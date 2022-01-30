أرمينيا: سكن أفضل مع سلحفاة

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قمنا بزيارة آني مانوك Ani Manuk، والتي هربت من العراق إلى أرمينيا قبل سنوات عديدة. اصطحبتنا آني مانوك إلى غرفة معيشتها، والتي تقدم فيها الشاي لضيوفها وتتجول فيها السلحفاة غودزيلا.
ممر تجاري يربط ميناء الشارقة بتركيا عبر إيران مدشّناً علاقة اقتصادية بين خصوم تقليديين، هل يؤثر سلبا على قناة السويس المصرية؟ ملف ناقشه ضيفا مسائية DW، واختلفا إذا ما كانت السياسة اللاعب الأهم في التقارب أم الاقتصاد.
هل يمكنك تخيل حياتك من دون شكولاتة، أو قهوة أو شاي أو الأرز الشهي؟. هذه ليست فرضية فحسب، بل قد تتحول إلى واقع جراء المخاطر المحدقة بالمزروعات التي يتغذى منها البشر. مما دفع الخبراء إلى السعي لإيجاد حلول لهذه الأزمة.
اعتبر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بياناً للجيش طالبه بالاستقالة بأنه "محاولة انقلاب عسكري"، ودعا أنصاره إلى النزول إلى الشارع. ويواجه باشينيان اتهامات بتسببه بخسارة بلاده الحرب الأخيرة في ناغورني كارباخ.
بعد خسارته المذلة في كأس ألمانيا، انتفض بايرن ميونيخ مجدداً وعزز صدارته في البوندسليغا بالفوز على يونيون برلين بخماسية، فيما واصل بوروسيا دورتموند ملاحقة غريمه التقليدي بالفوز على كولونيا.
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