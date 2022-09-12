أزمة البنوك تدفع اللبنانيين إلى اتخاذ إجراءات يائسة

DW تتحقق: إلى أين وصلت وعود ألمانيا للموظفين المحليين الأفغان؟

في منتصف أغسطس 2021، انسحبت قوات الناتو من أفغانستان ودخل مقاتلو طالبان القصر الرئاسي. آنذاك قدم سياسيون ألمان وعودا كثيرة للموظفين المحليين الذين عملوا في خدمة الحكومة والمنظمات الألمانية، فهل تم الوفاء بها؟ DW تتحقق!