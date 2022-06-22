 أريكا - نفايات السويد السامة في تشيلي | وثائقي | DW | 08.07.2022

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وثائقي

أريكا - نفايات السويد السامة في تشيلي

في الثمانينيات من القرن الماضي شحنت شركة بوليدين السويدية نفايات سامة إلى تشيلي تسببت في عواقب وخيمة على السكان المحليين. وفي عام 2018 رفع متضررون دعوى قضائية كي تتحمل الشركة مسؤوليتها.

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عندما شحنت شركة بوليدين نفاياتها السامة من السويد إلى تشيلي في عام 1984، كان هناك اتفاق على أن النفايات ستتم معالجتها بشكل مهني فور وصولها. لكن جزءًا منها أُلقي على مشارف مدينة أريكا الصحراوية. بعد سنوات أصيب الكثير من الناس بالسرطان وولد أطفال بعيوب جسدية. وُلد لارس إدمان في تشيلي ونشأ في مدينة سكيلفتيا السويدية، حيث تأسست شركة بوليدين. كان فيلم "Toxic Playground" من عام 2009 الذي أخرجه لارس إدمان والمخرج ويليام جوهانسون كالين قد لفت الانتباه لأول مرة إلى الكارثة، وكان الفيلم هو الدافع وراء الدعوى القضائية ضد الشركة في عام 2018.

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Photographer/source: Rolf Svedberg When was the photo taken: 1985 Where was the photo taken: Arica Caption: Arica was a small port city of approximately 150,000 people that has nearly doubled in population since the 1980s. This picture was taken by Boliden representative Rolf Svedberg from the Morro de Arica cliffs upon arriving in the city to inspect Promel’s facilities. The following images were taken during the three visits he made to Arica. “I hereby declare that I took this photograph and am giving Deutsche Welle the right to use it online, including social media. In case the picture was taken by a third party, I do hold the rights to this image and Deutsche Welle is entitled to use it online and in social media.” by Laika Film & Television AB Postal address: Tavastgatan 16, 118 24 Stockholm, Sweden Country: Sweden Email: william@laikafilm.se

أريكا - نفايات السويد السامة في تشيلي 15.06.2022

في الثمانينيات من القرن الماضي شحنت شركة بوليدين السويدية نفايات سامة إلى تشيلي تسببت في عواقب وخيمة على السكان المحليين. وفي عام 2018 رفع متضررون دعوى قضائية كي تتحمل الشركة مسؤوليتها.