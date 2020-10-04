أرمينيا وأذربيجان .. تفاوض في موسكو وقتال متواصل في كاراباخ

بدأ في موسكو الجمعة (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) لقاء بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا برعاية نظيرهما الروسي سيرغي لافروفوسط آمال بوضع حد للنزاع في منطقة ناغورني كاراباخ الانفصالية حيث يستمر القتال، الذي بدأ في 27 أيلول/سبتمبر.

وجاءت محادثات موسكو بعد إطلاق مبادرة سلام من قبل فرنسا وروسيا والولايات المتحدة خلال اجتماع في جنيف أمس الخميس. وأثار تجدد القتال في نزاع يرجع لعقود مخاوف من اتساع نطاق الحرب لتشمل تركيا التي تدعم أذربيجان وروسيا التي لديها اتفاقية دفاع مع أرمينيا.

وارتفع العدد الرسمي للقتلى صباح الجمعة إلى أكثر من 400 قتيل، بينهم 22 مدنيا أرمينيا و31 أذربيجانيا. لكن الحصيلة قد تكون أعلى من ذلك بكثير إذ يعلن كل جانب أنه قضى على الآلاف من جنود العدو ولم تعلن باكو عن خسائرها العسكرية.

وامتدت الاشتباكات في الأيام الأخيرة ليشمل القصف المدن المأهولة، واتهم كل جانب الآخر باستهداف المدنيين. ووفقا للسلطات الانفصالية، نزح نصف سكان ناغورني قره باغ البالغ عددهم 140 ألف نسمة بسبب هذه الاشتباكات.

وفي تصريحات سبقت بدء اللقاء، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان استعداد بلاده لاستئناف مفاوضات السلام مع أذربيجان برعاية دولية. وقالت الحكومة الأرمينية إن محادثات اليوم الجمعة ستركز على وقف القتال وتبادل الجثث والأسرى.

مشاهدة الفيديو 02:02 شارك نزوح أكثر من نصف سكان كاراباخ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3jaWX أوضاع مأساوية في إقليم ناغورني كاراباخ في ظل المعارك

بدوره، أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف إفساح المجال أمام "فرصة أخيرة" لأرمينيا. وقال في كلمة متلفزة "نمنح فرصة لأرمينيا لحل النزاع سلمياً. إنّها فرصتها الأخيرة..".

ومن جانبه قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي، إن أنقرة تريد حلا دبلوماسيا، لكن أي جهود لا تطالب بانسحاب أرمينيا سيكون مصيرها الفشل. وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة "الفشل شبه مؤكد ما لم تشمل (الجهود) أيضا خطة تفصيلية لإنهاء الاحتلال".

وقالت الرئاسة الفرنسية بعد محادثات هاتفية أجراها إيمانويل ماكرون مع كل من رئيس الوزراء الأرميني والرئيس الأذربيجاني، "نتحرك باتجاه هدنة الليلة أو غدا لكن الوضع ما زال هشا".

وفي الخارج، يسود قلق من أن يتم تدويل هذا الصراع في منطقة حيث للروس والأتراك والإيرانيين والغربيين مصالح مختلفة، لا سيما أن باكو تحظى بدعم تركي فيما ترتبط موسكو بمعاهدة عسكرية مع يريفان. ووجِّهت اتهامات إلى تركيا بالتدخل في النزاع عبر إرسال معدات وقوات إلى الجانب الأذربيجاني، وهو ما تنفيه.

ص.ش/ع.خ (أ ف ب، رويترز)