 أريكا - نفايات السويد السامة في تشيلي | تقارير جديدة | DW | 15.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

أريكا - نفايات السويد السامة في تشيلي

في الثمانينيات من القرن الماضي شحنت شركة بوليدين السويدية نفايات سامة إلى تشيلي تسببت في عواقب وخيمة على السكان المحليين. وفي عام 2018 رفع متضررون دعوى قضائية كي تتحمل الشركة مسؤوليتها.

Chile Arica Giftmülldeponie der Firmen Boliden und Promel

Filmstills I Dokumentation Arica - Ein Giftmüll-Skandal

عندما شحنت شركة بوليدين نفاياتها السامة من السويد إلى تشيلي في عام 1984، كان هناك اتفاق على أن النفايات ستتم معالجتها بشكل مهني فور وصولها. لكن جزءًا منها أُلقي على مشارف مدينة أريكا الصحراوية. بعد سنوات أصيب الكثير من الناس بالسرطان وولد أطفال بعيوب جسدية.

Filmstills I Dokumentation Arica - Ein Giftmüll-Skandal

وُلد لارس إدمان في تشيلي ونشأ في مدينة سكيلفتيا السويدية، حيث تأسست شركة بوليدين. كان فيلم "Toxic Playground" من عام 2009 الذي أخرجه لارس إدمان والمخرج ويليام جوهانسون كالين قد لفت الانتباه لأول مرة إلى الكارثة، وكان الفيلم هو الدافع وراء الدعوى القضائية ضد الشركة في عام 2018.
 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 10 يوليو/تموز 2022 – 03:15 UTC
الأحد 10 يوليو/تموز 2022 – 11:15 UTC
الأحد 10 يوليو/تموز 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 11 يوليو/تموز 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 11 يوليو/تموز 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 11 يوليو/تموز 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 11 يوليو/تموز 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 12 يوليو/تموز 2022 – 15:15 UTC
الخميس 14 يوليو/تموز 2022 – 07:15 UTC
الخميس 14 يوليو/تموز 2022 – 13:15 UTC
الجمعة 15 يوليو/تموز 2022 – 18:03 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

إعلان