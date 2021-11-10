أزمات المناخ - ثلاثة مصائر

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الصيادون في موزمبيق لم يعد بإمكانهم صيد الأسماك، والمزارعون في الهند لم يعد بإمكانهم الاستفادة من حصادهم، والمرأة في غواتيمالا تعاني من الفقر. ماذا يعني تغير المناخ بالنسبة للناس في المناطق المتضررة؟ ثلاثة مصائر.
تتسبب السدود الجديدة التي يتم بناؤها في كمبوديا على نهر "ميكونغ" في مشاكل كبيرة، حيث تؤدّي إلى جفاف موارد رزق الصيادين والمزارعين.
غالبا ما تتباهي النخبة السياسية في تونس بالتشريعات الفريدة، التي تعطي المرأة حقوقا غير مسبوقة في العالم العربي. لكن الصورة على أرض الواقع مختلفة، خصوصا منذ وقوع ثورة 2011، بحسب نساء تونسيات تحدثن لـDW عربية.
أدرجت إدارة الرئيس بايدن مؤخرا مجموعة "إن إس أو غروب" الإسرائيلية التي طوّرت برنامج "بيغاسوس" للتجسس على قائمة الشركات المحظورة. البرنامج كان محور فضيحة الصيف الماضي حيث استخدم للتجسس على مسؤولين وصحافيين. فما الجديد؟
سمك السلمون في وضع متدهور في جميع أنحاء العالم، بسبب الصيد الجائر والأمراض وتغير المناخ. في اسكتلندا، يعتقد أنصار حماية البيئة أن استعادة الغابات يمكن أن تكون الحل لبقاء أسماك السلمون على قيد الحياة.
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