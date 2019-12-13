 أريد سكنا أولا.. معاناة المشردين في شتاء ألمانيا! | ثقافة ومجتمع | DW | 14.12.2019

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ثقافة ومجتمع

أريد سكنا أولا.. معاناة المشردين في شتاء ألمانيا!

680 ألف شخص تقريبا لا يملكون مسكنا في ألمانيا، يبيتون في العراء أو في ملاجئ. والكثير منهم يحلمون بالسكن في شقة. ومبادرة "Housing first" أو السكن أولا، من الولايات المتحدة الأمريكية تتطلع لتحقيق هذا الحلم.

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فنلندا قدوة للبلدان الأوروبية في تخفيض عدد المتشردين

أندري كوركوفياك فخور بالحمام المجهز بكل المستلزمات التي كانت تبدو قبل خمس سنوات مستحيلة التحقيق. فحينها كان مدمنا على الهروين ويقبع في غرفة صغيرة داخل السجن. وقد قضى عشر سنوات في الشارع وفي دور خاصة بالمشردين وفي السجن. والآن هو يسمي منذ ثلاث سنوات الشقة التي تتسع بـ 34 مترا مربعا ملكه الشخصي دون نوافذ مغلقة بقضبان ويتوفر على عقد إيجار وله مفتاح. والجهة التي جعلت هذا ممكنا هي منظمة fiftyfifty من مدينة دوسلدورف التي تتبع منذ نحو أربع سنوات أسلوبا في مساعدة المشردين يحمل اسم Housing first "السكن أولا".

والفكرة الأساسية بسيطة وهي أن المشردين يحصلون بدون شروط مسبقة على شقة حتى ولو كانوا مدمنين على المخدرات أو يعانون من أمراض نفسية. والفكرة الخلفية تكمن في أن محيطا مستقرا يساعد على حل المشاكل مثل الإدمان على المخدرات، كما أن المشردين المعنيين غير ملزمين بالمشاركة في عروض مساعدة إضافية. فكل شيء يحصل على أساس تطوعي. وتقول يوليا فون ليندرن، موظفة اجتماعية لدى Fiftyfifty مسؤولة عن مبادرة "السكن أولا": "نحن نساند تحولا في النموذج الفكري في تقديم المساعدة للسكن". والأرقام تتحدث عن نجاح المبادرة: فنسبة نجاح البرنامج أي بقاء المشاركين في شققهم يلقى التأكيد في دراسات مختلفة ويحتل نسبا عالية تتراوح بين 75 و 90 في المائة. وحتى منظمة Fiftyfifty تؤكد هذا التطور، إذ أنه من بين 62 شخصا استفادوا إلى حد الآن من البرنامج عاد إلى حد الآن فقط أربعة إلى الشارع.

أندري كوركوفياك لا يفكر في العودة لحياة المشردين في الشارع

أندري كوركوفياك داخل شقته في دوسلدورف

الثقة كقاعدة

وفي دوسلدورف يسهر فريق من ستة موظفين على رعاية المشردين انطلاقا من ربط الاتصال الأول إلى الدخول إلى السكن. "نحن نرافق الناس من كيس النوم إلى الشقة"، كما تقول فون ليندرن. وهذا يخلق الثقة. وهذا شرط أساسي لمبادرة "السكن أولا"، كما تعتبر نورة سيلنير، خبيرة في المجال الاجتماعي بالكلية الكاثوليكية في ولاية رينانيا الشمالية ووستفاليا. وتنص المبادرة على أن " يذهب فريق محترف إلى الشارع ويبحث عن الناس في عين المكان ويقوم برعايتهم". وهذا الفريق المحترف قد يضم موظفا اجتماعيا وطبيبا نفسيا وطبيبا.

مختارات

في خطوة تهدف إلى تشجيع المجهودات التي يقوم بها اللاجئون للاندماج وكذلك كنوع من التضامن مع المشردين والمحتاجين في ألمانيا، وظفت منظمة غير ربحية ثلاثة لاجئين للعمل في تقديم وجبات طعام لهؤلاء المحتاجين في العاصمة برلين. (08.10.2018)

قدم حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي طلبا في البرلمان الألماني لتخصيص الأماكن الشاغرة بنزل اللاجئين للمشردين. فيما سيقدم حزب اليسار الألماني المعارض مقترحا آخر في البرلمان لتوفير شقق عادية للمشردين. (11.02.2019)

وأندري كوركوفياك مايزال يتردد اليوم رغم توفره على شقة على مقهى Fiftyfifty، وتغمره الثقة ويعرف جميع الموظفين وبعض المشردين السابقين:" أنا مسرور جدا داخل شقتي، لكن أحيانا أشعر بالوحدانية". وصحيح أن الشعور بالكآبة قد يحصل داخل الشقة، كما تعتبر يوليا فون ليندرن التي تؤكد أن الناس إذا حصلوا على سكن، فهذا ليس ضمانا لحل جميع مشاكلهم. فبعض المشردين يبقون مدمنين على المخدرات أو مرضى بسبب الكحوليات. وحتى أندري كوركوفياك يذهب كل يوم إلى الطبيب للحصول على مادة الميتادون المعوضة للهيروين. وهو يشرب بانتظام الكحول، ويقول بأنه لن يتمكن في هذه الحياة من تجاوز هذه المشكلة. وتقول فون ليندرن بأن "هذا لا يؤدي إلى أن يخسر الناس سكنهم، بل إذا اعترفوا لنا بأنهم عادوا إلى شرب الكحول فإننا نقول هذا يحصل، فكيف علينا حل هذه المشكلة؟"

من الأصل إلى استراتيجية وطنية

وهذا الأسلوب في التعامل يعود إلى أصل مبادرة "السكن أولا". ففي الأصل تم تطوير المبادرة في نيويورك وكانت تستهدف مجموعة بشرية معينة: مشردين لهم أمراض نفسية ومشاكل إدمان. وفي الأثناء يتم تطبيق المبادرة في أشكال مبتكرة ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، بل خرجت إلى النور في العديد من البلدان الأوروبية. ففنلندا أعلنتها استراتيجية وطنية وتمكنت كبلد عضو وحيد في الاتحاد الأوروبي من التقليص من عدد المشردين.

يوليا فون ليندرن تقدم خدمات كبيرة لمشردين حصلوا على شقة للسكن فيها

الموظفة الاجتماعية، يوليا فون ليندرن ترعى مع فريقها 54 شقة في دوسلدورف

وهل هذا النجاح يعود فقط لمبادرة "السكن أولا" أم لا، فهذا يصعب الجزم فيه، كما تقول نورة سيلنر. "ما يمكن قوله هو أن فنلندا لها استراتيجية واضحة يتم تطبيقها في جميع أنحاء البلاد. فهم يتبنون مبادرة السكن أولا التي تفيد بأن كل إنسان له الحق في السكن وهذا وصل أيضا إلى الساسة في البلاد. وهذا شيء وجب علينا أولا الوصول إليه هنا في ألمانيا".

كما أن فنلندا تسلك نهجا غير موجود في المبادرة الأصلية "السكن أولا"، لأن هذا البلد السكندينافي قام بإعادة بناء ملاجئ وشقق. وهذا يعني أن المشردين السابقين يسكنون جنبا إلى جنب مع مشردين مروا من نفس التجربة. وفي الأصل تنص المبادرة على أن يسكن المشردون السابقون في مناطق سكنية لا يوجد فيها أشخاص من محيطهم. وبهذا، كما تقول يوليا فون ليندرن يحقق مشروع "السكن أولا" في دوسلدورف أكبر النجاحات: إذا سكن مشردون في بيوت بها أناس لم يعرفوا أبدا التشرد.

سوق السكن متوترة

وفي ألمانيا يبدأ ببطء تطبيق مبادرة "السكن أولا" لتقديم المساعدة للمشردين. ودوسلدورف وبرلين تتقدم المبادرة بمشاريع ذاتية. لكن حتى مدن أخرى مثل كولونيا وبريمن وهانوفر تلحق الركب. والعقبة العالية دوما في ذلك هي المنافسة في سوق السكن، لاسيما في المدن الكبرى، لأن مبادرة "السكن أولا" تنص على أن يسكن المشردون في شققهم كمستأجرين مستقلين. وهذا يعني أنه يجب إيجاد مؤجرين يقبلون مشردين سابقين. ومنظمة Fiftyfifty تطبق نهجا آخر، إذ أنها تشتري بفضل التبرعات وبيع بعض المقتنيات الفنية شققا، فهي مالكة وتؤجر أيضا. وغالبية الشقق التي تشتريها منظمة Fiftyfifty  تقع خارج وسط المدن وهي تنفق في المتوسط بين 70.000 و 90.000 يورو لشراء شقة واحدة. وهذه مبالغ مالية مرتفعة، إلا أنها تبقى أقل من تكاليف رعاية المشردين في ملاجئ طوال فترة زمنية محددة قد تصل إلى 18 شهرا.

وأندري كوركوفياك كان محظوظا، لأن شقته تقع في وسط مدينة دوسلدورف وتبعد 15 دقيقة عن محطة القطار الرئيسية وهو قريب أيضا من المتاجر والأسواق. ومنذ أن دخل أندري الشقة قبل ثلاث سنوات لم يفكر مرة واحدة في العودة إلى الشارع.

ليزا هينل/ م.أ.م

  • Social Bite Village Häuser mit Gärten (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    صورة لمشروع "القرية الاجتماعية النموذجية" الذي سعى لمساعدة المتشردين على العيش في سكن لائق. "القرية الاجتماعية النموذجية" هو مشروع اسكتلندي يساعد المتشردين منذ عدة سنوات، بدأ أولا بتزود المتشردين بالطعام مجانا يتم تمويله من تبرعات متطوعين.

  • Häuser im Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    مشروع القرية لم يقتصر فقط على تقديم الطعام والشراب للمتشريدن وإنما يسعى الآن لتوفير مأوى مناسب لهم. القرية التي تقع في أدنبره بحي غرانتون وتوفر المسكن لـ20 شخصا، مكونة من منازل خشبية صغيرة جد منظمة.

  • Küche und Wohnraum eines Hauses des Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    يتوفر المنزل الخشبي الصغير على غرفة للنوم وغرفة للجلوس مشتركة مع مطبخ صغير وتلفاز (في وسط الصورة) ورائه الحمام. على الرغم من أن المنزل ليس فاخرا ولكنه أفضل بكثير من العيش في الشارع.

  • Wohnraum eines Hauses des Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    بيوت "القرية الاجتماعية النموذجية" مصنوعة من الخشب. ووفقا للساهرين على المشروع فإن الخشب الذي استخدم لإنشاء هذه المنازل من غابات مستدامة. الجدران الخارجية للمنازل يبلغ سمكها 25 سنتيمترا لحماية الساكنة من البرد القارس خلال فصل الشتاء.

  • Bett in einem Haus des Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    مساحة غرفة النوم ليست كبيرة ولكنها كافية ومريحة. ورغم ذلك فإن هذه المنازل يتم توفيرها للمشردين فقط لفترة مؤقتة.

  • Große Buchstaben, die das Wort Home ergeben, stehen auf einer Fensterbank (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    لا يسمح لأحد بالعيش هنا لأكثر من 18 شهرا. فمنازل مشروع "القرية الاجتماعية النموذجية" ليست لإقامة دائمة أساسا، ولكنها لمدة مؤقتة تتراوح بين 12 و18 شهرا. خلال هذه المدة يساعد الساهرون على المشروع الساكنة على استعادة حياتهم العادية من جديد.

  • Sonny Murray (l.) und Colin Childs sitzen in einem Haus des Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    القائمون على مشروع "القرية الاجتماعية النموذجية" يُعلَّمون المتشردين مهارات مهمة ويساعدونهم في العثور على عمل. فبعد 18 شهر ينبغي عليهم الانتقال إلى شققهم الخاصة.

  • Josh Littlejohn vor dem Social Bite Village (Foto: Getty Images/AFP/A. Buchanan)

    "قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

    يوش ليتل-دجون، أحد مؤسسي مشروع "القرية الاجتماعية النموذجية"، يريد القضاء على التشرد. وربما يمكن لهذا المشروع أيضا أن يكون بمثابة نموذج لمناطق أخرى في اسكتلندا أو العالم، ولما لا! إعداد: ماركو مولر / ترجمة: عبد الكريم اعمارا


مختارات

"قرية للمتشردين" باسكتلاندا- مأوى لمن لا مأوى له!

في اسكتلندا، ولمساعدة الأشخاص بلا مأوى أو متشردين فى الشوارع تم إنشاء "قرية اجتماعية نموذجية" مكونة من منازل خشبية صغيرة لتوفير المأوى المناسب لهم ضمن مشروع واعد؟ (30.05.2018)  

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