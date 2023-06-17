 أرملة من أوكرانيا تنشيء جمعية لمساعدة أرامل الحرب على التعامل مع معاناتهن. | DW الأخبار | DW | 30.06.2023

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DW الأخبار

أرملة من أوكرانيا تنشيء جمعية لمساعدة أرامل الحرب على التعامل مع معاناتهن.

لا توجد أرقام تحصي عدد أفراد الأسرة الحزينة التي فقدت جنودا سقطوا نتيجة للغزو الروسي على أوكرانيا. آية إبراهيم مراسلة دي دبليو التقت بإمرأة أنشأت هيئة لمساعدة الأرامل على التعامل مع معاناتهم.

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