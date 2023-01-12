 أزمة الدين" الأمريكي.. تجاذبات داخلية ومخاوف خارجية | مسائية DW | DW | 11.05.2023

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مسائية DW

أزمة الدين" الأمريكي.. تجاذبات داخلية ومخاوف خارجية

أزمة الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية تتفاقم وتحذيرات من التخلف عن موعد السداد.. بايدن يسعى لتليين موقف الجمهوريين وترامب يدعو المشرعين إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لتقليص الإنفاق.. فما مآلات هذه الأزمة؟

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