمنيين في أتون الاكتئاب ودفع آخرين منهم إلى اتباع طرق أكثر خطورة.
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