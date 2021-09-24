 أزمة التدفئة في مخيم أبو بكر للاجئين في محافظة إدلب السورية | DW الأخبار | DW | 16.12.2021

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أزمة التدفئة في مخيم أبو بكر للاجئين في محافظة إدلب السورية

يأوي مخيم أبو بكر للاجئين في محافظة إدلب السورية أكثر من 1.5 مليون نازح يعيشون في خيام نصفها دون أي شكل من أشكال التدفئة الحقيقية

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