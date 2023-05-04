 أرودغان ينجح في الفوز بولاية جديدة في تركيا | DW الأخبار | DW | 28.05.2023

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أرودغان ينجح في الفوز بولاية جديدة في تركيا

من جديد ينجح أردوغان في الفوز بولاية رئاسية جديدة في تركيا. أردوغان قام خلال فترة حكمه لأكثر من عشرين عاما بتغيير الكثير من السياسة الداخلية والخارجية لتركيا.

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هل ينجح أردوغان مجددا في الحفاظ على منصبه في الانتخابات المقبلة؟

هل ينجح أرودغان هذه المرة في الفوز بولاية جديدة في تركيا؟ 04.05.2023

Reportage von Korrespondent Kıvanç El in Rize bekommen. Er war heute in Rize, der Heimatstadt von Erdogan.

هل ينجح أرودغان هذه المرة في الفوز بولاية جديدة في تركيا؟ 04.05.2023

تقرير يرصد المخاوف الرئيسية التي تدفع الناخبين الأتراك للإطاحة بأردوغان، وذلك قبل انتخابات الأحد.

ما هي القضايا الرئيسية في انتخابات تركيا وهل سيحتفظ أردوغان بالسلطة؟ 12.05.2023

Thema: Präsidentschaftswahl in der Türkei Bildbeschreibung: der karikierte Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan versucht, wie ein Zirkuskünstler, von einer Zirkusschaukel auf die nächste zu gelangen, auf der 50% (Prozent der Stimmen) steht. Es misslingt ihm. Copyright: Sergey Elkin

تركيا إلى جولة الانتخابات الثانية.. هل يصمد أردوغان؟ 15.05.2023

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من سيفوز في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التركية؟ آراء الناخبين الأتراك انقسمت حول أردوغان وكليجدار أوغلو.

آراء المواطنين الأتراك في أهداف مرشحي الرئاسة اردوغان وكليجدار أوغلو 28.05.2023

يشتهر حي مولبيك ببروكسل بأنه أحد بؤر التوتر. ولتغيير الصور النمطية حوله نظم متحف عروضا للملاكمة داخله.

بروكسل .. عروض ملاكمة بمتحف بمولمبيك لتغيير الصور النمطية 27.05.2023

تركيا تستعد لجولة الاعادة في انتخابات الرئاسة وارتفاع حظوظ أردوغان أمام منافسه كليجدار أوغلو

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صاروخ بالستي روسي يصيب منشأة طبية وعيادة بيطرية في دنيبرو الأوكرانية 27.05.2023

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28.5.2023, Istanbul*** Turkish President Tayyip Erdogan addresses his supporters following early exit poll results for the second round of the presidential election in Istanbul, Turkey May 28, 2023. REUTERS/Murad Sezer

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أمام حشد كبير من أنصاره أعلن الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان الفوز بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية. ولاتزال عملية فرز الأصوات جارية حتى اللحظة.

ISTANBUL, TURKEY - MAY 28: Recep Tayyip Erdogan supporters wave flags as they wait the election results of the Turkish presidential election runoff outside the presidents residence in kisikli on May 28, 2023 in Istanbul, Turkey. President Erdogan was forced into a runoff election when neither he nor his main challenger, Kemal Kilicdaroglu of the Republican People's Party (CHP), received more than 50 percent of the vote on the May 14 election. The runoff vote will be held this Sunday, May 28. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

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Turkish President Recep Tayyip Erdogan arrives to vote at a polling station during the second round of the presidential election in Istanbul, Sunday, May 28, 2023. Voters in Turkey returned to the polls Sunday to decide whether the country’s longtime leader, Erdogan, stretches his increasingly authoritarian rule into a third decade, or is unseated by a challenger who has promised to restore a more democratic society. (Murad Sezer/Pool Photo via AP)

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