أردوغان يهاتف بن زايد ـ تسارع ذوبان كرة الثلج بين أنقرة وأبوظبي!

أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان اليوم الثلاثاء (31 آب/ أغسطس) أنه تحدث هاتفيا إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين الدولتين المتنافستين إقليميا.

وتتنافس تركيا والإمارات على مد نفوذهما الإقليمي منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي قبل عشر سنوات، فدعمت كل منهما أطرافا مختلفة في الحرب الأهلية في ليبيا وامتد التنافس لخلافات من شرق المتوسط إلى الخليج.

واتهمت تركيا العام الماضي الإمارات بإحداث فوضى في الشرق الأوسط عبر تدخلاتها في ليبيا واليمن، فيما انتقدت الإمارات وعدة دول أخرى الإجراءات العسكرية التركية.

واتخذت أنقرة مبادرات هذا العام كذلك تجاه مصر والسعودية، حليفتي الإمارات، بهدف تخفيف التوترات التي كان لها أثرها على الاقتصاد التركي.

وجاء الاتصال بعد أسبوعين من عقد أردوغان لاجتماع نادر مع مسؤول إماراتي رفيع المستوى وقوله إن البلدين حققا تقدما في تحسين العلاقات، وهو ما قد يؤدي إلى استثمارات إماراتية كبيرة في تركيا.

وقال بيان مكتب أردوغان عن الاتصال الهاتفي مع الشيخ محمد "العلاقات بين الدولتين والقضايا الإقليمية نوقشت في المحادثات".

وقال مسؤول تركي بارز عن المحادثات في الفترة الأخيرة "من مصلحة الجميع التوصل إلى سياسة مبنية على اتفاق بدلا من سياسة مبنية على صراع، لأن للأخيرة ثمنها. هذا تطور مهم".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الشيخ محمد بن زايد واردوغان بحثا "العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين". كما تبادلا "وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وكتب المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش في تغريدة الثلاثاء "اتصال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالشيخ محمد بن زايد كان ايجابياً وودياً للغاية". وتابع ان الإمارات تسعى "إلى بناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل المشترك مع الاصدقاء والاشقاء لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي والازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة".





مشاهدة الفيديو 27:34 شارك وفد إماراتي في قطر بعد تركيا.. ما الذي تسعى إليه أبو ظبي؟ إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3zXp3 وفد إماراتي في قطر بعد تركيا.. ما الذي تسعى إليه أبو ظبي؟

وتدعم أنقرة وأبو ظبي منذ سنوات جماعات فكرية متنافسة، إذ تساند تركيا الحركات الإسلامية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين التي شاركت في انتفاضات "الربيع العربي" في محاولة للإطاحة بحكام مستبدين في المنطقة. ويخشى زعماء دول الخليج الأثرياء أن تصل مثل هذه الاضطرابات إلى أوطانهم.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغاناستقبل قبل أسبوعين في أنقرة وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيانمستشار الأمن الوطني، حيث بحث الجانبان، سبل "تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين". كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ع.أج/ ع ج م (د ب ا، رويترز، أ ف ب)