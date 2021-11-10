 أزمات المناخ - ثلاثة مصائر | صنع في ألمانيا | DW | 27.10.2021

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صنع في ألمانيا

أزمات المناخ - ثلاثة مصائر

الصيادون في موزمبيق لم يعد بإمكانهم صيد الأسماك، والمزارعون في الهند لم يعد بإمكانهم الاستفادة من حصادهم، والمرأة في غواتيمالا تعاني من الفقر. ماذا يعني تغير المناخ بالنسبة للناس في المناطق المتضررة؟ ثلاثة مصائر.

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