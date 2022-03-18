"أزمة التأشيرات" بين باريس والرباط.. الخلفيات والدلالات

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جدل واسع في المغرب مع احتدام ما يسمى بأزمة التأشيرات مع فرنسا وتزايد المؤشرات على وجود أزمة صامتة بين الرباط وباريس.. ما مدى حدتها؟ وما خلفياتها؟
ظهور مؤشرات خلافات بين باريس والرباط حول ملفي التأشيرات والتجسس لا يبدو كافيا لفهم درجة البرود الذي تشهده علاقات البلدين، ما يرجح برأي محللين وجود ملفات خلافية أخرى أكثر حساسيّة وعمقا في بنية العلاقات وتداعياتها مستقبلا.
تواجه المنطقة المغاربية بحكم موقعها الإستراتيجي وتزايد أهميتها في أمن الطاقة الأوروبي، ضغوطا متزايدة من روسيا والغرب. وتخشى أوروبا التي تراجع نفوذها من مخاطر تحول جوارها الجنوبي إلى بؤرة صراع جديدة، ما ملامح هذا التحول؟
منذ أبريل/نيسان 2021 عبر أيوب المهاجر المغربي 13 دولة في رحلةٍ شاقة للوصول إلى حلمه بالدراسة في باريس، خلال هذه الرحلة مرّ بتجارب ومغامرات لم يكن معظمها سهلًا.
وقعت الرباط وتل أبيب مذكرة تعاون في مجال القضاء، وذلك خلال زيارة وزير العدل الإسرائيلي إلى المغرب. وتتضمن المذكرة تحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
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