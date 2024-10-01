ركود اقتصادي في ألمانيا

2024/10/17 ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤

تتعثر ألمانيا اقتصاديا بينما جميع جيرانها يتفوقون عليها. بنية تحتية قديمة وبيروقراطية شديدة وحكومة متعثرة. هل يكمن الخلل في القطاع الخاص أم أن سياسات الحكومة الائتلافية تكبح الرغبة في الابتكار؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب