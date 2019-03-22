 أرسنال ينصب شباكه حول نجم بايرن ميونيخ | عالم الرياضة | DW | 30.03.2019

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عالم الرياضة

أرسنال ينصب شباكه حول نجم بايرن ميونيخ

بعدما ألمح إلى رغبته في خوض تجربة كروية جديدة، أوردت تقارير صحفية أن أرسنال مستعد لفتح خزائنه بهدف ضم نجم يحمل قميص بايرن ميونيخ منذ سنوات. نجم الفريق البافاري يُعد أيضاً هدفا لبرشلونة وريال مدريد في الميركاتو الصيفي.

Fussball Bundesliga 30.Spieltag - Bayern München vs Borussia Mönchengladbach 4:1 Tor (Reuters/M. Dalder)

صورة أرشيفية.

يُسيل نجم بايرن ميونيخ ديفيد ألابا لُعاب عدة أندية أوروبية عملاقة، فقد أثبت صاحب القدم اليسرى في أكثر من موسم علو كعبه فوق المستطيل الأخضر، وساهم بشكل واضح في صعود الفريق البافاري إلى منصات التتويج.

وقبل أيام، خرج الدولي النمساوي بتصريحات قوية لصحيفة "بيلد" الألمانية، يشير فيها بشكل واضح إلى استعداده التام لتغيير الأجواء وخوض تجربة كروية جديدة. ويبدو أن تصريحات ديفيد ألابا قد أتت بأكلها في وقت وجيز للغاية.

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كما كان متوقعا، توج فريق بايرن ميونيخ بالدوري الألماني للمرة الـ28 في تاريخه، فيما عجزت باقي أندية "البوندسليغا" عن وضع حدا لسيطرة النادي البافاري على اللقب المحلي. خمسة عوامل تُكرس هيمنة البايرن على الدوري الألماني. (07.04.2018)

بشهادة كثير من المراقبين الرياضيين، يعتبر موسم 2012/2013 أفضل موسم في مسيرة لاعب فريق بايرن ديفيد آلابا تحت قيادة المدرب يوب هاينكس. بعد ذلك فشل الدولي النمساوي في مواصلة تطوره. فهل يستعيد آلابا مستواه مع عودة هاينكس؟ (12.10.2017)

وفي هذا الصدد، ذكر موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فريق أرسنال مستعد لفتح خزائنه، من أجل ضم ديفيد ألابا في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف أن أولوية مدرب "المدفعجية" أوناي إيمري هي تعزيز كتيبة الفريق بلاعبين في الخط الخلفي.

وأوضح موقع "ذا صن" أن أرسنال يراقب عن كثب وضع ديفيد ألابا تمهيداً لضمه إلى فريق العاصمة اللندنية، لاسيما بعد تعاقد الفريق البافاري قبل أيام مع المدافع الفرنسي الصلب لوكاس هيرنانديز، والغموض الذي يلف مستقبل ألابا مع بايرن ميونيخ.

ونوه نفس المصدر إلى أن إيمري يريد التعاقد مع نجوم من طينة ديفيد ألابا، حيث يطمح المدرب الإسباني إلى العودة بالفريق إلى منصات التتويج في أقرب وقت ممكن.

وبعيداً عن أرسنال، يُعد ديفيد ألابا هدفاً لبرشلونة وريال مدريد، فقد حاول الفريقان العملاقان الظفر بخدمات الدولي النمساوي في أكثر من مرة، خصوصاً برشلونة، الذي يريد التعاقد مع صاحب القدم اليسرى بهدف الرفع من حدة المنافسة على مركز الظهير الأيسر، الذي يلعب فيه جوردي ألبا منذ سنوات.

الجدير ذكره أن ديفيد ألابا (26 عاماً)، يرتبط بعقد مع بايرن ميونيخ ينتهي صيف سنة 2021. وتبلغ القيمة التسويقية للدولي النمساوي حالياً نحو 55 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفير ماركت"، المهتم بشؤون اللاعبين في عالم كرة القدم.

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

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