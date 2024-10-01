علاقة أمريكا بأوروبا

2024/10/10 ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤

زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ألمانيا وكذلك المؤتمر الكبير حول أوكرانيا تم إرجاؤهما بسبب إعصار يضرب بلاده. فماذا يعني ذلك بالنسبة للأوروبيين؟ هل سيتركون وحدهم في مواجهة تهديدات بوتين؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أمل ديب