أزمة الخردل في فرنسا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الخردل، بهار فرنسا المفضل، اختفى إلى حد كبير من رفوف المتاجر الكبرى. والسبب يعود للجفاف الشديد في كندا أحد أهم مصدري بذور الخردل. قضية قد لا تمثل مشكلة للكثير من الدول بخلاف فرنسا التي لم تشهد هذا النقص الحاد منذ ربع قرن تقريباً.
الحر والجفاف الذي تشهده أوروبا هذا الصيف يعد الأشد منذ 500 عاما. إذ أدى إلى انخفاض كبير في منسوب مياه الأنهار الرئيسية، وقد يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم ذلك. فكيف يمكن أن تعود الحياة من جديد إلى الأنهار والبحيرات؟
اتفق المجتمعون في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى على ضرورة العمل المشترك للإسراع من جهود مكافحة تغير المناخ وتسريع عملية الانتقال نحو الحياد المناخي بطريقة نظيفة وعادلة، مع ضمان أمن الطاقة.
مع تسارع وتيرة التغير المناخي، تجتمع 195 دولة لاعتماد تقرير علمي مرجعي عن آثاره المدمرة، سيعطي صورة قاتمة للمستقبل الذي يجب أن تستعد له البشرية. يأتي ذلك بعد أكثر من قرن ونصف القرن من استعمال الوقود الأحفوري.
بسبب تغير المناخ، أضحت موجات الحر الشديد جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في أوروبا. فكيف تتعامل المؤسسات وأنظمة الرعاية الصحية في المناطق المتضررة مع موجات الحر الشديدة ومخاطرها على الناس؟
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول