 أرمينيا: سكن أفضل مع سلحفاة | العولمة 3000 | DW | 05.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

العولمة 3000

أرمينيا: سكن أفضل مع سلحفاة

قمنا بزيارة آني مانوك Ani Manuk، والتي هربت من العراق إلى أرمينيا قبل سنوات عديدة. اصطحبتنا آني مانوك إلى غرفة معيشتها، والتي تقدم فيها الشاي لضيوفها وتتجول فيها السلحفاة غودزيلا.

مشاهدة الفيديو 02:51

المزيد من المركز الإعلامي

Japan / Ernährung in Schulen / SWR Kinder beim Essen

اليابان: أكثر تلاميذ المدارس صحة في العالم 30.01.2022

Bio Indonesien Mangroven / DW Mangroven

إندونيسيا: غابات المانغروف وأهميتها للبقاء على قيد الحياة/ للنجاة 30.01.2022

Sudan / Demokratie / NDR Trainingsprogramm Anbau von Gemüse

السودان: تبدد أحلام الديمقراطية 30.01.2022

Kolumbien / Dschungel / NDR Darién Dschungel

كولومبيا: طريق الهروب المميت عبر الأدغال 30.01.2022

المزيد العولمة 3000

مجلة العولمة: مشروع إعادة تشجير الارز في لبنان ومواضيع أخرى

العولمة 3000 - مجلة العولمة: مشروع إعادة تشجير الارز في لبنان ومواضيع أخرى 05.02.2022

Sendung Global 3000 Tansania, Bodenschutz durch Aufforstung. Anhaltende Trockenheit verwandelt Agrarflächen in Steppe. Das Projekt „Justdiggit“ will das stoppen. Rechte: Nur für diese Berichterstattung!

تنزانيا: التشجير لحماية التربة 05.02.2022

Desalination Bilder aus der DW-Sendung Made in Germany Quelle: DW

تحلية مياه البحر: حل لمكافحة شُحّ المياه 05.02.2022

Global Ideas Aufforstung Libanon

لبنان: الأرز ينمو من جديد في دولة الأزمات 05.02.2022

اقرأ أيضا

مسائية DW: الخاسرون من تعاون إماراتي - تركي عبر إيران!

مسائية DW: الخاسرون من تعاون إماراتي - تركي عبر إيران! 19.11.2021

ممر تجاري يربط ميناء الشارقة بتركيا عبر إيران مدشّناً علاقة اقتصادية بين خصوم تقليديين، هل يؤثر سلبا على قناة السويس المصرية؟ ملف ناقشه ضيفا مسائية DW، واختلفا إذا ما كانت السياسة اللاعب الأهم في التقارب أم الاقتصاد.

Close up of Pot of Lamb Biryani with a spoon © Monkey Business - Fotolia.com #8654828

أطعمة نحب تناولها.. قد تختفي من حياتنا في المستقبل! 06.10.2021

هل يمكنك تخيل حياتك من دون شكولاتة، أو قهوة أو شاي أو الأرز الشهي؟. هذه ليست فرضية فحسب، بل قد تتحول إلى واقع جراء المخاطر المحدقة بالمزروعات التي يتغذى منها البشر. مما دفع الخبراء إلى السعي لإيجاد حلول لهذه الأزمة.

YEREVAN, ARMENIA - FEBRUARY 20, 2021: People light flares as they take part in a rally for the resignation of Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan in Freedom Square. Vahram Baghdasaryan/Photolure/TASS

رئيس وزراء أرمينيا يحذر من انقلاب ويطالب أنصاره بالتدخل 25.02.2021

اعتبر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بياناً للجيش طالبه بالاستقالة بأنه "محاولة انقلاب عسكري"، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشارع. ويواجه باشينيان اتهامات بتسببه بخسارة بلاده الحرب الأخيرة في ناغورني كارباخ.

Bayern's Robert Lewandowski, second left, celebrates with teammates after scoring his side's second goal during the German Bundesliga soccer match between 1. FC Union Berlin and FC Bayern Munich in Berlin, Germany, Saturday, Oct. 30, 2021. (AP Photo/Michael Sohn)

بوندسليغا- بايرن ينتفض ويعزز صدارته ودورتموند يواصل ملاحقته 30.10.2021

بعد خسارته المذلة في كأس ألمانيا، انتفض بايرن ميونيخ مجدداً وعزز صدارته في البوندسليغا بالفوز على يونيون برلين بخماسية، فيما واصل بوروسيا دورتموند ملاحقة غريمه التقليدي بالفوز على كولونيا.