أزمة ارتفاع الأسعار.. كيف انعكست على الطلبة المهاجرين في ألمانيا؟

فواتير الكهرباء والغاز أصبحت أكثر تكلفة، أسعار الإيجارات آخذة في الارتفاع، ومعدلات التضخم في ازدياد. المعيشة في ألمانيا أصبحت تؤرق أصحاب الدخل المنخفض، ومنهم الطلبة على وجه الخصوص والذي يشعر بعضهم بالخذلان من السياسة.
في استطلاع أجراه معهد أبحاث الرأي Civey بطلب من صحيفة "واتسون" السويسرية، ذكر غالبية الطلبة أنهم لم يتلقوا الدعم الكافي من السياسيين فيما يتعلق بارتفاع التكاليف في مجالات مهمة من الحياة. 12 في المائة فقط من الطلبة، ذكروا أنهم يرون أن هناك دعم كافي من السياسة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار. فيما أجاب 79 في المائة من الطلبة في ألمانيا بالنفي.
المخاوف المالية يغذيها التضخم وفق تقرير حديث صادر عن دائرة شؤون الطلبة في ألمانيا، يعاني 30 بالمائة من الطبة في ألمانيا من الفقر، كما أعرب ما يقرب من ثلث الطلبة الذين شملهم الاستطلاع عن قلقهم من عدم القدرة على تمويل دراستهم.
أسعار تفوق المساعدات!
لم يفصله عن تحقيق حلمه سوى عام واحد، فبعد نحو ستة أعوام قضاها الطالب التونسي، علي في دراسة الطب في إحدى الجامعات الأوكرانية، بدأ حلمه يتبدد مع الغزو الروسي. فالحرب التي لم يتوقع حدوثها، أصبح دوي مدافعها يهز نوافد وأبواب غرفته بالسكن الجامعي. لم يتمكن الطالب من تسوية وضعه في ألمانيا بعد بسبب بلده المصنف ضمن "البلدان الآمنة"، لهذا لم يحصل على المساعدات الإجتماعية مثل باقي الطلبة واللاجئين الأوكرانيين.
يدرس علي حاليا اللغة الألمانية، ويدفع ثمن الإيجار بنفسه وعن طريق مساعدات أهله من تونس. وعن وضعه المادي الحالي، قال علي لـ "مهاجر نيوز"، بنبرة صوت تملؤها الحيرة:" بصراحة تكاليف المعيشة جد عالية هنا في ألمانيا. كما أن المساعدات الإجتماعية التي يحصل عليها البعض لا تغني ولا تسمن من جوع".
هذه المشكلة تواجه كذلك فئة الطلبة الذين يستفدون من القرض الطلابي الألماني المعروف بـ"بافوغ". إذ يعاني هؤلاء من ارتفاع تكاليف المعشية في ألمانيا . إذ على الرغم من التعديل الذي طال القرض الطلابي الألماني "بافوغ" مؤخراً، والذي يعد بزيادة في القرض المقدم للطالب في ألمانيا من 427 إلى 449 يورو شهرياً.
قوبل هذا التعديل بالعديد من الإنتقادات من قبل كثير من الطلبة باعتباره "غير كافٍ". وذلك لأن معدل التضخم الحالي في ألمانيا وصل إلى7.6 في المائة شهر يونيو / حزيران 2022، وفق المكتب الفدرالي للإحصاء. وبهذا يتجاوز الزيادة على القرض الطلابي الألماني "بافوغ" المقدرة بحوالي 5 في المائة ولا يغطي إحتجاجات الطالب.
بالنسبة للاجئين يعتمد الحصول على إذن العمل بوضع الإقامة الذي حصلوا عليه
العمل أثناء الدراسة
وصل اللاجىء السوري، عثمان (اسم مستعار) عام2015 إلى ألمانيا. أنهى دراسته في تخصص التربية الإجتماعية بدرجة البكالوريوس من جامعة كولونيا. وبعد ذلك انتقل إلى جامعة هامبورغ من أجل دراسة طب الأسنان. خلال سبع سنوات من دراسته، كان الطالب السوري يمول دراسته من خلال العمل بشكل جزئي. وأوضح في حديثه لـ "مهاجر نيوز"، كيفية تمويل دراسته طوال هذه السنوات:" لأني غير مؤهل للحصول على القرض الطلابي "بافوغ"، ولا على بعض المنحات الدراسية أو حتى المساعدات الإجتماعية. لهذا أعمل حاليا في العمل الإجتماعي". وأشار عثمان إلى أن موضوع التضخم لا يؤثر عليه بشكل كبير، كما لا يشعر أن هناك تأثير كبير لأنه من البداية وهو يعمل من أجل تمويل دراسته والآن لديه راتب ثابت من عمله.
وباء كورونا، الحرب، التضخم، كلها عوامل أثرت على الطلبة و بالأخص الطلبة المهاجرين، كما يرى أيوب محجوبي، من مؤسسة "جيرماروك"، وهي مؤسسة مغربية متخصصة في تعليم اللغة الألمانية ومكتب للإرشاد والتوجيه الجامعي للدراسة والتكوين في ألمانيا.وتحدث محجوبي لـ "مهاجر نيوز"، عن المستوى المعيشي للطلبة:" الطلبة الأجانب لا يعيشون في نفس المستوى المعيشي الذي يعيشه الطلبة الألمان الذين يحصلون على الدعم من الحكومة أو الآباء. عكس الطالب المغربي الذي عليه الدراسة والعمل في آن واحد". وتابع محجوبي وهو طالب سابق في ألمانيا:" المستوى المعيشي ارتفع بنسبة 30 في المائة. قبل الحرب كان الطالب يعيش مثلا بـ 500 أو 600 يورو في الشهر، لكن الآن عليه أن يعيش بـ 900 يورو حتي يصل للمستوى المعيشي لما قبل كورونا".
دعم للطلبة المتفوقين!
يسترجع أيوب محجوبي مرحلة دراسته الجامعية بين عام 2009 إلى عام2015 وكيف كان الوضع المعيشي مناسباً للطلبة الأجانب من حيث الأسعار والظروف المعيشية. أما اليوم يرى أن الدخل لم يرتفع بشكل كبير، حتى مع زيادة الحد الأدنى للأجور، مما أثر بشكل سلبي على الطالب الأجنبي في ألمانيا وأجبره على التوفير أكثر حتى يتمكن من العيش.
يرى أيوب محجوبي، المقيم في ألمانيا أن الحل يكمن في تقديم الحكومة دعماً مباشراً للطلبة، وبالأخص للطلبة المغاربة، الذين ليس لديهم بعض الإمتيازات، مثل بعض المنح الدراسية المخصصة للاجئين مثلاً. وعن هذا النوع من "الدعم المباشر" أوضح أيوب محجوبي:" خلال فترة كورونا كان هناك دعم للطلبة بصفة عامة وبدون اعتبارات بلغ حوالي 500 أو 600 يورو شهريا، ومن الجيد أن تخصص الحكومة أيضاً دعماً إضافياً للمتفوقين من الطلبة، تشجيعاً لهم وتقديراً للجهود التي يبذلونها".
من خلال تجربته الخاصة مع الدراسة في ألمانيا واحتكاكه مع الطلبة بحكم عمله الحالي ينصح، أيوب محجوبي، الطلبة بالتفوق في دراستهم حتى يتمكنوا من أخذ تمويل عن طريق المنح الدراسة المخصصة للطلبة المتفوقين. والنصيحة الثانية التي يقدمهم للطلبة، هو التوفير وأن يتجنب الطالب صرف أمواله في مسائل غير ضرورية.. بالإضافة إلى ضرورة تنظيم الوقت بين الدراسة والعمل".
مهاجر نيوز 2022
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة روبريشت كارلس هايدلبرغ
تقدم جامعة روبريشت كارلس/ Ruprecht Karls Universität Heidelberg بمدينة هايدلبرغ 14 برنامجا دراسيا للحصول على شهادة الماجستير باللغة الإنجليزية في مجالات كالاقتصاد والأنثروبولوجيا والهندسة الحيوية والبحث الطبي وغيرها. وتصنف جامعة هايدلبرغ نفسها كمؤسسة تعليمية مُخصصة بالتدريس عبر البحث، حيث يتم تصميم المناهج بما يوفر للطلبة فرصة التدريب المبكر على البحث المستقل في مختلف تخصصاتها.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة لودفيغ ماكسيميليانز
جامعة لودفيغ ماكسيميليانز Ludwig Maximilians Universität بمدينة ميونيخ تقدم 28 برنامجا باللغة الإنجليزية للحصول على درجة الماجستير بمجالات العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية، بشرط الإتقان الكامل للغة الإنجليزية. وتستهدف الجامعة بتلك البرامج الطلبة الأجانب والألمان ممن يرغبون في العمل بمؤسسات دولية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
الجامعة التقنية بميونيخ
الجامعة التقنية بميونيخ Technische Universität München توفر 60 برنامجا للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة والإدارة والطب والعلوم الاجتماعية. وتسعى الجامعة عبر برامجها المختلفة على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمعات، كما أنها تمتلك فروعا في عدة دول حول العالم.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة ألبرت لودفيغز فرايبورغ
تقدم جامعة فرايبورغ/ Albert Ludwigs Universität Freiburg ما لايقل عن 25 برنامجاً باللغة الإنجليزية في مجالات متعددة، ولكنها تتميز عن غيرها بتصنيفها ضمن أفضل عشر جامعات في ألمانيا، كما أنها عضو باتحاد الجامعات البحثية الأوروبية LERU. وتستقبل الجامعة كل عام عددا كبيرا من الطلبة الأجانب، وقد نشرت على صفحتها استراتيجيتها ل"تدويل" الجامعة حتى عام 2023 بتوسيع شراكاتها مع المؤسسات التعليمية الدولية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
فرانكفورت للموارد المالية والإدارة
تعتبر مؤسسة Frankfurt School of Finance & Management واحدة من أفضل الجهات التعليمية لدراسة علوم الإدارة والموارد المالية في أوروبا، حيث تضم أقساما متخصصة في الاقتصاد والمحاسبة والإدارة والمالية والقانون. ولعل من أكثر ما يميز الدراسة هناك هو التدريب العملي وأوراش لتأهيل الطلبة للحياة العملية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
معهد كارلسروه للتكنولوجيا
يقدم معهدكارلسروهه/ Karlsruhe Institut für Technologie للطلبة الألمان والأجانب على السواء إمكانية متابعة دراستهم باللغة الإنجليزية، ويمكن الالتحاق ببعض البرامج باللغة الإنجليزية في مختلف الكليات التابعة للجامعة وليس فقط عن طريق القسم المخصص للدراسات الدولية. ويتيح القسم الدولي الالتحاق بدورات على مستوى الماجستير أو الدكتوراه نظير رسوم مادية. كما يمكن أيضا دراسة مواد منفردة باللغة الإنجليزية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة جورج أوغوست غوتينغن
إن كنت تسعى للحصول على درجة الدكتوراه، فيمكنك إيجاد ضالتك في جامعة غوتينغن/ Georg August Universität Göttingen، فنصف البرامج المُخصصة في الدكتوراه بهذه الجامعة باللغة الإنجليزية. وتولي هذه الجامعة أهمية كبرى للبحث العلمي، كما تتميز بتعدد المجالات التي يمكن الدراسة فيها باللغة الإنجليزية في برامج الماجستير مثل العلوم والتكنولوجيا، الإدارة والأعمال بالإضافة إلى العلوم الإنسانية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
الجامعة التقنية في أخن
تقدم هذه الجامعة RWTH Aachen، والتي تعتبر ضمن الأفضل للدراسة في مجالات الهندسة والعلوم و الإلكترونيات، عدة برامج للحصول على درجة الماجستير باللغة الإنجليزية. يتكون برنامج الماجستير بالجامعة عادة من أربعة فصول دراسية، مع التخصص بمجالات وفروع علمية في غاية الدقة. كما تقدم الجامعة برامجا بالتعاون مع جامعات أخرى، وفي تلك الحالة يمكن للطالب أن يدفع مقابل مادي للالتحاق بها.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة برلين الحرة
يمكنك الحصول على درجتي البكاريوس أوالماجستير من العاصمة الألمانية من خلال الالتحاق بجامعة برلين الحرة Freie Universität Berlin. تقدم الجامعة 23 برنامجا للماجستير باللغة الإنجليزية بالتعاون مع جامعات أخرى داخل وخارج ألمانيا، وبالتالي فإن إجادة اللغة الألمانية ليس شرطا أساسيا للالتحاق بأي من تلك البرامج.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة هامبورغ
تقدم جامعة هامبورغ Universität Hamburg أكثر من 170 برنامج للحصول على درجات علمية مختلفة، ويتم تدريس 44 برنامج منهم إما باللغة الإنجليزية بشكل كامل أو مناصفة ما بين اللغتين الإنجليزية والألمانية. البرامج الـ 42 مخصصة للحصول على درجة الماجستير بمجالات متعددة في العلوم الطبيعية والاجتماعية.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة أولم
حازت جامعة أولم/ Ulm Universität في العام الحالي على المركز الثاني في ألمانيا والرابع عشر على مستوى العالم في تصنيف "العصر الذهبي"، وهو تصنيف للجامعات التي مر على إنشائها بين 50 و80 عاماً. وتقدم الجامعة 12 برنامجاً دراسياً باللغة الإنجليزية للحصول على درجة الماجستير أغلبها في العلوم الطبيعية مثل الأحياء والهندسة الكيميائية والفيزياء.
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أبرز الجامعات الألمانية للدراسة والبحث باللغة الإنجليزية
جامعة مانهايم للعلوم التطبيقية
بحسب موقع المؤسسة الألمانية لتبادل الخدمات الأكاديمية DAAD يوجد في ألمانيا حوالي 2000 برنامج دراسي باللغة الإنجليزية لدى أكثر من 200 جامعة ومؤسسة تعليمية للعام الدراسي 2019/2020. أحد هذه الجامعات هي جامعة مانهايم للعلوم التطبيقية Hochschule Mannheim والتي تقدم عدداً من البرامج بالإنجليزية في مجالات مثل الهندسة الكهربائية والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات.