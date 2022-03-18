"أزمة التأشيرات" بين باريس والرباط.. الخلفيات والدلالات

تحليل: أوروبا ومخاطر سيناريو أوكراني في شمال أفريقيا

تواجه المنطقة المغاربية بحكم موقعها الإستراتيجي وتزايد أهميتها في أمن الطاقة الأوروبي، ضغوطا متزايدة من روسيا والغرب. وتخشى أوروبا التي تراجع نفوذها من مخاطر تحول جوارها الجنوبي إلى بؤرة صراع جديدة، ما ملامح هذا التحول؟