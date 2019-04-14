 أرملة إرهابي بارز في ″داعش″ تعيش في سلام بعد عودتها لألمانيا | ثقافة ومجتمع | DW | 19.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ثقافة ومجتمع

أرملة إرهابي بارز في "داعش" تعيش في سلام بعد عودتها لألمانيا

"أميمة أ" مواطنة ألمانية رحلت إلى سوريا، حيث انضمت لصفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، وتزوجت لاحقاً بإرهابي ألماني بارز. غير أن المرأة نفسها يبدو أنها تعيش الآن حياة هادئة في ألمانيا، حسبما كشفت مراسلة حرب لبنانية.

Deutschland Ermittlungen gegen Omaima A. (Al Aan TV)

حال تلقي جنان موسى، مراسلة الحرب المشهورة لدى قناة "الآن" التلفزويونية، لهاتف ذكي بما فيه من محتويات من "مصدر موثوق" علمت على الفور أنها حصلت على كنز دفين.

تقول موسى إن ملكية الهاتف تعود لامرأة ألمانية من أصول تونسية تدعى "أميمة أ" ، وأن الهاتف يحتوي على آلاف الرسائل والصور، بالإضافة إلى أوراق رسمية، توثق رحلة أميمة من ألمانيا إلى أراضي "الدولة الإسلامية"، التي أعلنت عن نفسها بداية عام 2015 .

مشاهد بدون رقابة من الحياة تحت داعش

وتقول موسى خلال حديثها لـDW إنها في اللحظة، التي رأت فيها محتوى الهاتف أدركت أنه هناك ثمة نظرة غير خاضعة للرقابة لحياة امرأة داعشية.

أمضت موسى  شهورًا في البحث في المحتويات، و نشرت هذا الأسبوع بعض الصور والمستندات وتقول جنان إن محتويات الهاتف "توفر نظرة رائعة على حياة المرأة الشابة داخل تنظيم داعش".

Deutschland Ermittlungen gegen Omaima A. (Al Aan TV)

هذه الصورة تظهر أميمة وهي تحمل على كتفها بندقية

ولدت أميمة أ في صيف عام 1984 شمال مدينة هامبورغ ،و يبدو أنها وقعت في غرام رجل يدعى نادر حضرة وتزوجته. انتقل نادر إلى الأوساط السلفية وكان على علاقة ببعض أبرز المتطرفين الإسلاميين في ألمانيا. وتقول جنان إن أميمة وأولادها الثلاثة تبعوا زوجها إلى سوريا.

مجموعة صور التقطت بداية عام 2015 تظهر انطباعات أولية للحياة في ظل تنظيم داعش: أعلامه السوداء سيئة السمعة تتدلى من أعمدة الإنارة ولقطات من ملصقات الدعاية. وتُظهر صور أخرى أطفالًا صغارًا - عرفتهم موسى بأنهم أولاد أميمه - يلبسون عمائم داعش ويحملون أعلامه ويلعبون بالسلاح. وفي صورة أخرى تعرفت جنان على إمرأة منقبة تقول إنها أميمة، تحمل ما يبدو أنه بندقية كلاشينكوف.

وعلى الرغم من أن مقاتلي داعش كانوا يجتاحون سوريا والعراق، وارتكبوا جرائم أدت إلى قتل وتعذيب واستعباد عدد لا يحصى من الأشخاص، إلا أن بعض محتويات الهاتف الذكي، توثق جانبًا مختلفًا من الحياة في ظل تنظيم داعش مثل الرحلات العائلية إلى محلات العصائر والنهر والعديد من الصور "السيلفي" البهيجة.

كما عثرت موسى على ما أسمته دعاية داعشية على الهاتف: إحدى الصور تظهر إرهابيين ملثمين أمام "الرايخستاغ": مبنى البرلمان الألماني في برلين. وكُتِب أسفل الصورة باللغة الألمانية: "الانتقام سيكون على عتبة داركم".

مجرد ربة منزل حنون؟

بعد مقتل زوجها نادر الحضرة أثناء القتال في كوباني، حصلت أميمة على ما يسمى "بتعويض الشهادة"، وتزوجت مرة أخرى. تشير الصور  إلى أنها تعاملت مع أحد الإسلاميين الراديكاليين الأكثر شهرة في ألمانيا ،يدعى دينيس كوسبرت ، مغني الراب، الذي تحول إلى مقاتل في داعش والذي كان يطلق عليه اسم ديزو دوغ. ويعتقد أن كوسبرت قتل في سوريا في مطلع عام 2018، وكان مسجلاً في قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة منذ مطلع عام 2015.

أحد الإسلامويين، والذي انتقل ذات مرة الى نفس الدوائر الراديكالية السلفية في ألمانيا، قال لـ DW إنه سمع باسم أميمة من قبل لكنه لم يقابلها هي وزوجيها قط، بيد أنه يعتقد أنها كانت نشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التابعة لداعش في ألمانيا و سوريا .

تشير موسى أيضًا إلى وجود أدلة تبين أن أميمة كانت تدير حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم "الدولة الإسلامية" أثناء وجودها في سوريا..

أدلة من هاتف تُرِك أو فُقِد

ليس من الواضح ما إذا كانت أميمة  فقدت هاتفها في سوريا أو تركته عن قصد عندما قررت العودة إلى ألمانيا وتقول موسى إنه يحتوي على 36 غيغابايت من المواد، تعود لأواخر عام 2015. ولم يتسنَ لموسى معرفة الوقت، الذي رجعت فيه أميمة إلى هامبورغ بصحبة أولادها، ولكنها تعتقد أنها عادت أواخر عام 2016.

مختارات

مجددا حكمت إحدى المحاكم الألمانية بالسجن على أشخاص كانوا يقاتلون إلى جانب تنظيم "الدولة الإسلامية". محكمة في دوسلدورف حكمت بالسجن على أخوين ألمانيين من أصل مغربي شاركا في القتال في سوريا. (31.01.2019)

حذر جهاز المخابرات الألمانية الداخلية من مخاطر محتملة بعودة عناصر "داعش" من سوريا وشمال العراق. جاء ذلك على لسان رئيس هيئة حماية الدستور توماس هالدنفانغ كما نقلت صحيفة "فيلت أم زونتاغ". (14.04.2019)

 جنان موسى أعربت  عن دهشتها إزاء نجاة أميمة حتى الآن من الإجراءات الجنائية. ومع ذلك، فإن العديد من أولئك الذين عادوا إلى ألمانيا من سوريا والعراق، بما في ذلك النساء وضعوا تحت المراقبة.

سافرت موسى شخصيا إلى هامبورغ لمواجهة أميمة ومع ذلك تقول إنها تحدثت فقط مع ابنة أميمة القاصر، التي أنكرت زيارة أسرتها  لسوريا على الإطلاق. وعندما تحدثت موسى لاحقًا مع  أميمة على الهاتف، تم تعليقه مرتين.

وقد حاولت DW أيضا الوصول إلى أميمة، لكنها لم تنجح في ذلك.

يظهر حساب تم حذفه بموقع "لينكد إن"، والذي تقول موسى إنه يعود لأميمة، امرأة عصرية، شعرها مربوط في شكل ذيل حصان، تصف نفسها كمترجمة ومنسقة أحداث. وتقول موسى: "لقد استرجعت حياتها للتو، وعاشت بشكل طبيعي ولم توجه السلطات لها أية اتهامات أو تُلقي القبض عليها قط".

لكن من المحتمل أن تكون السلطات قد عرفت مطلع عام 2015 أن أميمة غادرت إلى سوريا. فوفقاً لصورة من وثيقة رسمية، لم تتمكن DW من التحقق من صحتها، تشير الوثيقة إلى أن المعونات الاجتماعية لأميمة قد ألغيت بسبب مغادرتها إلى الخارج (سوريا).

مبررات إجراءات دعوى جنائية

إذا كانت أميمة معروفة بالنسبة للسلطات الألمانية، فلماذا لم يتم القبض عليها؟

وفقًا للقانون الألماني، لا يمكن إصدار أمر اعتقال إلا في حالة وجود شك مُلِحٍ في أن الشخص المعني قد ارتكب بالفعل جريمة.

وحتى وقت قريب، كان رأي المحاكم الألمانية عمومًا هو أن العيش ببساطة في الأراضي التي يسيطر عليها داعش، ليس كافيًا لتبرير الإجراءات الجنائية ضد شخص ما. وبدلاً من ذلك، كان على النيابة العامة أن تثبت أن امرأة مثل أميمة دعمت من خلال نشاط معين التنظيم الإرهابي.

بالنظر إلى أن العديد من النساء اللواتي انضممن إلى داعش، أخذن أدواراً عامة أقل من أزواجهن، و في كثير من الأحيان اقتصرت أعمالهن على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن مشاركتهن النشطة يصعب إثباتها.

Deutschland Denis Cuspert IS (picture-alliance/dpa)

ديزو دوغ أو المكني بـ"أبوطلحة الألماني"، قتل في بداية 2018، وتحول من مغني راب إلى وجه إرهابي بارز في داعش

دينيس كوسبرت ، أحد الأزواج المفترضين لأميمة، وضع  في العديد من مقاطع الفيديو الدعائية لداعش مقاطعا وهو  يحمل رأسا مقطوعا.

عند عودتهم إلى ألمانيا، زعم عدد من النساء أنهن تعرضن للإكراه أو الخداع على أيدي أزواجهن ولم يدعمن أيديولوجية إرهابية قط.

في عام 2018 ، رفعت النيابة العامة في ألمانيا 865 دعوى جنائية متعلقة بالإرهاب الإسلاموي. وتشكل النساء نسبة ضئيلة في هذه القضايا، حيث صدرت خمس مذكرات اعتقال فقط ضد العائدات من داعش. وفي حالتين منها فقط، بدأت إجراءات محاكمة جنائية.

"ليست غريبة"

إحدى هذه القضايا هي قضية منظورة في ميونيخ بحق جنيفر دبليو، وتمثل علامة فارقة. فتلك المرأة المولودة بألمانيا متهمة باستعباد طفلة  إيزيدية كان عمرها 5 سنوات وتركها لتموت من العطش، عندما كانت تعيش في العراق. ويتهم الادعاء العام جنيفر دبليو بارتكاب جرائم حرب وقتل والعضوية في منظمة إرهابية أجنبية.

إذا تبين أن المستندات، التي حصلت عليها جنان موسى، عبر الهاتف الذكي الذي عُثر عليه في سوريا، مستندات أصلية فعلاً، فمن المحتمل أن يقوم مكتب المدعي العام الاتحادي بدراسة دقيقة لقضية أميمة. وتُظهر الصور الموجودة على الهاتف امرأة يبدو أنها تبنت إيديولوجية الخلافة المعلنة ذاتياً، في حين تشير الوثائق المحفوظة بالهاتف أيضًا إلى أن أميمة ربما كانت تجمع التبرعات للجمعيات الإسلامية المتطرفة. .

Deutschland München | Prozess Jennifer W., IS-Rückkehrerin (Getty Images/S. Widmann)

جنيفر دبليو تغطى وجهها خلال محاكمتها في ميونيخ

تواصلت DW مع العديد من الموظفين الرسميين، لكنهم غير راغبين في التعليق بشكل علني على المواد، التي حصلت عليها موسى. وفي حالة وجود أدلة جديدة يمكن اجراء تحقيقات جديدة .وصرح مصدر لـDW أن "أميمة لم تكن غريبة بالنسبة لنا".

وتجدر الإشارة إلى أن DW ملتزمة بالميثاق الإعلامي الألماني، الذي يؤكد على أهمية حماية خصوصية المجرمين المشتبه بهم أو الضحايا والامتناع عن الكشف عن الأسماء الكاملة في مثل هذه الحالات.

ناعومي كونراد/ جعفر عبدالكريم/ ساندرا بيترسمان/ح.ش

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Rückkehr (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدينة القديمة: أثر بعد عين

    المدينة القديمة التاريخية للموصل أضحت أثراً بعد عين، وهي تقع في الجانب الغربي لنهر دجلة الذي يشق ثاني أكبر مدينة في العراق. والمعركة الحاسمة لتحرير الموصل من هيمنة "داعش" حصلت في الشطر الغربي. وتحصن مقاتلو التنظيم الإرهابي في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Tigris-Ufer und zerstörte Altstadt (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    دمار في كل مكان

    من ينظر من الجانب الشرقي للفرات إلى المدينة القديمة في الموصل على الشطر الغربي، تقع عينه على مشهد من الحُفر والبيوت المهدمة والحطام. ففي يونيو/حزيران وحده من عام 2017 انفجرت أكثر من 4000 قنبلة ألقاها التحالف المناهض لـ"داعش". وغالبية الهجمات نفذها سلاح الجو الأمريكي.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    حطام بملايين الأطنان

    المدينة القديمة التاريخية لن تعود كما كانت عليه قبل بداية المعركة لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية". وتقدر الأمم المتحدة وزن الحطام بثمانية ملايين طن.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    عودة محفوفة بالمخاطر

    بالرغم من كل ما سبق ذكره رجعت زهرة مع أطفالها الأربعة إلى الأنقاض المدمرة. لم تتمكن عائلتها من تحمل مبلغ الإيجار العالي في الشطر الشرقي للمدينة الأقل دماراً. ويواجه العائدون عدة مخاطر.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | IS-Sprengstoffgürtel (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    انتهاء الحرب وبقاء الخطر

    ما ترونه على الحطام هو حزام ناسف لأحد الانتحاريين. وإذا انفجر الحزام المحشو بالمتفجرات وقطع معدنية، تنطلق قذائف مميتة في كل الاتجاهات. ويواجه العائدون إلى الموصل، كذلك، خطر القنابل غير المتفجرة.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt & Spuren Häuserkampf (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    آثار المعركة

    في الأزقة الضيقة للمدينة القديمة المدمرة تُرى آثار المعركة، التي استمرت تسعة أشهر، إلى يومنا هذا. على الأرض زحف الجيش العراقي والميليشيات المتحالفة تحت غطاء هجمات جوية أمريكية كثيفة تسببت في الجزء الأكبر من الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Leichensäcke (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    جثث وجثث وجثث

    في أحد الأزقة الضيقة نعثر على عشر جثث محشوة في أكياس. وإلى يومنا هذا يتم انتشال جثث من وسط الأنقاض. ودرجات الحرارة المرتفعة في الصيف تقوي رائحة التحلل. وليس واضحاً كم هو عدد الناس الذين قُتلوا أثناء المعركة. والتقديرات المتوفرة تتراوح بين 10.000 و40.000.

  • Irak Altstadt aus Mossul (DW)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    مصالحة صعبة

    من حين لآخر نصادف مخطوطات غرافيتي على جدران البيوت تطالب بالانتقام: "داعش.. نريد دمك". عملية المصالحة بين ضحايا التنظيم وعناصره وداعميه صعبة. المستقبل وحده هو الذي سيجيب على هذا السؤال.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Ahmad Mohammed Abdulrahman (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    العمل لهزيمة الماضي

    يحاول أحمد محمد عبد الرحمن، عمدة حي حمام منقوش، منع الجناة من العودة والتوسط بين ضحايا التنظيم الإرهابي والمؤيدين له. "يجب علينا إيجاد فرص عمل لكي يفكروا في أشياء أخرى. فعندما تعيش الناس فقط في الماضي، فإنه يتكرر".

  • Zerstörte Al Nuri Moschee in Mossul (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إعلان "الخلافة"

    مباشرة بالقرب من حي حمام منقوش يقع مسجد النوري الشهير، أبرز معالم المدينة القديمة. في حزيران/يونيو 2014 أعلن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي من هنا قيام "الخلافة". وسيطر "داعش" ثلاث سنوات على الموصل.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörte Al-Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    إنقاذ إرث ثقافي

    يبدو أن الميليشيا الإرهابية "داعش" فجرت خلال انسحابها من الموصل مسجد النوري. وفي الخريف الماضي أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها تعتزم تمويل إعادة بناء المسجد القديم بنحو 50 مليون دولار.

  • Zerstörte Al Nuri Moschee (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المئذنة الحدباء

    صمدت المئذنة الحدباء لمسجد النوري أكثر من 800 عام في وجه العواصف والحروب. والسكان سموها "حدبة"، لأنها مائلة. ولم يبق منها اليوم إلا جزء من الأساس.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | ehemaliger Unterschlupf IS-Kämpfer (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    المدنيون كدروع بشرية

    بين الحين والآخر نصادف أنقاضاً تحصن فيها مقاتلو "داعش" في المرحلة الأخيرة من معركة التحرير. في هذا المخبأ على المدخل تم زرع عبوات ناسفة. ورائحة التعفن توحي بأن أشخاصا توفوا هنا. وذكر ناجون أن مقاتلي التنظيم الإرهابي استخدموا مدنيين كدروع بشرية.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Schutzweste & Koran (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    الحرب وحدها لا تحرز النصر

    إلى جنب سترة حماية ممزقة نرى مصحف صغير للقرآن على الأرض. "داعش" انهزم عسكرياً، إلا أن مقاتلين ناجين ومجندين جدد يواصلون تنفيذ اعتداءات في العراق. ولا يمكن التغلب على ايدلوجية الإرهابيين بوسائل عسكرية فقط.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | zerstörtes Auto (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    خردة الحرب

    الكثير من السيارات تحولت تحت لهيب نار الهجمات الجوية إلى ركام من الحطام يسوده الصدأ. وبعض الإطارات تعود لسيارات متفجرة استعملها داعش "للدفاع" خلال الانسحاب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Trauer um verlorenes Haus (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    أمنيتها الوحيدة العودة

    يبدو أن الموصل قبل هيمنة "داعش" كانت تحتضن نحو مليوني نسمة من السكان. وبسبب الحرب هرب نصفهم، بينهم نحو 700.000 نسمة من المدينة القديمة ذات الكثافة السكانية. هذه المرأة تقف أمام حطام منزلها الذي أكلته نار الحرب.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, farbenfrohe Türen (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    ألوان وسط الدمار

    المدينة القديمة التاريخية كانت معروفة بأبواب بيوتها الفاخرة المزركشة. القليل منها فقط ظل قائماً. وهذه التحف الفنية تعكس مظاهر ملونة وسط الدمار.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | Altstadt, ehemalige Farbenpracht (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    دب محشو بالمتفجرات

    هذه هو شكل البيوت من الداخل. إرادة إعادة البناء كبيرة؛ إذ أن الكثير من عائلات اللاجئين سئمت العيش في معسكرات على هامش المدينة أو في بيوت مؤجرة. الدب الدمية على حافة الشباك قد يكون قنبلة محشوة بالمتفجرات.

  • Irak Reportage Mossul 1 Jahr nach der Befreiung | teurer Wiederaufbau (DW/S. Petersmann)

    بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

    تكلفة إعادة الإعمار؟

    تُعد معركة الموصل، حسب رأي خبراء، من أشد المعارك ضراوة في منطقة مأهولة بالسكان، وذلك منذ الحرب العالمية الثانية. وإعادة البناء تكون بالتالي صعبة ومكلفة. وتقدر الحكومة العراقية التكلفة بملياري دولار على الأقل. ولا شيء يوحي بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم المشاركة في التكاليف.


مختارات

بعد سنة على تحرير الموصل.. دمار وانتظار إعادة الإعمار

قبعت الموصل طوال ثلاث سنوات تحت نير تنظيم "الدولة الإسلامية". وقبل حوالي سنة من اليوم أعلن رئيس وزراء العراق تحرير ثاني أكبر المدن العراقية. DW تأخذكم في جولة مصورة في أرجاء بقايا مدينة تتطلع للحياة وطي صفحة الماضي. (08.07.2018)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland PK Verfassungsschutz Präsident Thomas Haldenwang

هيئة حماية الدستور تحذر من مخاطر محتملة بعودة عناصر "داعش" 14.04.2019

حذر جهاز المخابرات الألمانية الداخلية من مخاطر محتملة بعودة عناصر "داعش" من سوريا وشمال العراق. جاء ذلك على لسان رئيس هيئة حماية الدستور توماس هالدنفانغ كما نقلت صحيفة "فيلت أم زونتاغ".

USA Verteidigungsministerin von der Leyen in Washington

وزيرة دفاع ألمانيا تناقش في واشنطن مصير مقاتلي "داعش" الأجانب 13.04.2019

ترفض الدول الأوروبية استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف "داعش" لمحاكمتهم، وفي "البنتاغون" ناقشت وزيرة الدفاع الألمانية المسألة معربة عن ارتياحها حول إبقاء قوة أميركية بسوريا، وأقرت بضرورة زيادة نفقات الدفاع الألمانية.

Familien von IS-Kämpfern in Syrien

ألمانيا تعيد أول دفعة من أطفال "داعش" الألمان من العراق 05.04.2019

ذكرت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر رسمية وحقوقية أن ألمانيا أعادت أطفالا لمقاتلي "داعش" من العراق وسلمتهم لأقارب ذويهم. فيما تنتظر في تركيا دفعة أخرى من أطفال مقاتلي "داعش" في الشرق الأوسط ترحيلها إلى ألمانيا.

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار