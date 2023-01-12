أزمة الدين" الأمريكي.. تجاذبات داخلية ومخاوف خارجية

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أزمة الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية تتفاقم وتحذيرات من التخلف عن موعد السداد.. بايدن يسعى لتليين موقف الجمهوريين وترامب يدعو المشرعين إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لتقليص الإنفاق.. فما مآلات هذه الأزمة؟
أصدرت هيئة محلفين بمحكمة أمريكية في نيويورك حكماً بتغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ملايين الدولارات كتعويض عن انتهاك جنسي للكاتبة والصحافية السابقة إي. جين كارول، بينما رفضت الهيئة تهمة الاغتصاب.
بعد إخفاقه في الاتفاق مع المشرعين الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين العام، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه قد يغيب عن قمة مجموعة السبع القادمة في اليابان وزيارات خارجية أخرى، وقال سقف الديون "القضية الأكثر أهمية".
الرئيس الأمريكي جو بايدن سيترشح مجددا للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 عن الحزب الديمقراطي. فما هي الوعود الانتخابية التي أنجزها وتلك التي أخفق فيها خلال فترة رئاسته حتى الآن؟
بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024، تشكك الخبيرة بالشأن الأمريكي في مؤسسة DW الإعلامية، إينس بول، في قدرته على هزيمة أي مرشح جمهوري آخر غير سلفه دونالد ترامب.
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