 أزمة البحث عن سكن تؤرق الأعداد المتزايدة للاجئين في ألمانيا | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 07.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

أزمة البحث عن سكن تؤرق الأعداد المتزايدة للاجئين في ألمانيا

تفتقر ألمانيا إلى شقق ومنازل للكراء بأسعار معقولة، ويعد اللاجئون من أكثر الفئات التي تجد صعوبة في إيجاد سكن خاص بسهولة. فالأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء أو حصلوا عليها، يحصلون على دخل شهري ضعيف.

أزمة سكن في كبريات المدن الالمانية

أزمة سكن في كبريات المدن الالمانية

"نحن زوج وزوجة، نبحث عن شقة في جنوب مدينة كولن بمساحة لا تقل عن 70 مترًا مربعًا، مكونة من ثلاث غرف نوم، لدينا دخل ثابت". هذا نص إعلان معلق على عمود إنارة في أحد أحياء جنوب كولونيا، ويتضمن رقم هاتف للتواصل.

هذا النوع من الإعلانات موجودة في كل مكان في شوارع المدينة المتواجدة في غرب ألمانيا. غالبًا ما يكون اللجوء لهذه الإعلانات خطوة من الأسر اللاجئة بعد عشرات محاولات البحث الفاشلة عن سكن. وتعد كولونيا، إلى جانب برلين وهامبورغ وميونيخ، واحدة من المدن الألمانية التي تشهد أزمة سكن وندرة منازل الإيجار بأثمنة معقولة.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 من قبل Hans Böckler Stiftung، وهي مؤسسة مرتبطة بالاتحاد العام الألماني لنقابات العمال، فإن منطقة شمال الراين - وستفاليا في غرب البلاد، وأيضًا بافاريا وبادن فورتمبيرغ، من بين المناطق التي تعاني من أكبر نقص في الشقق المتوسطة الأثمنة.

في الوقت نفسه، فإن هذه المناطق الثلاث مسؤولة عن استقبال ما يناهز نصف عدد طالبي اللجوء  الجدد، وفقًا لنظام الحصص، وهو نظام اعتمد في أوائل التسعينيات لتوزيع طالبي اللجوء الجدد بطريقة "مناسبة وعادلة" في جميع أنحاء ألمانيا.

المهاجرون يعانون من أزمة السكن

المهاجرون يعانون من أزمة السكن

"حولنا غرفة المعيشة إلى غرفة نوم"

وفقًا لمؤسسة Hans Böckler، هناك نقص بمقدار 2 مليون وحدة سكنية منخفضة الإيجار في المدن الكبرى في ألمانيا. وتعود هذه الإحصائيات لما قبل الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى وصول ما يناهز 967 ألف شخص إلى ألمانيا منذ بدء الحرب، وفقًا للأرقام الحكومية.

ماريا* سيدة أوكرانية تبلغ من العمر 42 عامًا، تعيش في مدينة كولونيا منذ 17 سنة، وبعد الحرب استضافت والدتها  ذات الثمانين عاماً، التي فرت من مدينة تشيرنوفتسي في غرب أوكرانيا بالقرب من الحدود الرومانية منذ مارس/آذار الماضي. تقول "لن تغادر أمي مرة أخرى أبدًا، سوف تعيش معنا. مساحة منزلنا 70 مترا مربعاً. لدينا أربع غرف، لي ولأولادي الثلاثة.

أصبحت غرفة المعيشة ملكًا لأمي، قمنا بتركيب سرير لها فيها، ولأنها تحتوي على شرفة، يمكنها الاستمتاع بالهواء النقي متى شاءت".

ماريا، تعمل كمساعدة في مجال الصحة في المنازل، تدفع إيجار المنزل 750 يورو. "يمثل هذا المبلغ حوالي 60 بالمئة من دخلي الشهري. لا يمكنني اكتراء شقة أخرى للحصول على غرفة إضافية".

مختارات

الإيجار يثقل كاهل ميزانية الأسر!

في ألمانيا، كل أسرة من بين اثنين تدفع أكثر من 30 بالمئة من دخلها،  على إيجار المنزل. "يعتبر علماء الاجتماع وخبراء العقارات أن عبء الإيجار الذي يزيد عن 30 بالمئة من صافي دخل الأسرة يمثل مشكلة، لأن اقتطاع هذا المبلغ لا يترك للأسرة سوى القليل من المال لتغطية احتياجاتها الأخرى، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض.

ويرى العديد من مالكي العقارات أيضًا أن نسبة الـ 30 بالمئة هي الحد الأقصى، لأنهم يتخوفون من أن المستأجرين ذوي الدخل المنخفض سيتمكنون من تأجير منازلهم بشكل مستدام "، حسب دراسة مؤسسة Hans Böckler.

واعتبرت الدراسة أن الأشخاص الأكثر تضررًا من نقص السكن بأسعار معقولة في ألمانيا، هم العزاب من ذوي الدخل المنخفض، وأيضًا العائلات المكونة من خمسة أفراد أو أكثر.

ويشير اتحاد النقابات العمالية DGB، إلى أن اللاجئين يشكلون نسبة كبيرة من ذوي الدخل المنخفض. فالأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء أو حصلوا عليها يكسبون في المتوسط 43 بالمئة أقل من متوسط الراتب الألماني. كما أن اثنين من كل ثلاثة لاجئين يكسبون أقل مما يمكن اعتباره حد أدنى للأجور في ألمانيا، مما يصعب عليهم الحصول على سكن.

ووفقًا لتقدير منظمة المساعدات BAGW، فمن بين 417 ألف شخص بدون سكن خاص في ألمانيا خلال عام 2020، كان عدد اللاجئين 161 ألف لاجئ، أي أكثر من 38 بالمئة.

الثقل النفسي !

الكثير من المهاجرين يلجؤون إلى التسول

الكثير من المهاجرين يلجؤون إلى التسول

بالنسبة لماريا، لا مفر أمامها من تقبل هذا الواقع الجديد. تقول "حتى لو تلقت والدتي مساعدة اجتماعية، فلن تتمكن من العيش بمفردها. لن أتمكن من العثور على شقة أكبر، كما لا يمكنني رؤيتها تعيش في دار لرعاية المسنين، خاصة أنها لا تتحدث الألمانية".

هذا التعايش مرهق نفسيا حسب ماريا، إذ تحكي عن والدتها أنها "كانت بمفردها لسنوات، ونحن الآن غرباء عن بعضنا، لكن يجب أن نعيش معًا".

وتواصل حديثها عن والدتها قائلة "في السابق، كان بإمكاني الذهاب لتناول الآيس كريم مع أبنائي، لكننا الآن نجد أن الخروج بدونها فعل أناني. وعندما أعود إلى المنزل مساءاً، أحيان لا أمتلك القدرة على إجراء محادثة. لكن والدتي تظل وحيدة طوال اليوم، وتنتظر عودتي إلى المنزل من أجل الترفيه والتحدث قليلا".

"ثلاثة من كل أربعة لاجئين يجدون سكنًا"

أجرى المكتب الألماني للهجرة (BAMF) دراسة عام 2016، حول طالبي اللجوء الذين وصلوا بين عامي 2013 و 2016. ووجدت الدراسة أن 74 بالمئة منهم يعيشون في بيوت عائلية في المدن.

استمرت هذه الدراسة في تتبع اللاجئين المعنيين، وخلصت عام 2019 إلى أن ثلاثة فقط من كل أربعة أشخاص  استطاعوا إيجاد مساكن خاصة. أما ما يناهز 25 بالمئة من طالبي اللجوء الذين وصلوا بين عامي 2013 و 2016، فقد كانوا يعيشون في مراكز إيواء جماعية، بعضهم استمر فيها لمدة ست سنوات. ويعاني الشباب والأشخاص الذين ليس لديهم أطفال أكثر خلال رحلة بحثهم عن السكن.

ماركو فولتر

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    نجح مصور وكالة أسوشيتد برس محمد محسن في التقاط هذه الصور للاجئين في سجون هولندا. في هذه الصورة ينشغل اللاجئ السوري فادي طحان بعزف مقطوعات على آلة العود في فناء سجن هارليم القديم ، فيما تدخن مجموعة أخرى من اللاجئين داخل غرفة مخصصة للتدخين وسط السجن.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    ربما لم تسنح الفرصة للاجئ الأفغاني حامد كرمي في بلاده أفغانستان لممارسة هوايته بعزف الموسيقى فوجد في هذا السجن مجالا لممارستها للترويح عن نفسه وعن وزوجته فاريشتا مورحمي.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    اللاجئ الإيزيدي ياسر حجي (24 عاما) يتقاسم مع زوجته إحدى ردهات سجن هارليم بعد أن هربا من مدينة سنجار التي استباحها تنظيم "داعش" وقتل الرجال وسبى نساء وأطفال الإيزيديين فيها.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    اللاجئ الجزائري محمد بن سالم (36 عاما) في اليسار وجنبه اللاجئ الليبي أمين أوشي (22عاما) يستمتعان بأجواء وهواء هولندا. عدد المساجين في هولندا في تراجع كبير منذ عدة سنوات، ما جعل الكثير من سجونها فارغة، وبعضها مثل سجن هارليم لا يمكن هدمه لأنه صرح معماري مهم في المدينة.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    ساعدت هولندا جارتها بلجيكا بأخذ بعض سجناء بلجيكا ووضعهم في سجونها الخاوية لتخفيف مشكلة امتلاء السجون في بلجيكا، ولكن وبعد قدوم آلاف اللاجئين إلى هولندا قررت السلطات الاستفادة من سجنوها الخالية في حل مشكلة السكن وإيواء اللاجئين فيها.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    تتمتع السجون الهولندية بمختلف وسائل الراحة وفيها الكثير من الساحات وقاعات الألعاب، بالإضافة إلى كونها آمنة جدا بالنسبة لـ "النزلاء" الجدد، وهذا ما جعلها بمثابة مراكز إيواء مثالية للاجئين، ولو مؤقتا.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    يغسل اللاجئ الأفغاني صراط الله حياة الله (23 عاما) ملابسه في مكان مخصص لذلك في السجن. تم تحوير السجن ونزع القضبان من أبواب الغرف وإزالة الجدران التي تحيط بالسجون لإيواء اللاجئين.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    مصور وكالة أسوشيتد برس محمد محسن ذكر أن الشكوى الوحيدة التي سمعها كانت عن نوعية الأكل، أما بالنسبة للسكن فلم يسمع عن شكاوي، إذ أن كل زنزانة تتسع لشخصين، وتحوي على حمام.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    اللاجئة الأفغانية شازيا لطفي (19 عاما) تقيم في الطابق الثالث في المبنى. يتمتع اللاجؤون بحرية الدخول والخروج، على أن يبلغوا عن أماكن تواجدهم في كل بضعة أيام.

  • Niederlande Asyl hinter Gittern

    في هولندا.. لاجئون خلف قضبان السجون بسبب أزمة السكن

    اللاجئة العراقية فاطمة حسين (65 عاما) تصلي في إحدى ردهات السجن المخصصة لها. وصل إلى هولندا في عام 2015 نحو 59 ألف لاجئ أغلبهم من سوريا والعراق وإريتريا.

    الكاتب: زمن البدري


 

مواضيع ذات صلة

Migrants arrives on a boat in the Italian Pelagie Island of Lampedusa on July 29, 2020. - Boats with migrants mainly from Tunisia continue to arrive on the Italian island of Lampedusa. Intercepted by the boats of the Italian costal guard and guardia di finanza police before reaching the shore, migrants are escorted on the Island and transferred to the island's reception centre. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

إحياء ذكرى ضحايا قارب الثالث من أكتوبر على جزيرة لامبيدوزا 06.10.2022

قبل تسع سنوات شهدت سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية مأساة ستغير نظرة سكانها للبحر ولقوارب الهجرة، مع غرق أكثر من 360 مهاجرا هناك، انطلقوا من ليبيا حالمين بالأمان الأوروبي. فعاليات عدة أقيمت هذه السنة لإحياء المناسبة.

France cruises to help young migrants face their fear of the sea. Abu Bakr crossed the Mediterranean from Tunisia, on a rickety boat. A trip that made feelings of fear control his relationship with the sea.

جولات بحرية لمساعدة المهاجرين على "مواجهة خوفهم" من البحر 05.10.2022

لا يخفي عمر وعبد الرحمن وأبو بكر خوفهم من البحر، فتجاربهم السابقة كانت "مرعبة" أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا. ولمواجهة هذا الخوف، تنظم جمعية "لو تون بارتاجي" رحلات بحرية لهؤلاء الشبان المهاجرين.

Migrants walk after being detained by U.S. Border Patrol agents after crossing into the United States from Mexico to turn themselves in to request for asylum, in El Paso, Texas, U.S., September 12, 2022. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

إجراءات أوروبية مشددة على الحدود بعد تدفق اللاجئين على طريق البلقان 04.10.2022

تستمر محاولات المهاجرين بالوصول إلى دول أوروبا الغريبة فيما تشهد دول غرب البلقان، لا سيما صربيا، أعداد متزايدة من عمليات العبور، وقالت وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" إنها لم تشهد لها مثيل منذ العام 2016