أريكا - نفايات السويد السامة في تشيلي

عندما شحنت شركة بوليدين نفاياتها السامة من السويد إلى تشيلي في عام 1984، كان هناك اتفاق على أن النفايات ستتم معالجتها بشكل مهني فور وصولها. لكن جزءًا منها أُلقي على مشارف مدينة أريكا الصحراوية. بعد سنوات أصيب الكثير من الناس بالسرطان وولد أطفال بعيوب جسدية. وُلد لارس إدمان في تشيلي ونشأ في مدينة سكيلفتيا السويدية، حيث تأسست شركة بوليدين. كان فيلم "Toxic Playground" من عام 2009 الذي أخرجه لارس إدمان والمخرج ويليام جوهانسون كالين قد لفت الانتباه لأول مرة إلى الكارثة، وكان الفيلم هو الدافع وراء الدعوى القضائية ضد الشركة في عام 2018.