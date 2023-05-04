أرودغان ينجح في الفوز بولاية جديدة في تركيا

انتهاء التصويت وبدء الفرز بجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة التركية

أغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد أبوابها، بعدما دعي أكثر من ستين مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم القادم بين رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو.