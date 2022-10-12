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أزمة الخردل في فرنسا

الخردل، بهار فرنسا المفضل، اختفى إلى حد كبير من رفوف المتاجر الكبرى. والسبب يعود للجفاف الشديد في كندا أحد أهم مصدري بذور الخردل. قضية قد لا تمثل مشكلة للكثير من الدول بخلاف فرنسا التي لم تشهد هذا النقص الحاد منذ ربع قرن تقريباً.