 أرقام صادمة.. أكثر من 17 مليون شخص يعيشون بمفردهم في ألمانيا | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.11.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

أرقام صادمة.. أكثر من 17 مليون شخص يعيشون بمفردهم في ألمانيا

تشير الإحصاءات الرسمية بألمانيا إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم تماماً قد شهدت ازدياداً كبيراً في عام 2019 مقارنة مع الأعوام السابقة. فهل يعتبر ذلك مؤشرا على تلاشي الحياة العائلية؟

صورة رمزية لشخص يعيش بمفرده يتفرج على التلفاز

نسبة الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم في ألمانيا قد شهدت ازدياداً كبيراً.

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا اليوم الخميس (12تشرين الثاني / نوفمبر 2020) زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم تماماً، وأوضح أنه بلغ 17,6 مليون شخص في عام 2019.

مختارات

عندما تجتمع قيود الحد من انتشار كورونا مع أيام الشتاء الباردة، فأنت بحاجة للبهجة أكثر من أي وقت مضى. القفز فوق مياه الأمطار ومكالمات الفيديو المنتظمة مع الأصدقاء، بعض الأفكار غير التقليدية قد تبعد عنك الشعور بالاكتئاب.

تشير الدراسات إلى أن اقتناء الكلاب ورفقتها مرتبط بخفض ضغط الدم وخفض الكوليسترول وانخفاض مستويات الدهون الثلاثية، مما يساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وتقليل النوبات القلبية، وما هو أكثر من ذلك.

صحيح أن أزمة فيروس كورونا لها الكثير من الآثار السلبية على حياتنا، لكن على ما يبدو فإنها قد تسببت في تغيير ربما يكون إيجابيا في ألمانيا، إذ يعيد البعض اليوم حساباتهم بشأن الزواج والإنجاب بعد عزوفهم طويلا عنهما!

وأشار المكتب اليوم بمقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا إلى أن هذا العدد كان يبلغ 17,3 شخص في عام 2018 وأضاف المكتب أن أغلب الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم (42 بالمائة منهم) يعيشون في مدن كبرى، ويعيش 26 بالمائة منهم في مدن متوسطة الحجم، فيما يعيش 32 بالمائة في بلدات صغيرة.

 وبحسب بيانات المكتب، فإن نموذج الحياة الفردية في ألمانيا هو الشكل الأكثر شيوعاً حالياً مقارنة بنموذج الحياة الثنائية، والتي بلغ عدد من يعيشون به 13,8 مليون شخص.

تجدر الإشارة إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم زادت من 34 بالمائة إلى 42 بالمائة خلال الفترة بين عامي 1991 و2019، وفي الوقت ذاته تراجعت نسبة نماذج الحياة العائلية التي تضم خمسة أشخاص أو أكثر، من 5 بالمائة إلى 3,5 بالمائة خلال الفترة الزمنية ذاتها، بحسب المكتب.

 وأشار المكتب إلى أن عدد النساء اللاتي يعيشن في إطار نموذج الحياة الفردية يزيد على عدد الرجال، حيث بلغ عدد النساء اللائي يعشن بمفردهن العام الماضي 9 ملايين سيدة تقريباً من إجمالي الـ 17,6 مليون شخص الذين تم رصد أنهم يعيشون بمفردهم.

 وأوضح العاملون بالمكتب الاتحادي للإحصاء أن ذلك يرجع إلى عدة أمور، من بينها زيادة متوسط العمر لدى النساء، وأوضحوا أن نسبة النساء اللائي يعشن بمفردهن وتزيد أعمارهن على 80 عاماً يزيد بمقدار أربعة مرات تقريباً عن نسبة الرجال.

ر.ض/ع.ش

  • حيوان الهامستر نشيط ويحب الجري على العجلة الخاصة به.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    إشتر حيوان "الهامستر"

    قد تبدو هذه النصيحة غريبة، لكنها وسيلة تسلية فعالة: فحيوان الهامستر لا يحتاج للكثير من العناية، وقد يكون أنيساً في فترة العزل الصحي، بل ويمكن التحدث اليه في حالة الإصابة بالملل. وإذا كانت هذه الأسباب غير مقنعة، يوجد سبب عملي أيضاً: فبالإمكان إنتاج الكهرباء عن طريق توصيل مولد كهربائي بعجلة الهامستر.

  • تُعد لعبة Plague Inc من أنجح ألعاب الفيديو حيث فازت بجائزة لعبة العام أكثر من مرة و حازت على إعجاب النقاد و اللاعبين.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    تحكم في انتشار وباء عالمي إفتراضي

    خبر سعيد لعشاق ألعاب الفيديو غير التقليدية: إذا شعرت بالملل، تستطيع تحميل لعبة ".Plague Inc" التي تمكن اللاعب من محاكاة إنتشار وباء عالمي يقضي على البشرية. رغم صدور اللعبة قبل ثماني سنوات، إلا إنها صارت على رأس قائمة اللعب الأكثر تحميلاً بفضل إنتشار فيروس كورونا. و أثارت هذه اللعبة الجدل في الصين حيث تم منعها هناك مؤخراً رغم توضيح الشركة المُصنعة على أن "اللعبة لا تتبع منهجاً علمياً".

  • إبتدعت اليابانية ماري كوندو طريقة كون ماري في ترتيب الأشياء و الإحتفاظ فقط بما يُشعر الإنسان يالسعادة. لاقت فلسفتها في التنظيم نجاحاً و شهرةً عالمية دفعت نتفليكس للتعاقد معها لتقديم برنامج عن طريقة الترتيب المثالية.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    هل خزانة ملابسك "تُشعرك بالسعادة"؟

    لا يحب أغلبنا ترتيب الثياب، لكن يمكن إستغلال فترة العزل الصحي في ترتيب خزانة الملابس والتخلص من الأشياء الزائدة التى "لا تثير السعادة لدينا"- بإستثناء شريك الحياة بالطبع. هذه الطريقة في الإحتفاظ فقط بالأشياء التي تُشعر الفرد بالسعادة إبتدعتها خبيرة الترتيب اليابانية ماري كوندو، التي يمكن مشاهدة محاولاتها في مساعدة الناس على تنظيم بيوتهم من خلال خدمة االبث الترفيهي "نتفليكس".

  • أثبتت دراسات أن الصيام المتقطع قد يحمي من عدة أمراض تسببها السمنة مثل مرض السكري.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    فرصة للصيام المتقطع

    قد يتسبب المكوث بالمنزل لفترات طويلة في عادات أكل غير صحية. في هذ الحالة يمكن تجربة الصيام المتقطع عن طريق صيام 16 ساعة في اليوم. يساعد ذلك على فقدان الوزن الزائد والحماية من الأمراض وفي مقدمتها مرض السكري. بالطبع يمكن إختيار عدد ساعات الصيام على حسب أسلوب حياة وتفضيل كل شخص. ونظراً لعدم السماح بمغادرة المنزل لشراء الغذاء خلال فترة العزل، قد يصير الصيام لدى البعض إجبارياً.

  • رجل يحمل مشتروات ويقدمها لإمرأة في برلين.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    فرصة للتعرف على الجيران

    لا يعرف معظمنا جيرانه بصفة شخصية، فقد نلقي عليهم التحية إذا قابلناهم. لكن العزل الصحي فرصة ممتازة للتعرف على جيرانكم، فقط حاولوا ألا تثيروا ذعرهم بالوقوف أمام باب شقتهم مرتدين الكمامة وحاملين الكعك. الطريقة الأفضل هنا هي الإتفاق على إستخدام شفرة مورس بالدق على سقف وأرضية المنزل لتبادل الرسائل. أما الطريقة الأقل غرابة فهي تبادل أرقام الهواتف.

  • سيدة تتصفح صفحة طبية على شبكة الإنترنت. بعض الأشخاص يبحثون عن أعراضهم االمرضية على صفحات غير متخصصة دون الرجوع لطبيب، مما يتسبب بالقلق والخوف لديهم.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    لا تبحث عن أعراض المرض على شبكة الإنترنت!

    إذا وقعت تحت إشتباه الإصابة بكورونا، سيكون الأطباء هم الفيصل. لذلك إترك الأمر للخبراء، ولا تنساق وراء المعلومات المغلوطة المنتشرة على شبكة الإنترنت. من الأفضل ألا تسأل في المنتديات الإلكترونية عما إذا كانت البقع الحمراء حول فمك أعراض مرض الكورونا، فقد تكون بقايا مربى الكرز التي أكلتها في الصباح!

  • صورة رمزية عن البصمة البيئية التي يتركها كل إنسان عن طريق أنشطته اليومية.

    أنشطة مسلية خلال العزل الصحي في زمن كورونا

    نصف الكوب الممتلئ

    اذا لم تنجح هذه الأفكار في إعطائك بعض الأنشطة المسلية لقضاء الوقت في المنزل، فقد يجعلك التأثير البيئي الإيجابي الذي يسببه عزلك المؤقت تشعر بالقليل من الفخر. ففي الأيام العادية ستقود سيارتك، أو ستذهب للتسوق، أو ستستهلك مكيف الهواء في مكان عملك. بدلاً من ذلك تجلس خلال فترة العزل في منزلك وتحمي البيئة دون الحاجة لبذل أي مجهود. مريم بينكه/ س.ح


 

مواضيع ذات صلة

Deutschland Symbolbild Clankriminalität Neukölln

إصابات في "هجمات وحشية" بين عصابات عربية وروسية في برلين 10.11.2020

أًصيب 11 شخصا في ثلاث هجمات بين عصابات في برلين، في توتر بين عشائر عربية وأخرى روسية- شيشانية، في تطوّر جديد يعكس تنامي الخطر الإجرامي بين العصابات الإجرامية في العاصمة الألمانية.

Merkel und Biden in Berlin

ارتياح في ألمانيا بفوز بايدن ومخاوف من الميراث السياسي لترامب 07.11.2020

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن بايدن سيجد أن ألمانيا " مستعدة للوقوف إلى جانبه من أجل عالم أفضل وأكثر سلاما وعدلا"، وذلك في وقت أدى فوز جو بايدن إلى ارتياح بين مجموعة من الأحزاب في ألمانيا.

Deutschland Berlin US-Botschaft am Pariser Platz

ألمانيا والانتخابات الأمريكية.. مراهنة على بايدن وقلق من بقاء ترامب! 02.11.2020

غالبية الألمان تتنمى وتراهن على فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقبلة. فخلال أربع سنوات من حكم دونالد ترامب تدهورت والعلاقات الأمريكية الألمانية كثيرا. لكن هل ستعود هذه العلاقات إلى ما كانت عليه إذا ما فاز بايدن؟

إعلان
Themenbild Facebook

 