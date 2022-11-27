أرقام قياسية حققها منتخب المغرب بفوزه على إسبانيا في المونديال

لم يكن فوز المغرب على إسبانيا في منافسات كأس العالم (قطر 2022) بضربات الجزاء الترجيحية وتأهله لدور الثمانية فوزاً عادياً، إذ حقق أسود الأطلس عدداً من الأرقام القياسية.

بهذا الفوز:

1- أصبح منتخب المغرب أول منتخب عربي يتأهل إلى الدور ربع النهائي في تاريخ كأس العالم.

2- ياسين بونو أول حارس عربي يتصدى لركلتي ترجيح في تاريخ كأس العالم.

3- منتخب المغرب أول منتخب إفريقي يهزم إسبانيا في المونديال منذ نيجيريا عام 1998.

4- منتخب المغرب أول منتخب إفريقي في ربع نهائي كأس العالم منذ غانا عام 2010.

5- منتخب المغرب رابع منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي المونديال بعد الكاميرون عام 1990 والسنغال عام 2002 وغانا عام 2010.

6- أشرف حكيمي وحكيم زياش يشاركان في المباراة السابعة بكأس العالم أكثر اللاعبين المغاربة تمثيلاً للمنتخب في البطولة.

7- أصبح وليد الراكراكي مدرب منتخب المغرب أول مدرب عربي يقود بلاده لربع نهائي كأس العالم.

في هذا السياق، قال الركراكي (47 عاماً): "نريد تغيير طريقة تفكير العالم في المنتخبات الإفريقية"، وقال إنه "يجب على المنتخبات الإفريقية أن تلعب بشكل أكثر أوروبية وبالتالي أن تكون أكثر تركيزاً على تحقيق النتائج".

لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون مع مدربهم بالفوز على كندا

أضاف الركراكي في تصريحات صحفية أن "الكثير من المنتخبات الإفريقية ذهبت إلى بطولات كأس العالم السابقة، ولعبت كرة قدم رائعة، لكن في النهاية تم إقصائها بعد مباراتين فقط"، وقال إن هدفه الوحيد هو "الوصول إلى الدور التالي.. ربما انتقد كثير من الناس الطريقة التي لعبنا بها مباريات سابقة، لكننا نريد التأهل .. نريد أن نجعل بلادنا فخورة بنا بكل ما أوتينا من قوة".

وقال المدرب الفرنسي المولد، والذي لعب لأندية فرنسية وإسبانية لأكثر من عقد: "نحتاج إلى تبني الحالة الذهنية الأوروبية .. نريد التقدم للأمام.. لا شيء آخر يهم .. يجب أن تكون أهم إشارة في هذه البطولة: إفريقيا تتقدم إلى الأمام".

عماد حسن