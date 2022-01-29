 ″أرسم عالماً أعرفه من قبل″ .. من هو رسام الكاريكاتير حسين رضائي؟ | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 30.01.2022

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ثقافة ومجتمع

"أرسم عالماً أعرفه من قبل" .. من هو رسام الكاريكاتير حسين رضائي؟

وصل حسين رضائي إلى أمستردام عبر إحدى الرحلات الأخيرة القادمة من كابول. التوقيت والحظ ساعداه على الهروب بأعجوبة من طالبان بعد اقتحامهم العاصمة الأفغانية. لكن ماذا ترك خلفه؟ وكيف بدأ من جديد؟

رسام الكاريكاتور حسن رضائي

رسام الكاريكاتور حسن رضائي

في مشهد لا يصدق سيطر قادة طالبان على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية، كابول في أغسطس / آب عام2021، فيما انسحبت قوات التحالف الأمريكية بعد مرور عشريين عاماً على تواجدها بالبلاد.

أثناء سقوط الحكومة الأفغانية، حاول الكثير من المدنيين الفرار إلى الدول المجاورة، وكان رسام الكاريكاتير حسين رضائي على متن إحدى آخر الطائرات التي غادرت أفغانستان متوجهة إلى هولندا. قبل أيام قليلة، ومع تقدم حركة طالبان إلى العاصمة الأفغانية، بدأ رضائي في رمي الكتب بشكل محموم، وإفراغ زجاجات الكحول وتحطيمها، ومحو أي شيء يمكن أن يضعه في خانة "المذنب" بنظر حركة طالبان. في ساعة متأخرة من إحدى الليالي، اتصل فريق الأزمة الهولندي -و كانت هذه فرصته للهروب. أخذ بعض الملابس والجهاز اللوحي للرسم الخاص به وتوجه نحو المطار. يتذكر تلك الليلة قائلاً: "كانت الساعة العاشرة مساءً، وكان لدى طالبان نقاط تفتيش في جميع أنحاء المدينة، وتساءلت عما إذا كان من الخطر، أخذ جهازي اللوحي، لأنه يحتوي على جميع أعمالي الفنية وما إلى ذلك. ولكن بعد ذلك فكرت، لا. أنا بحاجة لأن أخذه معي". ولم يكن يعلم أن هذا  الجهاز اللوحي للرسم، وهو أحد ممتلكاته الوحيدة المتبقية، سيلعب دوراً رئيسياً في إنقاذ حياته.

أفغاني في إيران

أمضى رضائي السنوات العشر الماضية في كابول، حيث بنى تدريجياً حياة ووظيفة هناك. أثناء نشأته في إيران، بالقرب من الحدود الأفغانية، كان رضائي يخشى دوماً من إجباره على العودة إلى البلاد التي لم يعرفها من قبل. "أتذكر حتى عندما كنت طفلاً في المدرسة، كنت أصلي من أجل ألا يطردوني".

الرسام الكاريكاتوري حسين رضائي في مقابلة له مع مهاجر نيوز

الرسام الكاريكاتوري حسين رضائي في مقابلة له مع مهاجر نيوز

هاجرت عائلته، التي تنتمي إلى أقلية الهزارة العرقية، إلى إيران منذ أكثر من أربعة عقود. يعيش الكثير من الأفغان في إيران، لأن طالبان لا تستطيع الوصول إليهم هناك، كما أن هناك المزيد من الفرص للعمل. ومع ذلك فهم يواجهون التمييز ويعيشون في كثير من الأحيان في مجتمعات منفصلة مع فرص قليلة وتهديد دائم بالترحيل.

أحب رضائي الفن وهو في المدرسة الثانوية، لكن أصدقائه وعائلته كانوا قلقين بشأن اختياره للفن كمهنة له. بعد حصوله على شهادة في الهندسة المعمارية، ومع قرب انتهاء صلاحية إقامته في إيران وعدم وجود طريقة قانونية للبقاء هناك، قرر رضائي العودة إلى كابول، التي كانت تعد في ذلك الوقت في فترة استقرار نسبي.

بناء أفغانستان جديدة

كان هناك شباب آخرون عادوا أيضاً، على أمل أن يكونوا جزءاً من بناء أفغانستان جديدة. بدأ التدريس في جامعة كابول، وأنشأ شركة وحصل على شقته الخاصة. "لقد ولدت وترعرعت في إيران، لكنني سرعان ما أدركت أنني غريب. عندما وصلت إلى أفغانستان، أدركت:" حسناً. هذا هو المكان الذي أنتمي إليه ".

لم تكن الحياة في كابول سهلة دائماً وكانت تختلف بشكل كلي عن  الحياة في هولندا.هنا، يقول "لديهم الثقة الكافية و يثقون بما يكفي بالوضع الأمني في بلدهم، بحيث يمكنهم التخطيط لعشاء قبل شهر ونصف من موعده".

الكرتون التنفيس

عند عودته إلى كابول بدأ في رسم الرسوم الكاريكاتورية، كوسيلة للتعامل مع الواقع الذي شهده في أفغانستان. يقول إن "رسم شيء جميل بدا وكأنه "لا يكفي". وأضاف: "في أفغانستان أشعر أنني بحاجة إلى التحدث نيابة عن بعض الناس، أو ربما في بعض الأحيان يجب إطلاق العنان للكثير من المشاعر، وكانت هذه طريقة جيدة للقيام بذلك".

يصور فن حسين تعقيدات المجتمع الأفغاني، طلقات نارية تتطاير باتجاه جندي أفغاني، ملاعق تحاول أن تتغذى من طبق فارغ، طفل يهرب من قفص. "كنت بحاجة إلى إظهار ما كان يحدث، إذا كنت تريد أن تقول شيء ما، فقل ذلك. ليس بالضرورة أن يكون جميلاً".

مختارات

بسبب الوضع السياسي في أفغانستان، لم يتمكن من نشر رسوماته في الصحافة الوطنية. بدلاً من ذلك، نشر أعماله في الخارج، وفاز بجائزة التميز في مسابقة الكاريكاتور الدولية العاشرة في أورزيسيني رومانيا عام 2016، كما شارك في ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتور في عام 2018.

سقوط كابول

في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز من عام 2021 ، بدأ الناس مناقشة إمكانية تغيير الحكومة. بحلول أغسطس/ آب ، بدأ رضائي في إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به وحاول تقليل تواجده على الإنترنت وعمله المنشور بشكل أكبر. في غضون أيام، تحول الوضع إلى حالة طوارىء. لقد كانت بمثابة صدمة للشعب الأفغاني وللمجتمع الدولي. بمجرد أن استولت حركة طالبان على هرات، ثالث أكبر مدينة في أفغانستان، ازداد قلق رضائي بشكل أكبر.

كتب حسين رسالة بريد إلكتروني إلى جيرد روياردس، رئيس تحرير The Cartoon Movement - وهي منظمة دولية تمثل رسامي الكاريكاتير في جميع أنحاء العالم وتدعمهم - يسألهم عما إذا كانت هناك أي طريقة يمكنهم من خلالها مساعدته. أكثر ما كان يتوقعه حسين من رسالته الالكتروينة هو الحصول على الحصول على تأشيرة دخول إلى إيران، لكن ذلك لم يحدث. ليكون أمل حسين الثاني هو أمستردام. في يوم إرسال البريد الإلكتروني، اتخذ البرلمان الهولندي قراراً بالتساهل في سياسته المتعلقة بإجلاء الأفراد الذين ساعدوا الحكومة الهولندية. كان عمل حسين مع حركة الكاريكاتور ممولًا في السابق من قبل وزارة الخارجية الهولندية. هذا الأمر حسم موقف لدى الحكومة الهولندية.

ملاعق في طبق فارغ - حسين رضائي

ملاعق في طبق فارغ - حسين رضائي

تمكن روياردس من الاتصال بفريق الأزمة الهولندي، الذي اتصل بعد ذلك برضائي من أجل تنسيق عملية إجلائه من أفغانستان. في غضون أيام قليلة، كان حسين على قائمة الإجلاء وينتظر التعليمات في كابول.

ترك كل شيء خلفه

في المساء غادر متوجهاً إلى المطار، ولحسن الحظ لم يتم إيقافه عند أي نقاط تفتيش. بعد أن أمضى عدة ساعات في محاولة العثور على البوابة العسكرية الصحيحة في المطار، اضطر إلى تجاوز آلاف الأشخاص الذين تكدسوا في المنطقة أمام بوابة الرحلة المتوجهة نحو هولندا، وسُرق هاتفه أثناء ذلك. بأكثر من طريقة، كان جهازه اللوحي هو الذي أبقاه على قيد الحياة - بدل هاتفه كان قادراً على استخدام هذا الجهاز للتواصل مع فريق الأزمات الهولندي.

يصف رضائي المشهد في المطار بأنه فوضوي ومزعج للغاية. "كان الناس يمررون طفلاً فوق رؤوسهم لكن الطفل لم يبكي. أعتقد أنه مات". ويضيف: "أردت رسم شيئاً بشأن ذلك". أمضى ساعات في المرور عبر الحشود للوصول إلى الجنود الهولنديين الذين سيتعرفون عليه بعد ذلك. بعد أن فشل في جذب انتباههم، قفز إلى قناة الصرف الصحي. من هناك تمكن من الوصول إلى نقطة الالتقاء الصحيحة واقتاده الجنود."نزلنا جميعاً إلى الطابق السفلي وجلسنا في الظلام. كان هناك إطلاق نار في كل مكان من حولنا. لنشعر بخوف شديد".بعد يومين، وقع انفجار كبير وسط الحشود في المكان الذي كان يقف فيه رضائي. وعندما أقلعت الطائرة العسكرية، تذكر الرحلة بوضوح.

حسين رضائي وتجيرد روياردس في أمستردام

حسين رضائي وتجيرد روياردس في أمستردام

البدء من جديد

يعيش رضائي الآن في مخيم للاجئين في هولندا وقد بدأ حياة جديدة من الصفر. "بصراحة، لا يزال هذا حلما بالنسبة لي. لا أستطيع أن أصدق أن قبل أشهر حصلت على وظيفتي وشركتي وفي غضون أسبوع سيطرت طالبان على المدن الأربع الكبرى وانهار كل شيء. في غضون يومين أو ثلاثة أيام تم إجلائي من قبل الجيش الهولندي وأنا في هولندا الآن ".

مع مرور الوقت أصبح من الصعب نسيان ما فقده. "استغرق الأمر 10 سنوات من أجل بناء حياة في أفغانستان، صداقات، منزلي، حياتي المهنية، فجأة تغير كل شيء، والآن أنا هنا وتركت كل شيء خلفي".

"كيف يمكنني بناء حياتي للمرة الثالثة؟"، هكذا قال في حديثه لـ "مهاجر نيوز" بينما كان يركب العبارة إلى شمال أمستردام، محاطاً بالركاب الهولنديين ودراجاتهم. كما قال لاحقًا خلال مقابلته: "هل يمكنني أن أطلق على نفسي اسم رجل هولندي في المستقبل القريب، ربما بعد 10 سنوات من الآن. ربما لا. لا أعرف".

إن موضوع الشعور بالاقتلاع واضح جداً في فنه. "عندما أرسم الرسوم الكاريكاتورية، غالباً ما يتعلق الأمر بمشاعري. أشعر أنني رجل بلا وطن، ولا أشعر بالحب لهذه الأرض (هولندا)".

الحلم بـ "باميان"

مع ذلك، لا يزال لديه أمل. يخطط لدراسة الحفاظ على التراث المعماري حتى يتمكن من القيام بشيء ما من أجل تماثيل بوذا في مدينة باميان القديمة في أفغانستان و التي دمرها المتطرفون. "شعرت بالاتصال مع باميان ... لا أشعر بأشياء في قلبي، أشعر بها في معدتي. عندما غادرت أفغانستان شعرت أن معدتي فارغة".

من أعمال الكاريكاتور حسين رضائي

من أعمال الكاريكاتور حسين رضائي

مقاطعة باميان الواقعة وسط أفغانستان والتي تشتهر بتماثيل بوذا العملاقة المنحوتة في الصخر والتي تعود إلى القرن السادس. تعتبر التماثيل مركزية في ثقافة الهزارة، الذين على الرغم من كونهم أغلبية مسلمة، إلا أن لديهم أساطيرهم الخاصة فيما يتعلق بالتماثيل التي لا علاقة لها بالبوذية. بحسب الأسطورة المتداولة، فإن التماثيل تعود إلى عشيقين متقاطعين وهما صلصال وشهماما، اللذان انتهى حبهما بشكل مأساوي وظلا منفصلين إلى الأبد، محتجزين في الحجر، وينظران نحو وادي باميان.دمرت حركة طالبان هذه المعالم التاريخية في أوائل عام 2001.

في حين أنه قد يرسم صورة مزعجة للبلد الذي تركه خلفه، فإنه يصفها بأنها ممارسة شافية تسمح له بمعالجة المشاهد الصعبة التي شهدها. منذ وصوله، استمرأيضاً في الرسم على جهازه اللوحي - على الرغم من انتقاله عبر البلدان، إلا أن هذا لا يزال ثابتاً في حياته، كما يقول: "إذا لم أرسم لبضعة أسابيع أو أكثر، أشعر أنني فقدت جزءاً من نفسي".

نتاشا ميليرش  مهاجر نيوز 2022

  • يمتطي كل من بايدن وهاريس ثعبانًا وسط بركة وحل ، وتظهر الصورة لافتة كتب عليها احترس من المستنقع ، بينما يركب ترامب عصا المكنسة في الخلفية. وبعيدا تظهر جزيرة صغيرة تحمل العلم الأمريكي (ينس كريك)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    على درب الحرب الانتخابي

    اتهمت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، الرئيس الحالي دونالد ترامب باستخدام "تكتيكات قذرة". وعبر هذا الرسم الكاريكاتوري يصور الألماني ينس كريك، الرئيس الأامريكي دونالد ترامب، برسم يظهره مثل ساحرة شريرة في قصة خيالية، غير آبه بما يجري.

  • دونالد ترامب يحمل صورة لجو بايدن مصورًا على أنه شيطان حامل لمطرقة ومنجل مع ألسنة لهب مشتعلة في الخلفية (رسم كاريكاتوري لمارتن إيرل / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعاية كاذبة

    يعشق الرئيس ترامب مدح نفسه، إذ قال في تصريحات سابقة: "أنا شخص غير عنصري بتاتاً"، "لا أحد يحترم النساء أكثر مني"، "أنا أكثر الأشخاص فهما للأمور الاقتصادية". لكن هذا الرسم يجسد ترامب مادحاً لملتقط صورة تظهر المرشح الديمقراطي جو بايدن وهو في شكل شيطان، بأنه "أفضل المصورين في العالم".

  • غرق ترامب وبايدن، تحت مراقبة عيون كاميرات التلفزيون ، في حفرة طينية (كاريكاتير لماريان كامينسكي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    مناظرة تلفزيونية

    يطرح رسام الكاريكاتير التشيكي ماريان كامينسكي عبر رسمه سؤال: ما الذي حل بثقافة النقاش السياسي في الولايات المتحدة؟ ويصور المواجهة الأولى على شاشة التلفزيون بين المرشحين للرئاسة الأمريكية كمعركة داخل حلبة وحل. إذ انهما قاما بشتم بعضهما خلالها بدلاً من تبادل الحجج.

  • تمثال نصفي لجو بايدن بجانب أحد المهرجين (رسم كاريكاتوري لكريستي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    "جو النائم" و "المهرج"

    دأب دونالد ترامب على وصف غريمه بايدن بـ "رجل عجوز نائم" و"دمية في يد اليسار الراديكالي". ورد بايدن على هذه الاتهامات بوصف ترامب بـ "العنصري والكاذب والمهرج" وأنه "أسوأ رئيس عرفته أمريكا على الإطلاق". مناظرة علق عليها الأمريكيون بكونها "واحدة من أسوأ المناظرات التي شهدتها أمريكا على الإطلاق". الفنانة الإيطالية كريستي عبرت عن الموضوع برمته برسمتها هذه.

  • طفل ممتلئ الجسم يرتدي حفاضات مع قصة شعر ترامب ، محاطًا بالألعاب وقطعة من الكعكة وشعار تويتر وصاروخ لعبة (كاريكاتير لدامين جليز)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلوك طفولي

    يشعر الناس في إفريقيا أيضاً بالدهشة من سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الناضج. إذ يرى رسام الكاريكاتير داميان جليز من بوركينا فاسو أن الرئيس مجرد شقي صغير يريد أن يصل غايته بغض النظر عن التكلفة والخسائر.

  • دونالد ترامب على شكل غودزيلا وخلفية حمراء (رسم كاريكاتوري بواسطة تاكيشي كيشينو)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامبزيلا

    أول ظهور للفيلم الياباني غودزيلا على الشاشة كان في عام 1954. وأينما ذهبت السحلية العملاقة، كانت تخلف دماراً. وعبر الفنان تاكيشي كيشينو، عن موضوع الانتخابات بتصوير الرئيس الأمريكي المشاكس ترامب في شكل وحش غودزيلا العملاق، ويطرح سؤال: هل لجو بايدن فرصة ضد ترامبزيلا؟

  • ترامب وكيم جونغ أون، كلاهما طفلان عريان ممتلئا الجسم ، يزحفان حول صاروخ (Karikatur von Tjeerd Royaards)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    صراع "ذكور القطيع"

    يستمتع دونالد ترامب بصراعه مع الحكام الذين لا يهتمون بشدة بالمعايير الديمقراطية كبوتين وأردوغان والديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون. من ناحية أخرى، يصف ترامب جو بايدن بأنه رجل عجوز ضعيف، أي أنه بالنسبة له، ليس خصماً يُحتاط منه. ويصور رسام الكاريكاتير الهولندي، تجيرد رويدس، القاسم المشترك بين هؤلاء السياسيين، متمثلاً في سلوك التنافس النموذجي لذكور القطيع.

  • دونالد ترامب ، في شكل كلب مهاجم، يطارد ساعي بريد (رسم كاريكاتوري للديمار ماندزل / تونبول)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    التصويت عبر البريد؟ لا يمكن!

    "ستحدث احتيالات لم نر مثيلاً لها من قبل"، هكذا هاجم رئيس الولايات المتحدة فكرة التصويت عبر البريد بل واقتطع من أموال الدعم المخصصة للخدمات البريدية. وبسبب المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا، فإن الديمقراطيين يريدون الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد، وهو ما يزعج الرئيس الحالي. وضعية صورها الفنان فالدمار بهذه الصورة.

  • عرض دونالد ترامب على الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو وظيفة مدير حملة (كوستاس كوفوجيورجوس)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    يد المساعدة

    يتجاهل الرئيس في خطاباته ضد الخدمة البريدية الإشارة إلى أنه قد صوت بنفسه عبر البريد في مناسبات متعددة. وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤكد أنه لا يوجد تزوير لأصوات الناخبين في الولايات المتحدة، إلا أن ترامب يصر: أمريكا مهددة بـ "أكثر انتخابات تزويراً في التاريخ". رسام الكاريكاتير اليوناني كوستاس كوفوجيورجوس يظهر أنه إذا لزم الأمر، يمكن لترامب الحصول على المساعدة من الخارج.

  • مجموعة من المتظاهرين يرفعون لافتات: ترامب رجلنا، نحتاج إلى دونالد ، 4 سنوات أخرى... في الخلفية ، البيت الأبيض، مع جملة للرئيس ترامب يقول فيها واو! انظر إلى معجبي! ، و شخص يرد هؤلاء رسامو كاريكاتير، سيدي الرئيس! (كاريكاتور فون مارك لينش)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامب خلق لمنصب الرئيس

    يوجد مؤيدون لترامب داخل الولايات المتحدة وخارجها. وبدوره يتحدث الفنان مارك لينش من أستراليا باسم رسامي الكاريكاتير عبر العالم، ويؤيد ولاية جديدة لترامب. وهتف المتظاهرون في لوحته الكاريكاتورية "نحن بحاجة إلى رفيقنا" و"نحن نحب رئيس تويتر"، إذ لا يوجد سياسي آخر يقدم لرسامي الكاريكاتير القدر نفسه من المواضيع التي يقدمها الرئيس الحالي للبيت الأبيض.

  • البيت الأبيض أمامه علم ترامب ولافتات كتب عليها سأبقى! و كيم أحبك! و أنا الدولة و أجعلني عظيمًا مرة أخرى و لا يمكنك إيقافي ، بايدن! (Cartoonfix / toonpool.com

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعوة الداعمين

    أوضح ترامب مراراً أنه يريد البقاء في البيت الأبيض. وفي حال خسر الانتخابات، فإنه لم يعلن موافقته صراحة على انتقال سلمي للسلطة، وعلق على الموضوع بقوله "سنرى ما سيحدث". لقد حث أنصاره بالفعل على الاحتجاج في حالة عدم إعادة انتخابه. لكن ماذا لو أصبح بايدن رئيساً؟ هل يدعو ترامب هذا التساؤل أخباراً زائفة؟

  • طفل حزين ينظر إلى كرة أرضية محطمة بها غيوم نووية بينما تستقر يد رجل على كتفه، مع كلمات تقول: سيكون هذا كله لك يومًا ما! (Chrsitiane Pfohlmann / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلالة حاكمة

    اعترض ترامب على مادة الدستور الأمريكي التي تحظر فترة ولاية ثالثة. هل يفكر في رئاسة مدى الحياة؟ غالباً ما تحضر العائلة بأكملها في التجمعات الانتخابية، بما في ذلك نجل دونالد الأصغر بارون. هذا الأخير أثار ريشة رسام الكاريكاتير الألماني كريستيان بفولمان وجعله يتساءل عن إمكانية ولادة ملكية في الولايات المتحدة.


 