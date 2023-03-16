أرشيف المسائية

مسائية DW: بشار الأسد في أبو ظبي.. نحو تعزيز جهود "التطبيع" مع دمشق؟

خلال استقباله الرئيس السوري بشار الأسد.. الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يؤكد مجددا على ضرورة عودة سوريا إلى محطيها العربي.. فما الذي حققته زيارة الأسد؟ وهل يطبع العرب مع الاسد بدون موافقة أمريكية؟