 أزمة البنوك تدفع اللبنانيين إلى اتخاذ إجراءات يائسة | DW الأخبار | DW | 17.09.2022

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DW الأخبار

أزمة البنوك تدفع اللبنانيين إلى اتخاذ إجراءات يائسة

موجة اقتحام للبنوك اللبنانية مع سعي المودعين للحصول على أموالهم

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