أزمة أوكرانيا ـ الغاز الروسي يضع ألمانيا في عين الإعصار

دعت واشنطن رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فورا، محذرة من غزو روسي محتمل لهذا البلد. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي.نيوز" (العاشر من فبراير/ شباط 2022) "نحن نتعامل مع أحد أكبر الجيوش في العالم"، في إشارة إلى الجيش الروسي، موضحا على أن "هذا وضع مختلف جدا، والأمور يمكن أن تصبح جنونية بسرعة". وأوضح بايدن أن بلاده لن ترسل تحت أي ظرف قوات إلى الميدان في أوكرانيا، حتى لو تعلق الأمر بإجلاء أمربكيين في حال حصول هجوم روسي. سيناريو التصعيد ستكون له ارتدادات عالمية ما جعل ألمانيا بالرغم منها في قلب صراع جيوسياسي ستشكل فيه وارداتها من الغاز الروسي أحد عناوينه الرئيسية.

وخلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس للبيت الأبيض (السابع من فبراير)، أكد الرئيس بايدن أن أي غزو روسي لأوكرانيا سيكون توقيعا على نهاية خط أنابيب نورد ستريم 2. وبهذا الصدد كتبت صحيفة "دي فولكس كرانت" الهولندية: "ألمانيا هي ثاني أكبر شريك تجاري لروسيا بعد الصين، وستعاني بالتالي من أي عقوبات اقتصادية (غربية ضد موسكو).. إن أهم شيء يمكن أن يفعله شولتش بعد محادثاته مع بايدن هو أن يؤكد صراحة أن نورد ستريم 2 لن يدخل في الخدمة إذا غزت روسيا أوكرانيا. (..) شولتس أكد الشهر الماضي أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في حال حدوث عدوان روسي".





وحذر شولتس روسيا من التشكيك في وحدة الأوروبيين وتضامنهم بشأن الأزمة الأوكرانية. وأوضح على هامش مشاورات أجراها مع قادة دول البلطيق الثلاث في برلين أنه يتعامل "بجدية كبيرة" مع القلق الذي تبديه الدول الثلاث. وأضاف أن "الأمر يتعلق بتجنب حرب في أوروبا"، وهو يعرف أن تداعياتها ستشمل كامل أوروبا.

ألمانيا والغاز الروسي ـ ثلاثة مستشارين ومشكل واحد

تم التوقيع على اتفاقية بناء الخط الأول من نورد ستريم في سبتمبر/ أيلول 2005 بحضور المستشار الألماني السابقغيرهارد شرودر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد فترة وجيزة من الخسارة الانتخابية للائتلاف الذي كان يقوده. وبعد أسبوعين فقط من تركه لمنصبه أصبح شرودر، باقتراح من بوتين، رئيسًا لمجلس الإشراف على شركة تشغيل خطوط الأنابيب "إن.إي.بي.غي". وتثير الصداقة بين شرودر وبوتين كثيرا من التعليقات اللاذعة في ألمانيا. موقع "تاغسشاو" التابع للقناة الألمانية الأولى كتب معلقا (العاشر من فبراير) "الرجل الذي صنع لنفسه ذات مرة سمعة وتقديرا بوقوفه في وجه حرب العراق (..) باتت لديه أجندته الخاصة. لقد تم تخفيض رتبته إلى مجرد رجل عجوز حزين من قبل صديقه الديمقراطي الذي لا تشوبه شائبة فلاديمير بوتين، الرجل الذي يتقاضى رواتب ويأخذ الأوامر".

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من جهتها، واصلت خليفته أنغيلا ميركل دعم المشروع رغم كل الانتقادات والتحفظات، مؤكدة كل مرة أن الأمر يتعلق بمشروع اقتصادي محض وليس بمشروع سياسي. ويعتبر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه المستشار الحالي أولاف شولتس من أكبر داعمي المشروع، إضافة إلى حزب اليسار وحزب البديل من أجل ألمانيا ورؤساء وزراء ولايات شرق ألمانيا. فيما عرف عن حزب الخضر، وهو عضو في الائتلاف الحاكم حاليا في برلين، دعواته المتكررة للتخلي عن المشروع بسبب الانقسامات حوله في الاتحاد الأوروبي ولأنه يرى أيضا أنه يقوي روسيا.

أهمية نورد ستريم للأمن الطاقي لألمانيا

تعتبر ألمانيا المستورد الرئيسي للغاز الروسي في أوروبا، وقد ساهمت في إنجاز خطي أنابيب نوردستريم، مشروع تجنب الطريق البري عبر بيلاروسيا أو أوكرانيا حيث سلك بحر البلطيق بربط روسيا مباشرة بألمانيا، الأمر الذي أغضب عددا من دول شرق أوروبا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، ما أثار عددا من الإشكالات الاقتصادية والجيوسياسية. ورغم تحفظات حلفاء ألمانيا حول المشروع منذ البداية، فإنهم لم ينجحوا تماما في منع إنجاز المشروع. غير أن الاستعدادات الروسية المفترضة لغزو أوكرانيا جعلت من ذلك موضوع استقطاب سياسي حاد.

بسبب الانتقال الطاقي، توقعت الشركة المشغلة لخط الأنابيب عام 2016 بأنه سيكون لأوروبا طلب إضافي على الغاز الطبيعي لا يقل عن 100 مليار متر مكعب سنويًا. كما أن إئتلاف "إشارة المرور" (حكومة برلين) يعتبر الغاز مصدرًا مهمًا للطاقة في مرحلة التخلص التدريجي من الطاقة النووية والفحم، وحتى تتمكن البلاد من تغطية احتياجاتها من الطاقة بشكل تصاعدي وكامل من خلال مصادر غير أحفورية. غير أن المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية اعتبر في عام 2018 أن نورد ستريم ليس ضروريا كما شكك في جدواه الاقتصادية، متوقعا انخفاض الطلب على الغاز في ألمانيا وأوروبا على المدى الطويل. كما اعتبر المعهد أن ألمانيا تملك خيارات أخرى، من خلال دول أخرى منتجة للغاز بكميات كافية.

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شبكة الإعلام الألمانية "إير.إن.دي" (التاسع من فبراير) ذهبت في نفس الاتجاه "الكل يعلم أننا بالفعل مدمنون على الغاز الروسي مثل مدمني المخدرات. شركة غازبروم الروسية كشفت لبقية أنحاء العالم في تغريدة على موقع تويتر أنها صدّرت في العام الماضي (2021) ما لا يقل عن 59.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الغرب عبر نورد ستريم 1 (..) في برلين، يعترف السياسيون من جميع الأحزاب اليوم بارتكاب الكثير من الأخطاء في سياسة الغاز الألمانية خلال السنوات الأخيرة. على عكس إيطاليا، مثلا، لا توجد قوانين في ألمانيا تفرض على الموردين ملء احتياطي الغاز الوطني. وعلى عكس جميع الدول الأوروبية الساحلية الأخرى، من غير المعروف بعد متى ستعمل ألمانيا على إعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز والذي يصدر عبر طريق السفن".

محطات "الربط الغازي" بين ألمانيا وروسيا

تم الانتهاء من أشغال بناء الخط الثاني من خط أنابيب نودر ستريم في السادس من سبتمبر/ أيلول 2021، وهو خط يبلغ طوله 1.230 كيلومترا عن طريق بحر البلطيق من "أوست لوغا" في خليج لوغا في روسيا وصولا إلى لوبمين بالقرب من غرايفسفالد في ولاية ميكلنبورغ فوربومن. ويبلغ قطر الخط الثاني 1.2 متر بالتوازي مع الخط الأول الذي بدأ به العمل رسميا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

وبإمكان كل خط نقل ما لا يقل عن 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. ويذكر أن الخط الأول مملوك بنسبة 51% لشركة غازبروم الحكومية الروسية و15.5% لـ"وينترشال" التابعة لشركة باسف وإيون رورغاس (ألمانيا)، و9% لكل من "غي.دي.إف" (فرنسا) و"غاسأوني" (هولندا). أما نوردستريم 2، فمملوك بنسبة مائة في المائة لـ غازبروم. وحسب التقديرات، فقد بلغت تكاليف إنجاز الخط الثاني ما لا يقل عن ثمانية مليارات يورو.

ولا تزال عملية التصديق على بدء عمل الخط الثاني من قبل الوكالة الألمانية ذات الاختصاص، معلقة. ولتحقيق ذلك، يتعين على الشركة المشغلة لنوردستريم 2، إنشاء شركة فرعية لها في ألمانيا، وفق القانون الألماني، وبعدها سيكون بإمكان الأخيرة إدارة الجزء الألماني من خط الأنابيب البالغ طوله 150 كيلومترا. وتبحث الوكالة الألمانية ما إذا كان خط الأنابيب يفي بجميع المتطلبات الفنية والقانونية للموافقة عليها، قبل أن تراجعها في مرحلة نهائية المفوضية الأوروبية وحينها فقط يمكن صدور الترخيص النهائي.

مشاهدة الفيديو 02:11 اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي كبير

موسكو تضرب عدة عصافير بحجر واحد

مرور خط نورد ستريم 2 عبر المياه الدولية وليس عبر البر بتفادي المرور ببيلاروسيا وبولندا، أو أوكرانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، مكن روسيا من توفير مليارات اليورو التي تدفعها سنويا لدول العبور. وقد وظفت تلك الدول موقعها في الماضي للتفاوض على شروط أسعار أفضل، وبالتالي فهي تعتبر من أكبر المتضررين لأنها تخشى من أن نورد ستريم 1 و2 سيجعل الأنابيب الأرضية غير ضرورية على المدى الطويل، ما سيقطع عنها إمدادات الغاز المباشرة وبأسعار تفضيلية. وبعد مفاوضات ماراثونية، وقعت روسيا وأوكرانيا في 30 ديسمبر/ أيلول 2019، عقدًا لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، ساري المفعول حتى نهاية عام 2024، وبعد ذلك يمكن تمديده لمدة عشر سنوات أخرى. وهو ما يضمن إيرادات لأوكرانيا بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي سنويًا.

وهذا ما يفسر شكاوى موسكو التي تتهم فيها الغرب وبالأخص واشنطن باستخدام خط أنابيب الغاز كأداة للضغط في الأزمة الأوكرانية. وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، (التاسع من فبراير) "للأسف هذا انعكاس للحقائق الموجودة في أوروبا والناتو (..) سيرك سياسي ينظمه الغرب". وتعتبر روسيا أكبر مصدر للغاز والنفط في العالم، بإيرادات بلغت 337 مليار دولار عام 2020 وهو المصدر الأكبر للميزانية الروسية. يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكثر أهمية لموسكو، وتولد روسيا حوالي نصف حجم التجارة الخارجية مع دول المجموعة.

حلفاء برلين قلقون من احتمالات الابتزاز الروسي

الحجة الرئيسية التي دأب معارضو المشروع على رفعها هو أن ألمانيا وأوروبا ستفقدان استقلاليتهما الطاقية تجاه روسيا المتهمة باستعمال الطاقة كسلاح للابتزاز السياسي. وبالتالي فإن الاعتماد على الغاز الروسي سيعني بالضرورة المزيد من التبعية السياسية. ويعتبر عدد من دول الاتحاد الأوروبي أن الاعتماد على مُورد واحد، شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة، خطرا استراتيجيا، وتدعو بالتالي إلى تنويع مصادر الإمداد الطاقي. واتهمت بولندا، على سبيل المثال، ألمانيا وروسيا باتخاذ قرار بشأن المشروع دون الدول المعنية وعدم مراعاة مصالح دول العبور السابقة.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 1- خط الغاز القطري - التركي تمتلك قطر ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم (نحو14 بالمئة من الاحتياطي العالمي) وتعتزم قطر نقل الغاز إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر عبر السعودية وسوريا ومنها إلى تركيا التي ستتولى توزيعه إلى أوروبا.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 1- خط الغاز القطري - التركي وترجع أهمية هذا الخط إلى أن روسيا لن تصبح مصدر الغاز الوحيد لأوروبا. ويربط كثير من الخبراء والمحللين الأزمة الخليجية الأخيرة مع قطر بأطماع في ثرواتها الهائلة من الغاز.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 2 - خط غاز شرق المتوسط تم إنشاؤه في البداية لنقل الغاز الطبيعي المصري من العريش بمصر إلى عسقلان بإسرائيل داخل المياه الإقليمية المصرية ثم الإسرائيلية في البحر المتوسط بطول 100 كم. وكانت إسرائيل تتسلم الغاز المصري بأسعار تفضيلية. تعرض الخط لعشرات العمليات التخريبية ما كلف مصر مبالغ طائلة.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 2- خط غاز شركة شرق المتوسط لكن شركات ديليك دريلينج الإسرائيلية ونوبل إنرجي (مقرها تكساس) وغاز الشرق المصرية اعلنت التوصل لاتفاق لشراء حصة من شركة غاز شرق المتوسط نسبتها 39 بالمئة من الأسهم مقابل 518 مليون دولار، وهي صفقة ستمكن إسرائيل من توريد 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصرعلى مدى عشر سنوات من حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين في إطار اتفاق التصدير الموقع سلفاً بين البلدين.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 3- خط الأنابيب الإسرائيلي - الأوروبي أعلنت حكومات أوروبية وحكومة إسرائيل دعمها لإنشاء مشروع خط أنابيب بالبحر المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى أوروبا وحددت موعداً مستهدفا لاستكماله في عام 2025. ويهدف خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 200 كيلومتر إلى ربط حقول الغاز قبالة سواحل إسرائيل وقبرص باليونان وربما إيطاليا بتكلفة تصل إلي ستة مليارات يورو (6.4 مليار دولار).

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 4 - خط الغاز المصري - القبرصي وقعت قبرص ومصر اتفاقاً يمهد الطريق لإنشاء أول خط أنابيب تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط لنقل الغاز الطبيعي من قبرص إلى الأراضي المصرية لاسالته في المحات المصرية تمهيداً لإعادة تصديره الى أوروبا. وفق الاتفاق سيتم نقل الغاز من حقل "أفروديت" القبرصي إلى مصر ما يفتح الباب أمام جذب استثمارات بمليارات الدولارات للبنية التحتية.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط 5 - خط الغاز الأردني - الإسرائيلي وقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية ووزارة الطاقة مع إسرائيل وشركة "نوبل إنيريجي" اتفاقا يقضي باستيراد عمان للغاز الإسرائيلي المستخرج من حقل ليفياثان، وهو الاتفاق المعطل حتى اليوم بسبب الرفض الواسع من النقابات والأحزاب والمبادرات الأردنية سواء لأسباب سياسية أو بيئية. من المقرر أن يبلغ طول خط الأنابيب نحو64 كيلومتراً على أن يبدأ استقبال أولى دفعات الغاز الإسرائيلي بنهاية عام 2019 ولمدة 15 عاماً.

أهم خطوط الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط انفوغرافيك لخطوط الغاز الطبيعي في المنطقة يوضح الانفوغرافيك أهم خطوط الغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بعضها يعمل بالفعل والبعض الآخر قيد الإنشاء. ومع تزايد عدد اكتشافات حقول الغاز الطبيعي في المنطقة تعاظمت أهميته وأثره على العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول.



موقف الولايات المتحدة بدوره كان متحفظا منذ البداية حتى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هدد بفرض عقوبات على ألمانيا إذا تم استكمال مشروع الخط الثاني. وأدى تهديد واشنطن إلى تجميد المشروع لمدة عام تقريبًا، لكن خليفته جو بايدن تراجع عن هذا الموقف المتشدد. ويذكر أنه في عام 2017، قرر الكونغرس الأمريكي تشديد العقوبات ضد روسيا وشملت في المقام الأول قطاع الطاقة.

ومن الناحية الاقتصادية المحضة، فان للولايات المتحدة مصلحة في بيع غازها الصخري لأوروبا أيضا بدلا من الغاز الروسي. صحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية (25 يناير) "لقد تسبب المشروع بالفعل في إلحاق ضرر جسيم بالسياسة الخارجية الألمانية في السنوات الأخيرة، إذ أدى لانقسامات كبيرة في ألمانيا وأجزاء كبيرة من الاتحاد الأوروبي. وتعمل أوكرانيا وبولندا ودول شرقية أخرى بعرقلة المشروع لأنها تخسر رسوم العبور مهمة أثناء التكليف، فيما تسعى الولايات المتحدة لبيع غازها الطبيعي المسال لأوروبا".

أزمة أوكرانيا تؤكد ضرورة تنويع مصادر الغاز

ويتوقع عدد من المراقبين فرض عقوبات اقتصادية غربية ضد موسكو في حالة غزوها لأوكرانيا وقد يعني ذلك مناسبة لإعلان موت نورد ستريم 2. ووفق المستشار الألماني أولاف شولتس، فإن "كل شيء" سيطرح على طاولة النقاش في حال اجتياح روسي لأوكرانيا. وفي كل مرة يمتنع فيها المستشار شولتس عن تأكيد أن خط أنابيب نورد ستريم 2 سيتوقف في حالة الغزو الروسي لأوكرانيا، تتزايد الشكوك لدى حلفاء ألمانيا، ليس لأنهم لا يثقون بشولتس، ولكن لأنهم يعرفون أن ألمانيا تعتمد على الغاز الروسي".

وحول قدرة قطر على سد فجوة إمدادات الغاز الروسي كتب موقع "شبيغل أونلاين" (التاسع من فبراير) "يعمل الرئيس الأمريكي جو بايدن على توفير بدائل لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا. غير أن خبير الطاقة ديفيد باتر يرى أن ذلك سيكون صعبا وأن إغلاق نورد ستريم 2 لن يكون مفيدا بشكل كبير". وبالتالي لن يكون بوسع قطر سد الفجوة التي سيخلفها توقف الغاز الروسي عن أوروبا.

حسن زنيند