أرملة من أوكرانيا تنشيء جمعية لمساعدة أرامل الحرب على التعامل مع معاناتهن.

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لا توجد أرقام تحصي عدد أفراد الأسرة الحزينة التي فقدت جنودا سقطوا نتيجة للغزو الروسي على أوكرانيا. آية إبراهيم مراسلة دي دبليو التقت بإمرأة أنشأت هيئة لمساعدة الأرامل على التعامل مع معاناتهم.
تعد منظومة الدفاع الجوي المحمولة ركيزة خطة الدفاع عن الأراضي الأوكرانية. وفي مقابلة مع DW يتحدث عناصر من وحدة دفاع جوي متنقلة عن إجراءات حماية المجال الجوي فوق العاصمة كييف.
منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا تم توثيق حالات اغتصاب قام بها جنود وضباط روس ضد نساء أوكرانيات. حاليا ولأول مرة يلاحق القضاء الألماني عدة حالات، غير أن القضايا المرفوعة بهذا الشأن تواجه الكثير من المعوقات، فما هي أبرزها؟
تعرضت كييف لهجوم صاروخي جديد، أثناء زيارة زعماء أفارقة للمدينة، في محاولة منهم للتوسط في الصراع الدائر بين أوكرانيا وروسيا، فيما أعلن سلاح الجو الأوكراني الجمعة إسقاط 12 صاروخًا روسيًا منها ستة صواريخ "كينجال" فرط صوتية.
"السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة"، هكذا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد لقاء وفد الوساطة الأفريقية، الذي يزور كييف لبحث وقف الحرب.
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