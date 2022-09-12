أزمة البنوك تدفع اللبنانيين إلى اتخاذ إجراءات يائسة

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موجة اقتحام للبنوك اللبنانية مع سعي المودعين للحصول على أموالهم
عبر لائحة برامج الأسبوع يمكنكم الاطلاع على برامجنا دون أن تكونوا متصلين بالإنترنت. فهنا يمنكم تنزيل جدول البرامج الكامل من يوم السبت 17 سبتمبر وحتى يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022.
في منتصف أغسطس 2021، انسحبت قوات الناتو من أفغانستان ودخل مقاتلو طالبان القصر الرئاسي. آنذاك قدم سياسيون ألمان وعودا كثيرة للموظفين المحليين الذين عملوا في خدمة الحكومة والمنظمات الألمانية، فهل تم الوفاء بها؟ DW تتحقق!
يبدو أن القلب والدماغ أكثر ارتباطا مما كان يعرفه الباحثون سابقا. دراسة توصلت إلى أن الدماغ يشيخ بشكل أسرع لدى الأشخاص ذوي القلوب الضعيفة.
اعتباراً من آب / أغسطس، ينضم محمد شريتح إلى DW كمدير لمكتب بيروت. لأكثر من عقد من الزمن، قام شريتح بتغطية الأحداث الجارية في لبنان والشرق الأوسط لوسائل إعلام إقليمية ودولية.
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