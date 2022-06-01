أزمات المناخ ومصير الناس - ثلاثة مصائر

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الصيادون في موزمبيق لم يعد بإمكانهم صيد الأسماك، والمزارعون في الهند لم يعد بإمكانهم الاستفادة من حصادهم، والمرأة في غواتيمالا تعاني من الفقر. ماذا يعني تغير المناخ بالنسبة للناس في المناطق المتضررة؟ ثلاثة مصائر.
غالبا ما تتباهي النخبة السياسية في تونس بالتشريعات الفريدة، التي تعطي المرأة حقوقا غير مسبوقة في العالم العربي. لكن الصورة على أرض الواقع مختلفة، خصوصا منذ وقوع ثورة 2011، بحسب نساء تونسيات تحدثن لـDW عربية.
سمك السلمون في وضع متدهور في جميع أنحاء العالم، بسبب الصيد الجائر والأمراض وتغير المناخ. في اسكتلندا، يعتقد أنصار حماية البيئة أن استعادة الغابات يمكن أن تكون الحل لبقاء أسماك السلمون على قيد الحياة.
يشيع استخدام السيليكون في جراحة تكبير الصدر، وهذا ينطبق على الجراحة التجميلية لتكبير الثدي بعد تعرض المرأة لسرطان الثدي مثلا. لكن زراعة السيليكون في الثدي تحمل معها مخاطر أيضا، فماهي؟ وهل هناك بدائل لاستخدام السيليكون؟
لدى الشعاب المرجانية في خليج العقبة القدرة على مقاومة ظاهرة التغير المناخي. لذا يأمل العلماء أن تساعد في إنقاذ الشعب المرجانية التي تتلاشى حول العالم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة.
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