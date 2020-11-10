أرقام صادمة.. أكثر من 17 مليون شخص يعيشون بمفردهم في ألمانيا

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا اليوم الخميس (12تشرين الثاني / نوفمبر 2020) زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم تماماً، وأوضح أنه بلغ 17,6 مليون شخص في عام 2019.
وأشار المكتب اليوم بمقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا إلى أن هذا العدد كان يبلغ 17,3 شخص في عام 2018 وأضاف المكتب أن أغلب الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم (42 بالمائة منهم) يعيشون في مدن كبرى، ويعيش 26 بالمائة منهم في مدن متوسطة الحجم، فيما يعيش 32 بالمائة في بلدات صغيرة.
وبحسب بيانات المكتب، فإن نموذج الحياة الفردية في ألمانيا هو الشكل الأكثر شيوعاً حالياً مقارنة بنموذج الحياة الثنائية، والتي بلغ عدد من يعيشون به 13,8 مليون شخص.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم زادت من 34 بالمائة إلى 42 بالمائة خلال الفترة بين عامي 1991 و2019، وفي الوقت ذاته تراجعت نسبة نماذج الحياة العائلية التي تضم خمسة أشخاص أو أكثر، من 5 بالمائة إلى 3,5 بالمائة خلال الفترة الزمنية ذاتها، بحسب المكتب.
وأشار المكتب إلى أن عدد النساء اللاتي يعيشن في إطار نموذج الحياة الفردية يزيد على عدد الرجال، حيث بلغ عدد النساء اللائي يعشن بمفردهن العام الماضي 9 ملايين سيدة تقريباً من إجمالي الـ 17,6 مليون شخص الذين تم رصد أنهم يعيشون بمفردهم.
وأوضح العاملون بالمكتب الاتحادي للإحصاء أن ذلك يرجع إلى عدة أمور، من بينها زيادة متوسط العمر لدى النساء، وأوضحوا أن نسبة النساء اللائي يعشن بمفردهن وتزيد أعمارهن على 80 عاماً يزيد بمقدار أربعة مرات تقريباً عن نسبة الرجال.
ر.ض/ع.ش
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
إشتر حيوان "الهامستر"
قد تبدو هذه النصيحة غريبة، لكنها وسيلة تسلية فعالة: فحيوان الهامستر لا يحتاج للكثير من العناية، وقد يكون أنيساً في فترة العزل الصحي، بل ويمكن التحدث اليه في حالة الإصابة بالملل. وإذا كانت هذه الأسباب غير مقنعة، يوجد سبب عملي أيضاً: فبالإمكان إنتاج الكهرباء عن طريق توصيل مولد كهربائي بعجلة الهامستر.
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
تحكم في انتشار وباء عالمي إفتراضي
خبر سعيد لعشاق ألعاب الفيديو غير التقليدية: إذا شعرت بالملل، تستطيع تحميل لعبة ".Plague Inc" التي تمكن اللاعب من محاكاة إنتشار وباء عالمي يقضي على البشرية. رغم صدور اللعبة قبل ثماني سنوات، إلا إنها صارت على رأس قائمة اللعب الأكثر تحميلاً بفضل إنتشار فيروس كورونا. و أثارت هذه اللعبة الجدل في الصين حيث تم منعها هناك مؤخراً رغم توضيح الشركة المُصنعة على أن "اللعبة لا تتبع منهجاً علمياً".
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
هل خزانة ملابسك "تُشعرك بالسعادة"؟
لا يحب أغلبنا ترتيب الثياب، لكن يمكن إستغلال فترة العزل الصحي في ترتيب خزانة الملابس والتخلص من الأشياء الزائدة التى "لا تثير السعادة لدينا"- بإستثناء شريك الحياة بالطبع. هذه الطريقة في الإحتفاظ فقط بالأشياء التي تُشعر الفرد بالسعادة إبتدعتها خبيرة الترتيب اليابانية ماري كوندو، التي يمكن مشاهدة محاولاتها في مساعدة الناس على تنظيم بيوتهم من خلال خدمة االبث الترفيهي "نتفليكس".
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
فرصة للصيام المتقطع
قد يتسبب المكوث بالمنزل لفترات طويلة في عادات أكل غير صحية. في هذ الحالة يمكن تجربة الصيام المتقطع عن طريق صيام 16 ساعة في اليوم. يساعد ذلك على فقدان الوزن الزائد والحماية من الأمراض وفي مقدمتها مرض السكري. بالطبع يمكن إختيار عدد ساعات الصيام على حسب أسلوب حياة وتفضيل كل شخص. ونظراً لعدم السماح بمغادرة المنزل لشراء الغذاء خلال فترة العزل، قد يصير الصيام لدى البعض إجبارياً.
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
فرصة للتعرف على الجيران
لا يعرف معظمنا جيرانه بصفة شخصية، فقد نلقي عليهم التحية إذا قابلناهم. لكن العزل الصحي فرصة ممتازة للتعرف على جيرانكم، فقط حاولوا ألا تثيروا ذعرهم بالوقوف أمام باب شقتهم مرتدين الكمامة وحاملين الكعك. الطريقة الأفضل هنا هي الإتفاق على إستخدام شفرة مورس بالدق على سقف وأرضية المنزل لتبادل الرسائل. أما الطريقة الأقل غرابة فهي تبادل أرقام الهواتف.
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
لا تبحث عن أعراض المرض على شبكة الإنترنت!
إذا وقعت تحت إشتباه الإصابة بكورونا، سيكون الأطباء هم الفيصل. لذلك إترك الأمر للخبراء، ولا تنساق وراء المعلومات المغلوطة المنتشرة على شبكة الإنترنت. من الأفضل ألا تسأل في المنتديات الإلكترونية عما إذا كانت البقع الحمراء حول فمك أعراض مرض الكورونا، فقد تكون بقايا مربى الكرز التي أكلتها في الصباح!
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أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا
نصف الكوب الممتلئ
اذا لم تنجح هذه الأفكار في إعطائك بعض الأنشطة المسلية لقضاء الوقت في المنزل، فقد يجعلك التأثير البيئي الإيجابي الذي يسببه عزلك المؤقت تشعر بالقليل من الفخر. ففي الأيام العادية ستقود سيارتك، أو ستذهب للتسوق، أو ستستهلك مكيف الهواء في مكان عملك. بدلاً من ذلك تجلس خلال فترة العزل في منزلك وتحمي البيئة دون الحاجة لبذل أي مجهود. مريم بينكه/ س.ح