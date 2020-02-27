 أزمة إدلب بمجلس الأمن ـ واشنطن تدعم تركيا وموسكو مستعدة لخفض التصعيد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.02.2020

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أخبار

أزمة إدلب بمجلس الأمن ـ واشنطن تدعم تركيا وموسكو مستعدة لخفض التصعيد

فيما يتواصل التصعيد على الأرض، جددت تركيا تهديدها باستخدام القوة ضد قوات النظام السوري، عقب مقتل عدد من جنودها في إدلب. واشنطن من جانبها أعلنت تأييدها ووقوفها إلى جانب أنقرة و موسكو أبدت استعدادها لخفض التصعيد.

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سياسة حافة الهاوية في إدلب..إلى أين؟

واصلت تركيا لغة التهديد ضد النظام السوري عقب مقتل أكثر من 30 جنديا تركيا في قصف جوي نسبته أنقرة لطائرات النظام وروسيا في محافظة إدلب الخميس الماضي، فيما قالت وزارة الدفاع التركية إن جنديا تركيا آخر لقى حتفه وأصيب آخر في قصف مدفعي لقوات النظام السوري في شمال سوريا أمس الجمعة.

مختارات

تبدو ملامح المرحلة القادمة في أزمة إدلب ليست في صالح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما قد يجره إلى "المستنقع السوري"، سيما بعد أن وجد نفسه في مواجهة روسيا والنظام السوري دون حلفاء، لكن ما هي الخيارات المتبقية أمام تركيا؟ (28.02.2020)

قُتل عشرات الجنود الأتراك في غارات جوية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، ولم يتأخر رد الجيش التركي مستهدفا مواقع للنظام السوري، فيما أكدت واشنطن أنها تقف إلى جانب تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي. (28.02.2020)

دعا السناتور الأمريكي لينزي غراهام إلى إقامة منطقة حظر طيران فوق إدلب بسوريا وحث الرئيس دونالد ترامب على المساعدة في سبيل وقف مقتل المدنيين هناك على يد القوات الحكومية السورية المدعومة من روسيا وإيران. (28.02.2020)

بعد أن دعا إلى هدنة عاجلة في إدلب بشمال غرب سوريا لأن "معاناة الناس هناك لا توصف"، وصف وزير الخارجية الألماني هجمات قوات النظام السوري وحليفه الروسي بـ"جرائم حرب" مطالبا بمحاسبة المسؤولين عنها. (27.02.2020)

في الوقت الذي تشهد فيه جبهة القتال بين تركيا والنظام السوري تصعيداً عنيفاً أسفر عن مقتل أكثر من 30 جندياً تركياً و16 عسكرياً تابعين للنظام السوري، شهد السوق المالي التركي تقهقراً لليرة لأدنى مستوى لها منذ 17 شهراً. (28.02.2020)

التصعيد العسكري وزيادة شدة نبرة لغة التهديد بين طرفي الصراع السوري ترافقها جهود ودلية واسعة في أروقة الأمم المتحدة لاحتواء الأزمة في الوقت الذي تهاتف فيه الرئيسان أردوغان وبوتين الجمعة واتفقا على عقد قمة ثنائية لمناقشة ملف الهدنة في إدلب. كل ذلك يجري وسط  دعوات الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الأمن إلى وقف عاجل لإطلاق النار. وقال الأعضاء الأوروبّيون إنّ "التصعيد العسكري في إدلب يجب أن يتوقّف الآن".

لكن انقسام العالم في هذا الشأن بات جليا، ففي الوقت الذي هدد فيه سفير تركيا لدى الأمم المتحدة باستخدام القوة للرد على سوريا بعد التصعيد الأخير في إدلب، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الليلة الماضية إن الولايات المتحدة تدرس خيارات لمساعدة تركيا. وذكر بومبيو في بيان أن "الولايات المتحدة منخرطة مع الحلفاء الأتراك وتدرس خيارات لمساعدة تركيا في صد هذا العدوان مع سعينا لوقف وحشية نظام الأسد وروسيا وتخفيف المعاناة الإنسانية في إدلب".

كما أكدت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة دعم واشنطن الكامل لرد تركيا على الهجمات "غير المبررة" على مواقعها في سوريا. وقالت السفيرة كيلي كرافت خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية "تركيا تحظى بدعمنا الكامل للرد دفاعا على النفس على الهجمات غير المبررة على مواقع المراقبة التركية والتي أسفرت عن وفيات في صفوف قواتها".

لكن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعلن أمام مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية خلال الجلسة الطارئة لمناقشة أزمة إدلب بعد التصعيد الأخير "أن بلاده مستعدة للعمل على خفض للتصعيد". وبعد أن اعتبر أن مجلس الأمن الدولي يعقد الكثير من الاجتماعات المتعلقة بسوريا، اقر الدبلوماسي الروسي بأن " الوضع ساء وتوتر بشدة" في منطقة إدلب، حسب تعبيره. وأعلن السفير الروسي في الاجتماع الدولي الذي انعقد بناء على طلب المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإستونيا وجمهورية الدومنيكان، أنه يوجد حاليا وفد روسي في أنقرة من أجل تهدئة الوضع". لكن الدبلوماسي الروسي نفى مجددا تورط بلاده في الهجمات التي نسبت إلى دمشق وقتل فيها عدد كبير من الجنود الأتراك في أول حادث كبير من النوع منذ تورط تركيا في الصراع العسكري السوري.

لكن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة طالبت في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي  روسيا بوقف إطلاق طائراتها الحربية فورا ودعت جميع القوات السورية وحلفائها الروس للانسحاب إلى خطوط وقف إطلاق النار التي تم تحديدها في عام 2018.

 وخلال افتتاح الجلسة، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنّ "النزاع قد تغيّرت طبيعته"، مشيرًا إلى التصعيد الكبير الذي شهدته إدلب خلال الأيام الأخيرة.

عسكريا، قال مسؤول عسكري في قوات النظام السوري إن انفجارات ضخمة هزت مدينة حلب وريفها الجنوبي، وأضاف أن "الانفجارات العنيفة طالت معامل الأسلحة والذخيرة وهزت مدينة حلب التي تبعد حوالي 25 كم وتوجهت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى المنطقة". ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول مسؤول تركي كبير رفض الكشف عن هويته لصحافيين قوله لإن قوات بلاده دمرت "منشأة للأسلحة الكيميائية واقعة على بعد 13 كلم جنوب حلب، فضلاً عن عدد كبير من الأهداف الأخرى التابعة للنظام"، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل. لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد لنفس الوكالة أن أنقرة قصفت مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي، حيث لا وجود لأي أسلحة كيميائية بحسب المرصد. 
وفشلت فصائل المعارضة خلال السنوات الماضية في الوصول والسيطرة على معامل الدفاع التي تعتبر من اهم مصادر الذخيرة للجيش السوري.

ح.ع.ح/ع.ج.م(رويترز/د.ب.أ/أ.ف.ب)

  • Syrien Angriffe in der Provinz Idlib (picture-alliance/AA/I. Idilbi)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    قتلى بين الطرفين

    دق كل من النظام السوري وتركيا ناقوس الخطر بعد أن ثار غضب الأخيرة لمقتل 8 أتراك؛ من بينهم خمسة جنود في قصف طال موقعين لها خلال الأسبوع الأول من الشهر الحالي، لترد أنقرة بقصف مواقع سورية موقعة 13 قتيلاً. وأسفرت الغارات السورية عن ارتفاع عدد القتلى الأتراك، ليبلغ حتى هذه اللحظة 14 شخصاً.

  • Türkische Armee rückt in Afrin ein (picture-alliance/AA)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    نقاط مراقبة تحت المراقبة!

    تخضع ثلاث نقاط مراقبة تركية لحصار من النظام السوري، ويشار إلى أن تركيا تملك اثنتي عشر نقطة مراقبة في إدلب، وذلك بموجب اتفاق روسي تركي يعود لعام 2018. وقد أجج الصراع على النقاط التركية المحاصرة الخلاف بين الطرفين.

  • Syrien Hubschrauber geht in Flammen auf (picture-alliance/AP Photo/G. Alsayed)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    إسقاط طائرة هليكوبتر تعود للجيش السوري الحكومي

    في الحادي عشر من الشهر الحالي سقطت مروحية عسكرية تابعة للنظام السوري أثناء تحليقها في سماء إدلب، مما أدى إلى مقتل عسكريين سوريين. واتهمت وسائل إعلام تركية الفصائل السورية بهذا. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري إصابة "إحدى طائرات الهليكوبتر العسكرية بصاروخ معاد " فوق منطقة النيرب في ريف إدلب الجنوبي.

  • Syrien Idlib Maarat al-Numan Soldaten (picture-alliance/Photoshot/Maher)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    تقدم على الطريق الدولي

    تركز تقدم جيش النظام السوري على ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي المجاور، حيث يمر طريق "إم 5" الدولي، فارضاً سيطرته على عدة بلدات وقرى. ويشكل الطريق أهمية استراتيجية إذ يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، ويعبر مدناً رئيسية في حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

  • Syrien | Türkischer Militärkonvoi passiert Grenze ( Getty Images/AFP/O. Haj Kadour)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    تعزيز تركي

    قامت القوات التركية بتعزيز نقاط المراقبة التابعة لها بعناصر من قوات المهام الخاصة "الكوماندوز"، وذلك وسط تدابير أمنية مشددة. تضمنت التعزيزات عربات عسكرية مختصة بالتشويش الراديوي، وسيارات إسعاف عسكرية مدرعة.

  • Syrien | Umgesiedelte syrische Kinder (Getty Images/AFP/A. Watad)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    النزوح الأكبر

    أدى تصاعد العنف بين الطرفين إلى موجة نزوح كبيرة، وصلت إلى 700 ألف سوري حتى اللحظة، وذلك هروباً من 200 ضربة جوية نفذها طيران النظام السوري في منطقة إدلب، كما ذكر المبعوث الأمريكي الخاص بشأن سوريا جيمس جيفري. فيما وصفتها الأمم المتحدة بـ"أسوأ موجة نزوح منذ بدء الحرب".

  • Syrien Flucht vor dem Krieg in Idlib (Getty Images/AFP/R. Al Sayed)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    وضع مأساوي!

    يعاني النازحون من الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، دون مكان مبيت يأويهم، مع تعاظم الوضع المأساوي في المحافظة التي تصل نسبة النازحين فيها إلى 40% من السكان، خاصة بعد سيطرة النظام السوري على الممرات الإنسانية التي كانت تزودهم بمساعدات الطوارئ الدولية؛ بما فيها الغذاء.

  • Hulusi Akar - türkischer Verteidigungsminister (DHA)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    "على الناتو التدخل"

    طالبت تركيا من خلال وزير دفاعها خلوصي آكار، بتدخل حلف شمال الأطلسي "الناتو" بهدف وقف هجمات قوات النظام السوري على إدلب. وكان أردوغان أعلن في وقت سابق عن "مواصلة الرد" على أي هجمات سورية، مهدداً بعملية واسعة في المحافظة إن لم تتوقف القوات السورية عن زحفها.

  • Donald Trump und Robert C. O'Brien (picture-alliance/AP/E. Vucci)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    البيت الأبيض: لا تدخل عسكري في إدلب

    جاء الموقف الأمريكي تجاه الأزمة في إدلب عن طريق مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، والذي أكد عدم وجود نية للتدخل العسكري في المحافظة، بينما ذكرت مصادر أمريكية أخرى أن واشنطن تفكر في دعم العسكريين الأتراك عبر تقديم معلومات استخباراتية ومعدات عسكرية، مؤكدة وقوفها إلى جانب تركيا.

  • Russland Präsident besucht Cherepovets (picture-alliance/Zuma/Kremin Pool/E. Biyato)

    مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب

    موسكو في كفة الميزان الأخرى

    اعتبر دبلوماسيون روس أنّ الأحداث في إدلب تؤثر سلباً على العلاقات الروسية التركية، فيما ذكر الكرملين في عدة مناسبات سياسية أنه لا يمكن لموسكو الوقوف مكتوفة الأيدي أمام هجمات المسلحين ضد النظام السوري. إعداد مرام سالم


مختارات

مواجهة بين أنقرة ودمشق... ساحتها إدلب  

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سياسة حافة الهاوية في إدلب..إلى أين؟  

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