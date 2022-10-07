 أرمينيا وأذربيجان تتفقان على نشر بعثة أوروبية على حدودهما | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.10.2022

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أرمينيا وأذربيجان تتفقان على نشر بعثة أوروبية على حدودهما

بوساطة أوروبية، اتفقت أرمينيا وأذربيجان على نشر مهمة "مدنية" تابعة للاتحاد الأوروبي على حدودهما المشتركة، بهدف "بناء الثقة والمساهمة في ترسيم الحدود". جاء ذلك بعد أسوأ جولة قتال بين الجارتين منذ عام 2020.

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان

جاء الاتفاق بعد مناقشات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (يسار) والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف (يمين) ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال (وسط)

سيرسل الاتحاد الأوروبي "مهمة مدنية" إلى أرمينيا على طول الحدود مع أذربيجان "لبناء الثقة" بين البلدين والمساهمة في ترسيم الحدود، حسبما أعلنت الأطراف المعنية الجمعة (السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2022) عقب اجتماع رباعي مع فرنسا في براغ.

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وجاء في بيان مشترك نُشر إثر مناقشات بين رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن "البعثة ستبدأ في تشرين الأول/أكتوبر لمدة شهرين حدًّا أقصى. الهدف من هذه المهمة هو بناء الثقة، والمساهمة، من خلال تقاريرها، في اللجان (المكلفة) بترسيم الحدود".

وأضاف البيان المشترك: "وافقت أرمينيا على تسهيل إنشاء (هذه) البعثة" و"وافقت أذربيجان على التعاون مع هذه البعثة". والتقى القادة الأربعة مدى ساعات عدة في وقت متقدم ليل الخميس الجمعة على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ.

وشدد الإعلان المشترك على أن "أرمينيا وأذربيجان أكدتا التزامهما ميثاق الأمم المتحدة وإعلان (ألما آتا) لعام 1991 والذي بموجبه تعترفان بشكل متبادل بوحدة أراضيهما وسيادتهما". وأوضح أن الاجتماع المقبل للجان ترسيم الحدود سيعقد في بروكسل بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

جاء الاتفاق بين البلدين على البعثة الأوروبية بعد أن قتل ما لا يقل عن 286 شخصًا جراء اشتباكات بين الجارين، في أيلول/سبتمبر، في أسوأ معارك بينهما منذ حرب 2020.
ويرتبط الصراع بين أرمينيا وأذربيجان بأعمال قتالية مستمرة منذ عقود للسيطرة على منطقة ناغورني كاراباخ، المعترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان، ولكنها كانت تخضع حتى عام 2020 إلى حد كبير لسيطرة أغلبية من السكان الأرمن.

م.ع.ح/ف.ي (أ ف ب ، رويترز)

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