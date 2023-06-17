أرملة من أوكرانيا تنشيء جمعية لمساعدة أرامل الحرب على التعامل مع معاناتهن.

الاغتصاب كسلاح حرب..جرائم روسية في مرمى القضاء الألماني

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا تم توثيق حالات اغتصاب قام بها جنود وضباط روس ضد نساء أوكرانيات. حاليا ولأول مرة يلاحق القضاء الألماني عدة حالات، غير أن القضايا المرفوعة بهذا الشأن تواجه الكثير من المعوقات، فما هي أبرزها؟