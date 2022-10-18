 ″أزمة أدوية″ ـ تونسيون يخوضون كفاحا بلا أسلحة ضد مرض السرطان | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 19.10.2022

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ثقافة ومجتمع

"أزمة أدوية" ـ تونسيون يخوضون كفاحا بلا أسلحة ضد مرض السرطان

أزمة تجر أخرى في تونس، فقد تسببت الأزمة المالية وضعف الحوكمة في القطاع الصحي والإدارة في نقص كبير للأدوية الحساسة، ما ضاعف من محنة المصابين بأمراض مزمنة وخطرة. فهل يسهم حصول تونس على قرض من البنك الدولي في حلحلة الأزمة؟

مستشفى في تونس صورة بتاريخ 20 مارس 2020

تعاني المستشفيات في تونس من نقص كبير في الأدوية

تسابق حبيبة الزمن للظفر بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل أن يخضع زوجها الى حصص العلاج الموجه ضد السرطان. تقول حبيبة إن زوجها بحاجة الى الدواء المستورد من الخارج قبل بدء حصص العلاج الكيميائي حتى لا تحدث مضاعفات مفاجئة له.

وبعد أن تخلت الصناديق الاجتماعية عن تغطية قيمة هذا الدواء تلقائيا لمرضى السرطان بسبب كلفته الباهظة، أصبح لزاما على المرضى التقدم بطلبات الى الوزارة لتنظر بشأنها لجنة متخصصة قبل أن تقرر العدد المحدد من المرضى الذين يحق لهم الحصول عليه. ويعتمد في ذلك على عدة معايير.

مختارات

توصل خبراء إلى عقار "فعال" لعلاج مرضى سرطان القولون والمستقيم. ويتوقع القيام بالمزيد من الأبحاث من أجل معرفة تأثير العقار على أنواع أخرى من السرطان. ما يعطي الأمل لملايين الناس حول العالم.

تواجه ألمانيا نقصا في أدوية أساسية مثل مضادات الحمى. ويمثل هذا الأمر مشكلة، لاسيما مع إصابات كورونا الجديدة التي يواكبها ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية ، فلماذا تعاني ألمانيا من هذا النقص؟

وبعد أن تم رفض طلبها في المرة الأولى تقدمت حبيبة بطلب ثاني بينما يحتاج زوجها الى بدء العلاج في فترة لا تتعدى الستة أشهر من تاريخ الكشف عن المرض. وفي حال تجاوز تلك الفترة لن يكون بمقدور الأطباء المخاطرة بحياته.

تروي حبيبة لـ DW عربية معاناتها اليومية مع الإدارة والإرهاق بادي على وجهها، وتقول "لم نحصل بعد على جواب من الوزارة. نشعر وكأننا في متاهة من أجل الحصول على الدواء. نصحنا الأطباء بأن نباشر حصص العلاج الكيميائي حتى لا نتأخر أكثر. لكن أنا وأبنائي الأربعة نخشى من حدوث الأسوأ لزوجي".

كابوس يهدد العائلات الفقيرة

ومثل حبيبة تقطعت السبل بالآلاف من مرضى السرطان في تونس بين المستشفيات والإدارة من أجل الحصول على العلاج الأمثل لحالاتهم في ظل ندرة الأدوية وتدني الخدمات في المستشفيات العمومية.

وفق بيانات الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، قفز أعداد مرضى السرطان في تونس إلى أكثر من 19 ألف في عام 2020 وتسبب هذا المرض في وفاة 12 ألف شخص في نفس العام مقابل 10 آلاف في 2018.

وبينما تحصر المنظمة العالمية فرص الشفاء من أمراض السرطان بحالات الكشف المبكر عنه مع توفر الرعاية اللازمة والعلاج المكثف، فإن العائق الكبير الذي يعاني منه المرضى في تونس هو تباعد المواعيد الخاصة بالعلاج وتعطل أجهزة المسح الضوئي في الكثير من المستشفيات العمومية والضغط على أسرة العلاج.

وفي بلد يبلغ فيه حوالي أربعة ملايين مواطن من بين قرابة 5ر11 مليون نسمة، خارج نظام التغطية الصحية والاجتماعية فإن فرصة الحصول على تشخيص مبكر للمرض يصبح أشبه بضربة حظ.

وتقول حبيبة إن زوجها لم يتفطن الى آثار المرض إلا بعد أن فقد الكثير من وزنه، ولذلك هو في حاجة الى أن يبدأ العلاج في اقرب وقت ممكن وسيكون محظوظا في حال حصل على الدواء ليباشر العلاج الموجه.

وفي حين تلجأ العائلات الميسورة الى حلول خاصة عبر إرسال أقاربهم الى الخارج للتداوي، تكافح العائلات الفقيرة وحتى متوسطة الدخل من أجل تدبر أمرها. ويمثل مستشفى "صالح عزيز" بالعاصمة الوجهة الرئيسية للمرضى من كافة أنحاء البلاد باعتباره المركز الوحيد المتخصص في مقاومة الأمراض السرطانية.

قسم العناية العاجلة في مستشفى في تونس صورة بتاريخ 10 مارس 2019

اهتراء البنية التحتية والأزمة المالية المتراكمة أثرا كثيرا على القطاع الصحي في تونس

على الرغم من الدعم المالي الذي خصصته الحكومة التونسية منذ بدايات تأسيس دولة الاستقلال لقطاعي الصحة والتعليم بالأساس، إلا أن اهتراء البنية التحتية والأزمة المالية المتراكمة أثرا كثيرا على الخدمات بهاذين القطاعين.

ويعلق على ذلك العضو في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر في حديثه مع DW عربية بالقول "هناك نقص كبير في أدوية الامراض النادرة والمزمنة

وفي الكثير من الأحيان تخلت الدولة بشكل غير مباشر عن دورها الاجتماعي في دعم هذه الأدوية ولم تعد متوفرة في صيدليات المستشفيات العمومية، لذلك يضطر المرضى الى اقتنائها في الصيدليات الخاصة بعدة أضعاف سعرها المدعم".

لكن مع الارتفاع القياسي للتضخم (تجاوز 9 بالمئة في أيلول/سبتمبر) وكلفة المعيشة في خلال سنوات قليلة لم يعد هذا الأمر متاح للجميع.

ويتابع بن عمر في تعليقه بأن أزمة شح الأدوية استفحلت بشكل أكبر خلال فترة انتشار وباء الكوفيد 19 لكنها استمرت بعد ذلك في المستشفيات العمومية بسبب نقص الموارد المالية لدى الصيدلية المركزية ونقص السيولة في المالية العمومية.

ديون وفساد وبيروقراطية

تفيد بيانات جمعية الصيادلة عن فقدان أكثر من 500 صنف من الأدوية في نهاية عام 2021 بعد أن كان في حدود نحو 200 صنف في شباط/فبراير من نفس العام، من بينها أدوية لأمراض مزمنة وخطيرة مثل السكري وضغط الدم والسرطان.

وفي حين يقدر حجم الأدوية الموردة من الخارج بنحو 500 مليون دولار، ما يمثل تقريبا نصف الاحتياجات الوطنية من الأدوية، فإن إجمالي ديون الصيدلية المركزية تجاه المزودين الخارجين بلغت مع نهاية 2021 نحو 700 مليون دولار.

بحسب تفسيرات الصيدلية المركزية، التي تملك حصرا مهمة تزويد المؤسسات الاستشفائية العمومية، فإن الأزمة مركبة تتداخل فيها عدة عوامل من بينها الافتقادللمواد الأولية لمصنعي الأدوية.

يترافق ذلك مع صعوبات هيكلية إدارية ترزح تحت وطأتها الصناديق الاجتماعية لعدة سنوات ما تسبب في تأخر خلاص فواتير المستشفيات والصيادلة وتراكم الأزمة المالية، وهو ما أدى إلى عجز مالي كبير.

ومع أنه تم تقليص هذا العجز من حوالي 1 مليار دينار تونسي (حوالي 312 مليون دولار أمريكي) قبل 2019 الى 158 مليون دينار تونسي في 2021، إلا أن تأمين التوازن المالي لهذه المؤسسات لا يزال بعيدا، وفق ما ذكره رئيس مدير عام الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كمال المدوري.

وتظل أكثر الانتقادات التي تساق الى هذه المؤسسات هو ضعف الحوكمة وغياب نظام الرقمنة ما أدى الى تفشي الفساد وعمليات تهريب منظمة للأدوية في المستشفيات العمومية.

وتقول رئيسة "جمعية مرضى السرطان" روضة زروق إن قطاع الصحة في تونس حصل على تمويلات ضخمة دون أن يكون لذلك أثر على الخدمات "بسبب الفساد الكبير الذي ينخر القطاع".

ويكشف المتحدث باسم الجمارك العميد هيثم الزناد في حديثه لـ DW عربية أنه غالبا ما يتم ضبط شحنات مهربة من الأدوية على الحدود الشرقية مع ليبيا عبر معبري الذهيبة وراس جدير وترتبط هذه العمليات بالنقص الحاصل للأدوية داخل ليبيا.

بارقة أمل..عقار فعال لعلاج السرطان

ولا تقتصر عمليات التهريب على أدوية حساسة وإنما تشمل كامل الأدوية المدعمة بما في ذلك الأدوية البسيطة ولا سيما منها أدوية أمراض السكري، وفق إفادة العميد.

بصيص من الأمل في الإصلاحات

تتمسك حبيبة بأمل الحصول على الدواء لزوجها، لكن الأمر أكثر تعقيدا لعدد كبير من المرضى الذين باتوا يعولون على مساعدة الجمعيات في رحلة كفاحهم ضد المرض الفتاك.

ولمساعدتهم في الحصول علىالأدوية

المفقودة أطلقت "جمعية مرضى السرطان" صفحة على موقع التواصل الاجتماعي حتى يتم تجميع الأدوية من المتبرعين من تونس ومن الخارج وتبادلها بين المرضى. وتقول زروق إن حوالي 80 بالمئة من المرضى لا يحصلون على الأدوية من الصيدليات.

ولا يخفي العضو في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، عنصر آخر أثر بشكل كبير على ندرة الأدوية الحساسة، وهو اهتزاز ثقة المزودين في الخارج في الدولة مع تأخر سداد الديون وعدم إيفاء الحكومات المتعاقبة بالتزاماتهم.

ولا يتوقع بن عمر أن يفضي الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 9ر1 مليار دولار الى حلحلة الوضع لجهة أن هذه السيولة ستوجه، في تقديره، أولا الى توفير ما أمكن من المواد الأساسية المفقودة في الأسواق والحفاظ على توافر الطاقة والوقود.

ما رأي خبراء التغذية في الاستعاضة بالطعام عن الدواء؟

ويوضح الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق محسن حسن في حديثة مع DW عربية أنه بعد الأخذ بعين الاعتبار أزمة المالية العمومية وتراجع الترقيم السيادي لتونس، فإن المزودين بدأوا يشترطون طرق دفع مختلفة من بينها الدفع المسبق.

ووفق الخبير فلا توجد مؤشرات واقعية لنهاية الأزمة على المدى القصير، إذ يتوقع سنة صعبة للغاية في 2023 للمالية العمومية بسبب تواصل الأزمة العالمية وارتفاع خدمة الدين الخارجي لتونس الى مستويات قياسية ما يعني استنزافها لمصادر النقد الأجنبي عوض توجيهها الى استثمارات.

ويضيف محسن حسن "إن اتفاق القرض على مدى أربع سنوات، أن حصل اتفاق نهائي في اجتماع المجلس التنفيذي في ديسمبر المقبل، قد يعطي بصيصا من الأمل مع أنه سيكون مرتبطا بتقدم الإصلاحات المطلوبة".

ولكن الأمر الإيجابي في تقدير وزير المالية الأسبق، أن الاتفاق قد يتيح لتونس الولوج الى مصادر تمويل دولية مع المؤسسات المالية العالمية أو في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف ما سيسمح بإمكانية تجاوز الأزمة وقتيا. ويضيف الخبير بتحفظ "على المدى المتوسط والبعيد فإن الأزمة ستظل قائمة ما لم نقم بإصلاحات اقتصادية جوهرية ذات جدوى وقيمة".

تونس – طارق القيزاني

  • الرمان

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الرمان

    تعد حبات الرمان إضافة لذيذة للسلطات وقد تكون لوحدها أيضاً وجبة خفيفة ومفيدة. أما عصير الرمان فهو غني عن التعريف! الرمان غني بمضادات الأكسدة والحديد والعديد من المعادن الأخرى، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات، ويبطئ من شيخوخة الخلايا، كما أنه يعتبر "سلاحاً" فعالاً ضد مشاكل الجهاز الهضمي.

  • الزعتر البري

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الزعتر البري

    يعتبر من أفضل العلاجات المنزلية، خاصة في أشهر الخريف والشتاء، إذ يحتوي على مادة الثيمول العطرية التي لها تأثير مطهر ومضاد للفيروسات. ولذلك يعتبر الزعتر البري "السلاح" الأول من بين الأعشاب الطبيعية عندما يتعلق الأمر بالسعال، وهذا سبب وجوده تقريباً في كل أدوية السعال التي نشتريها، كما أنه خلطة مثالية لعلاج السعال الديكي.

  • اللافندر

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    اللافندر (الخزامى)

    بالإضافة إلى استخدامه لأغراض تجميلية، يعتبر اللافندر علاجاً منزلياً شائعاً، فهو يحتوي على مواد " لينالول وأسيتات ليناليل وسينول" العطرية والمضادة للبكتيريا، ولذلك فهو "سلاح فعال" للاستخدام الخارجي لمعالجة الجروح أو الحروق. كما أن له تأثيراً مهدئاً، ولذلك إذا كنت تواجه مشاكل في النوم، عليك باللافندر!

  • الشمر

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الشمر

    يحتوي الشمر على مواد عطرية لها تأثير مضاد لتشنجات الجهاز الهضمي والانتفاخ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشمر يعتبر طارداً للبلغم، ولذلك يساعد في علاج السعال ونزلات البرد.

  • العسل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    العسل

    يعتبر العسل علاجاً منزلياً فعالاً، يمكن استخدامه لمواجهة العديد من الأمراض. وبفضل مكوناته الفريدة فإن له تأثيرا مضادا للالتهابات والحساسية. كما أنه يقوي جهاز المناعة والقلب والأوعية الدموية. فضلاً عن إمكانية استخدامه في علاج الجروح ومكافحة نزلات البرد.

  • القرنفل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    القرنفل

    إذا استذكرت رائحة القرنفل، فقد تتذكر بالتأكيد استخدامه من قبل أجدادنا لعلاج آلام الأسنان. وبسبب احتوائه على مادة "الأوجينول"، يعتبر القرنفل مسكناً قوياً للآلام، خصوصاً آلام الأسنان، إذ يساعد في تسكينها بعد عدة دقائق فقط. ويمكن مضغ القرنفل مباشرة أو استخدام زيته كمسكن للآلام.

  • النعناع

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    النعناع

    يرافقنا النعناع طوال العام تقريباً، ففي الصيف يحب كثيرون إضافة أوراق النعناع الطازجة إلى مشروباتهم أو في السلطات. وفي الشتاء الاستمتاع بالشاي الساخن بالنعناع. المواد العطرية الموجوة في النعناع تجعله محفزاً للهضم، كما أنه يخفف الصداع.

  • الكركم

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الكركم

    لا يستخدم مسحوق الكركم ذو اللون الأصفر لإضفاء نكهة على الأطباق فحسب، بل يمكن استخدامه كعلاج طبيعي أيضاً. ويشتهر الكركم باستخدامه كعلاج لمشاكل الجهاز الهضمي، كما أن له تأثيراً مضاداً للالتهابات.

  • الزنجبيل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    الزنجبيل

    يٌضاف الزنجبيل إلى الشاي أو بعض الأطباق، خصوصاً في الشتاء، لأن له تأثيراً فعالاً ضد نزلات البرد كما أنه مفيد للجيوب الأنفية المسدودة. ناهيك عن فوائده الهضمية أيضاً، إذ يحفز تكوين حمض المعدة، كما أنه يستخدم كمضاد طبيعي للغثيان والتقيؤ.

  • إكليل الجبل

    بالصور: عشرة "أسلحة" طبيعية عليك تزويد جسمك بها!

    إكليل الجبل

    "إكليل الجبل" ضيف دائم في المطبخ، ولكن كثيرين يجهلون أن لهذه العشبة تأثيراً قوياً في تنشيط الدورة الدموية وزيادة ضغط الدم المنخفض. كما يمكن استخدام زيت "إكليل الجبل" لتخفيف تشنج عضلات الرقبة أو الظهر. م.ع.ح