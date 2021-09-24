أزمة التدفئة في مخيم أبو بكر للاجئين في محافظة إدلب السورية

هل ينوب الأردن عن نظام الأسد في ملاحقة وإسكات الصحافيين السوريين؟

بعد اعتقال صحافي سوري في الأردن هذا الشهر، ربط بعض المدافعين عن حرية الإعلام القضية بذوبان الجليد في العلاقات الأردنية السورية مؤخرا، مشيرين إلى أن سوريا طلبت من الأردن إسكات أصوات المعارضة.