أرسنال يسعى لصفقة تبادلية مع ريال مدريد

يخطط فريق أرسنال لإبرام صفقة تبادلية مع ريال مدريد، وهكذا فأنّ فريق "المدفعجية" سيقترح على "الميرنغي" الحصول على مسعود أوزيل، في حين يظفر النادي اللندني بخدمات إيسكو، كما كشف موقع صحيفة "الإندبندت" البريطانية ، موضحاً أن ريال مدريد، يريد الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه استرليني للتخلي عن إيسكو، وأردف خبر الموقع، أن أرسنال سيدرج النجم الألماني مسعود أوزيل في الصفقة، بالإضافة إلى مبلغ مالي من أجل ضم إيسكو إلى صفوف الفريق.

وتابع المصدر أن ريال مدريد، سيجري تغييرات كبيرة نهاية الموسم الحالي ولن يُمانع في رحيل إيسكو، الذي لا يعيش أحسن أيامه مع "الأبيض الملكي"، خاصة بعد جلوسه على دكة البدلاء في أكثر من مرة ومشاكله مع جماهير الفريق.

من جهة أخرى، يبدو مستقبل مسعود أوزيل غير واضح مع أرسنال، إذ يرتبط اسم الدولي الألماني السابق بالرحيل عن الفريق في فترة الانتقالات الشتوية بسبب مستواه المتذبذب، فضلاً عن راتبه الكبير الذي يتقاضه 300 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

هذا وكان أوزيل (30 عاماً)، قد حمل قميص ريال مدريد في الفترة الممتدة بين2013 و2010، حيث تألق صاحب القدم اليسرى الساحرة كثيراً مع "الميرنغي"، وكان من الأعمدة الرئيسية للفريق قبل أن يحزم حقائبه، وينتقل إلى الفريق اللندني أرسنال.

جدير بالذكر أن إيسكو (26 عاماً)، يُعد هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة على غرار مانشستر سيتي وتشيلي. ويمتلك الدولي الإسباني الموهوب عقداً مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2022.