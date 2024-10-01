ركود اقتصادي في ألمانيا

تتعثر ألمانيا اقتصاديا بينما جميع جيرانها يتفوقون عليها. بنية تحتية قديمة وبيروقراطية شديدة وحكومة متعثرة. هل يكمن الخلل في القطاع الخاص أم أن سياسات الحكومة الائتلافية تكبح الرغبة في الابتكار؟
من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب
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ضيوف الحلقة:
ماركو أوفرهاوس، خبير في العلاقات عبر الأطلسي //
لؤي غبرة، صحفي وباحث في القضايا الأوروبية //
هديل عويس، صحفية وخبيرة في الشأن الأمريكي - واشنطن
بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية
آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!