أزمة التدفئة في مخيم أبو بكر للاجئين في محافظة إدلب السورية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يأوي مخيم أبو بكر للاجئين في محافظة إدلب السورية أكثر من 1.5 مليون نازح يعيشون في خيام نصفها دون أي شكل من أشكال التدفئة الحقيقية
بعد اعتقال صحافي سوري في الأردن هذا الشهر، ربط بعض المدافعين عن حرية الإعلام القضية بذوبان الجليد في العلاقات الأردنية السورية مؤخرا، مشيرين إلى أن سوريا طلبت من الأردن إسكات أصوات المعارضة.
يعتمد الملايين في إدلب على المساعدات الخارجية التي تمر عبر معبر باب الهوى الحدودي؛ ومع قرب انتهاء التفويض الأممي لإرسال المساعدات، صدرت تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية إذا أغلق المعبر الذي بات شريان حياة الملايين.
بعد هجمات عسكرية واتفاقات تهدئة، تبقى أجزاء واسعة من محافظة إدلب المعقل الأبرز الأخير لفصائل جهادية وأخرى معارضة للنظام، فماذا يحمل المستقبل لمنطقة خاضعة اليوم لهيئة تحرير الشام وفي أجزاء كبيرة منها لنفوذ تركي؟
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول