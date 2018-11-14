 أزمة الائتلاف الحاكم في إسرائيل تهدأ وتراجع احتمال الانتخابات المبكرة | أخبار | DW | 19.11.2018

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أخبار

أزمة الائتلاف الحاكم في إسرائيل تهدأ وتراجع احتمال الانتخابات المبكرة

هدأت أزمة الائتلاف الحاكم في إسرائيل بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذ تراجع حزب شريك في الائتلاف عن طلب إسناد وزارة الدفاع إليه مما أبعد احتمال إجراء انتخابات مبكرة.

Kabinettsitzung in Jerusalem Benjamin Netanjahu (picture-alliance/dpa/A. Sultan)

فاجأ التغير في موقف نفتالي بينيت، وزير التعليم وزعيم حزب البيت اليهودي الشريك في الائتلاف، الكثير من المحللين الذين توقعوا استقالته على سبيل الاحتجاج. وقال بينيت إن الحزب المنتمي لأقصى اليمين يسحب كل مطالبه السياسية وسيقف بجانب نتنياهو.

وفي كلمة بثها التلفزيون علق بينيت على رفض نتنياهو طلبه قائلا "هناك أشياء تكسبها وهناك أشياء تخسرها".

وبذل نتنياهو زعيم حزب ليكود اليميني جهودا أخيرة للحيلولة دون انهيار الحكومة التي أصبحت لها أغلبية بفارق مقعد واحد في البرلمان منذ استقالة أفيجدور ليبرمان من منصب وزير الدفاع الأسبوع الماضي.

ولو كان بينيت قد سحب حزبه من الائتلاف الحاكم الهزيل لأصبح نتنياهو الذي تولى منصب وزير الدفاع رئيسا لحكومة أقلية مما سيجعل إجراء انتخابات مبكرة أمرا مرجحا.

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مسائية DW: ما مصير حكومة نتانياهو و"هدنة غزة" بعد استقالة ليبرمان؟

وأعلن ليبرمان القومي المتطرف استقالته احتجاجا على ما وصفه بتساهل الحكومة مع النشطاء الفلسطينيين في قطاع غزة وسط تصاعد في العنف عبر الحدود.

وحث نتنياهو في كلمة ألقاها في ساعة متأخرة أمس الأحد شركاءه في الائتلاف على عدم إسقاط الحكومة مشيرا إلى تحديات أمنية تلوح في الأفق وملمحا إلى تحرك ستقوم به إسرائيل في المستقبل ضد أعدائها.

وأشار استطلاع للرأي الأسبوع الماضي إن الإسرائيليين غير سعداء بتعامل رئيس الوزراء مع غزة مما أدى إلى تراجع نادر في شعبية نتنياهو.

وقال نتنياهو الذي يتولى رئاسة الوزراء لفترة رابعة في كلمته أمس الأحد "أمامنا عام كامل حتى الانتخابات. نحن في خضم حملة وأنتم لا تنسحبون في منتصف الحملة أو تستغلون المواقف لأغراض سياسية. أمن الدولة يعلو فوق الاعتبارات السياسية". وأضاف "لن أقول هذا المساء متى سنتحرك وكيف. لدي خطة واضحة. أعلم ما سنفعله ومتى نفعله. وسوف نفعله". وأشار بينيت إلى كلمة نتنياهو قائلا إن حزب البيت اليهودي الذي يشغل ثمانية من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا سيبقى في الائتلاف الحاكم.

وقال "إذا كان رئيس الوزراء جادا، وأنا أرغب في تصديق ما قاله الليلة الماضية، فإنني هنا لأقول لرئيس الوزراء: إننا نسحب كل مطالبنا السياسية وسنقف بجانبك في هذه المهمة الهائلة حتى تبدأ إسرائيل في الانتصار مرة أخرى".

ح.ز / ه.د (رويترز)

 

  • USA Israel | Benjamin Netanjahu bei Donald Trump in Washington (Getty Images/AFP/M. Ngan)

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    علاقات جديدة مع ترامب

    في يناير الماضي أعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه يريد للعلاقات مع الولايات المتحدة أن تكون "أقوى من أي وقت مضى" في عهد الرئيس دونالد ترامب. وفي الشهر نفسه، قال إن فترة رئاسة ترامب تمنح "فرصا كبيرة" لإسرائيل. تاريخيا لطالما كانت العلاقات قوية بين البلدين رغم كل شيء

  • Deutsch-israelisches Wiedergutmachungsabkommen - Porträt David Ben-Gurion (Getty Images)

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    تأسيس دولة إسرائيل

    يوم 14 أيار/ مايو، 1948، أسس ديفيد بن غوريون دولة إسرائيل، بعد انتهاء الانتداب البريطاني في فلسطين. إدارة الرئيس الأمريكي هاري ترومان سارعت إلى الاعتراف بدولة إسرائيل بعد 11 دقيقة من الإعلان عن تأسيسها. ومع ذلك، شهدت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية الأمريكية اضطرابا في السنوات الأولى.

  • Staatsgruendung Israels 14.5.1948 (picture-alliance / akg-images)

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    الخوف من تأزم العلاقات مع العرب

    أدركت كل من إدارتي ترومان ودوايت ايزنهاور أن التقارب مع إسرائيل قد يؤدي إلى تأزم العلاقات مع حكام العالم العربي. وبالتالي أعربت واشنطن عن معارضتها الشديدة للحملة الإسرائيلية ضد مصر عام 1956، وبدأت في التنسيق مع فرنسا وبريطانيا ضمن ما عرف ب "أزمة السويس". وما لبث ايزنهاور أن بعث مذكرة إلى بن غوريون ينصحه فيها بالانسحاب من الأراضي المصرية.

  • Golanhöhen Sechs Tage Krieg 1967 (MOSHE MILNER/AFP/Getty Images)

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    حرب 1967

    خلال الحرب الباردة اتخذت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منحى جديدا لتصبح علاقات متينة ابتداء من بداية الستينات. خلال حرب 1967 احتلت إسرائيل سيناء، قطاع غزة، الضفة الغربية، وهضبة الجولان. هذه الحرب شكلت منعطفا في السياسية الأمريكية تجاه إسرائيل فقد تحولت واشنطن إلى الحليف الأساسي لاسرائيل.

  • Air Force One Lyndon B. Johnson (Public domain)

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    دور مزدوج

    في أكتوبر 1967، قرر الرئيس ليندون جونسون تسليم إسرائيل دفعات كبيرة من الأسلحة. في مناسبات عدة حاولت واشنطن أن توائم بين دورها كحليف رئيسي لإسرائيل، وكوسيط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

  • Washington 1979 Sadat, Carter und Begin ägyptisch-israelischer Friedensvertrag in Washington 1979 (picture-alliance/AP Photo/B. Daugherty)

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    معاهدة كامب ديفيد

    في ايلول/ سبتمبر 1978، أشرف الرئيس جيمي كارتر على لقاء جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن بالرئيس المصري أنور السادات في كامب ديفيد. اللقاء كان تمهيدا لمعاهدة سلام وقعت بعد عام بين مصر وإسرائيل.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    مصافحة تاريخية

    في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، نسق الرئيس الأمريكي بيل كلنتون المصافحة التاريخية في واشنطن بين رئيس الوزراء الاسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، بعد توقيعهما على اتفاق انتقالي لمدة خمس سنوات ينظم الحكم الذاتي الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

  • USA Israel Benjamin Netanjahu & Barack Obama Weißes Haus Washington (Reuters/K. Lamarque)

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    توتر مع إدارة أوباما

    شهدت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية توترا في عهد الرئيس باراك أوباما الذي تولى منصب الرئاسة في 2009. ففي يونيو طالب أوباما الإسرائيليين بتجميد بناء مستوطنات جديدة في الأراضي المحتلة. ورغم وجود جو بايدن نائب الرئيس الامريكي في إسرائيل، فقد أعطى نتيانياهو في آذار/ مارس 2010 الإذن ببناء 1600 وحدة سكنية جديدة في القدس الشرقية وهو ما خلق أزمة بين البلدين.

  • U.S Präsident Barack Obama Israel Besuch Beisetzung Shimon Peres (Reuters/K.Lamarque)

    العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

    صفقة ضخمة

    توترت العلاقات أيضا عندما حاول نتياهو عرقلة توقيع الاتفاق النووي التاريخي الغربي مع إيران. رغم ذلك وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل في أيلول/ سبتمبر 2016 صفقة بقيمة 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل للفترة 2019-2028، وهي الصفقة العسكرية التي اعتبرت الأكثر سخاء في تاريخ الولايات المتحدة. الكاتبة: سهام أشطو


 

مختارات

نتانياهو سيتولى حقيبة الدفاع ويرفض إجراء انتخابات مبكرة

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خبير ألماني: أيام صعبة بانتظار إسرائيل إذا حدث التالي!

لا شك أن تراجع المكانة القيادية لأمريكا في العالم، ستستفيد منها قوى أخرى مثل روسيا والصين. الخبير العسكري الألماني، أولريش كون، يرى أن ذلك التراجع سيكون مصحوباً بمرحلة حرجة من عدم الاستقرار للشرق الأوسط وبالأخص لإسرائيل. (15.11.2018)  

العلاقات الأمريكية الإسرائيلية: تحالف استراتيجي رغم الأزمات

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