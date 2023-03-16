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أرشيف المسائية
خلال استقباله الرئيس السوري بشار الأسد.. الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يؤكد مجددا على ضرورة عودة سوريا إلى محطيها العربي.. فما الذي حققته زيارة الأسد؟ وهل يطبع العرب مع الاسد بدون موافقة أمريكية؟
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يغيب عن جلسة تحقيق دولي في تهم تتعلق بالفساد.. ماذا يعني ذلك؟ وما فرص نجاح التحقيق الأوروبي؟
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