أرمينيا: سكن أفضل مع سلحفاة

أطعمة نحب تناولها.. قد تختفي من حياتنا في المستقبل!

هل يمكنك تخيل حياتك من دون شكولاتة، أو قهوة أو شاي أو الأرز الشهي؟. هذه ليست فرضية فحسب، بل قد تتحول إلى واقع جراء المخاطر المحدقة بالمزروعات التي يتغذى منها البشر. مما دفع الخبراء إلى السعي لإيجاد حلول لهذه الأزمة.