أرسنال ينصب شباكه حول نجم بايرن ميونيخ

يُسيل نجم بايرن ميونيخ ديفيد ألابا لُعاب عدة أندية أوروبية عملاقة، فقد أثبت صاحب القدم اليسرى في أكثر من موسم علو كعبه فوق المستطيل الأخضر، وساهم بشكل واضح في صعود الفريق البافاري إلى منصات التتويج.

وقبل أيام، خرج الدولي النمساوي بتصريحات قوية لصحيفة "بيلد" الألمانية، يشير فيها بشكل واضح إلى استعداده التام لتغيير الأجواء وخوض تجربة كروية جديدة. ويبدو أن تصريحات ديفيد ألابا قد أتت بأكلها في وقت وجيز للغاية.

وفي هذا الصدد، ذكر موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن فريق أرسنال مستعد لفتح خزائنه، من أجل ضم ديفيد ألابا في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف أن أولوية مدرب "المدفعجية" أوناي إيمري هي تعزيز كتيبة الفريق بلاعبين في الخط الخلفي.

وأوضح موقع "ذا صن" أن أرسنال يراقب عن كثب وضع ديفيد ألابا تمهيداً لضمه إلى فريق العاصمة اللندنية، لاسيما بعد تعاقد الفريق البافاري قبل أيام مع المدافع الفرنسي الصلب لوكاس هيرنانديز، والغموض الذي يلف مستقبل ألابا مع بايرن ميونيخ.

ونوه نفس المصدر إلى أن إيمري يريد التعاقد مع نجوم من طينة ديفيد ألابا، حيث يطمح المدرب الإسباني إلى العودة بالفريق إلى منصات التتويج في أقرب وقت ممكن.

وبعيداً عن أرسنال، يُعد ديفيد ألابا هدفاً لبرشلونة وريال مدريد، فقد حاول الفريقان العملاقان الظفر بخدمات الدولي النمساوي في أكثر من مرة، خصوصاً برشلونة، الذي يريد التعاقد مع صاحب القدم اليسرى بهدف الرفع من حدة المنافسة على مركز الظهير الأيسر، الذي يلعب فيه جوردي ألبا منذ سنوات.

الجدير ذكره أن ديفيد ألابا (26 عاماً)، يرتبط بعقد مع بايرن ميونيخ ينتهي صيف سنة 2021. وتبلغ القيمة التسويقية للدولي النمساوي حالياً نحو 55 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفير ماركت"، المهتم بشؤون اللاعبين في عالم كرة القدم.