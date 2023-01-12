أزمة الدين" الأمريكي.. تجاذبات داخلية ومخاوف خارجية

وجهة نظر: ترامب هو فرصة بايدن للفوز بالانتخابات مجددا

بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية عام 2024، تشكك الخبيرة بالشأن الأمريكي في مؤسسة DW الإعلامية، إينس بول، في قدرته على هزيمة أي مرشح جمهوري آخر غير سلفه دونالد ترامب.