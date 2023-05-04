أرودغان ينجح في الفوز بولاية جديدة في تركيا

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من جديد ينجح أردوغان في الفوز بولاية رئاسية جديدة في تركيا. أردوغان قام خلال فترة حكمه لأكثر من عشرين عاما بتغيير الكثير من السياسة الداخلية والخارجية لتركيا.
أمام حشد كبير من أنصاره أعلن الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان الفوز بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية. ولاتزال عملية فرز الأصوات جارية حتى اللحظة.
فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الثانية، جولة الإعادة، بالانتخابات الرئاسية في تركيا.
أغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد أبوابها، بعدما دعي أكثر من ستين مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم القادم بين رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو.
وجه رؤساء وقادة دول داخل وخارج أوروبا وكذلك حركات إسلامية التهنئة للرئيس التركي أردوغان بعد فوزه على منافسه كليجدار أوغلو بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة. كان أردوغان قد استبق الإعلان الرسمي وأعلن فوزه أمام أنصاره.
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