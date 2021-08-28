 أردوغان يهاتف بن زايد ـ تسارع ذوبان كرة الثلج بين أنقرة وأبوظبي! | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.08.2021

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أردوغان يهاتف بن زايد ـ تسارع ذوبان كرة الثلج بين أنقرة وأبوظبي!

بعد سنوات من العلاقة المتوترة بين تركيا والإمارات، تتسارع خطوات التقارب بين البلدين المتنافسين إقليميا، على أعلى المستويات، حيث هاتف الرئيس التركي أردوغان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عقب لقاء مسؤول إماراتي رفيع بأردوغان.

 أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان اليوم الثلاثاء (31 آب/ أغسطس) أنه تحدث هاتفيا إلى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات بين الدولتين المتنافستين إقليميا.

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الإعلان عن اتفاق لتطبيع علاقات إسرائيل والإمارات لم يكن مفاجئا للكثير من المراقبين، فقد كان هناك تعاون بين البلدين منذ وقت طويل، لكن خطوة إقامة العلاقات بينهما رسميا تنبئ بمزيد من التعاون في قضايا مشتركة عدة، فما هي؟

في إطار سعيه للتواصل مع مجموعة من المنافسين الإقليميين، عقد الرئيس التركي اجتماعا نادرا مع مسؤول إماراتي بارز، بحثا خلاله سبل تحسين العلاقات بين البلدين، وصرح أردوغان بعد اللقاء بأنه منفتح على لقاء ولي العهد الإماراتي.

وتتنافس تركيا والإمارات على مد نفوذهما الإقليمي منذ اندلاع انتفاضات الربيع العربي قبل عشر سنوات، فدعمت كل منهما أطرافا مختلفة في الحرب الأهلية في ليبيا وامتد التنافس لخلافات من شرق المتوسط إلى الخليج.

واتهمت تركيا العام الماضي الإمارات بإحداث فوضى في الشرق الأوسط عبر تدخلاتها في ليبيا واليمن، فيما انتقدت الإمارات وعدة دول أخرى الإجراءات العسكرية التركية.

واتخذت أنقرة مبادرات هذا العام كذلك تجاه مصر والسعودية، حليفتي الإمارات، بهدف تخفيف التوترات التي كان لها أثرها على الاقتصاد التركي.

وجاء الاتصال بعد أسبوعين من عقد أردوغان لاجتماع نادر مع مسؤول إماراتي رفيع المستوى وقوله إن البلدين حققا تقدما في تحسين العلاقات، وهو ما قد يؤدي إلى استثمارات إماراتية كبيرة في تركيا.

وقال بيان مكتب أردوغان عن الاتصال الهاتفي مع الشيخ محمد "العلاقات بين الدولتين والقضايا الإقليمية نوقشت في المحادثات".

وقال مسؤول تركي بارز عن المحادثات في الفترة الأخيرة "من مصلحة الجميع التوصل إلى سياسة مبنية على اتفاق بدلا من سياسة مبنية على صراع، لأن للأخيرة ثمنها. هذا تطور مهم".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الشيخ محمد بن زايد واردوغان بحثا "العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين". كما تبادلا "وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وكتب المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش في تغريدة الثلاثاء "اتصال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالشيخ محمد بن زايد كان ايجابياً وودياً للغاية". وتابع ان الإمارات تسعى "إلى بناء الجسور وتعظيم القواسم والعمل المشترك مع الاصدقاء والاشقاء لضمان عقود مقبلة من الاستقرار الإقليمي والازدهار لجميع شعوب ودول المنطقة".


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وتدعم أنقرة وأبو ظبي منذ سنوات جماعات فكرية متنافسة، إذ تساند تركيا الحركات الإسلامية، وخاصة جماعة الإخوان المسلمين التي شاركت في انتفاضات "الربيع العربي" في محاولة للإطاحة بحكام مستبدين في المنطقة. ويخشى زعماء دول الخليج الأثرياء أن تصل مثل هذه الاضطرابات إلى أوطانهم.

وكان الرئيس التركي رجب أردوغاناستقبل قبل أسبوعين في أنقرة وفدا إماراتيا برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيانمستشار الأمن الوطني، حيث بحث الجانبان، سبل "تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين". كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ع.أج/ ع ج م (د ب ا، رويترز، أ ف ب)

  • وزراء خارجية السعودية والبحرين ومصر والإمارات: من اليمين: عادل الجبير، خالد بن أحمد آل خليفة، سامح شكري ثم عبدالله بن زايد (المنامة 30 يوليو/ تموز 2017)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    إعلان المقاطعة

    في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران، الأمر الذي نفته الدوحة.

  • رسم كاريكاتوري للأزمة بين قطر وجيرانها من مجلس التعاون الخليجي

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    اتهامات واختراقات

    في 24 أيار/ مايو 2017: أعلنت الدوحة أن موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية تعرّض "لعملية اختراق من جهة غير معروفة"، مشيرة إلى أنه تم نشر "تصريح مغلوط" منسوب لأمير قطر. التصريحات التي نفت الدوحة أن تكون صادرة عن أمير البلاد، تناولت إيران وحزب الله وحركة حماس والإخوان المسلمين، وانتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقامت وسائل إعلام خليجية بنشر هذه التصريحات رغم نفي الدوحة، التي فتحت تحقيقا.

  • صورة من الجانب القطري لمنفذ أبوسمرة الحدودي مع السعودية

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    إغلاق الحدود

    في الخامس من حزيران/ يونيو2017، أعلنت السعودية وحلفاؤها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وترافق ذلك مع إجراءات اقتصادية من بينها إغلاق الحدود البرية والبحرية مع قطر، ووقف الرحلات الجوية وفرض قيود على حركة القطريين في هذه الدول.

  • قاعة الأخبار الرئيسية بقناة الجزيرة في الدوحة

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    لائحة شروط

    في 22 حزيران/ يونيو، عرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر قائمة من 13 طلبا وحدّدت لها مهلة عشرة أيام لتنفيذها. ومن ضمن المطالب إغلاق قناة "الجزيرة" والحدّ من علاقات قطر مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الإمارة الخليجية. وبعدها في الرابع من تموز/ يوليو، أكدت قطر أن "اللائحة غير واقعية" وغير قابلة للتطبيق.

  • الشيخ المصري الأصل يوسف القرضاوي، الذي يحمل الجنسية القطرية

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    شخصيات ومجموعات مطلوبة

    في 25 تموز/ يوليو2017، نشرت السعودية وحلفاؤها لائحة سوداء تضم أسماء "إرهابيين"، على حسب تعبير اللائحة، وفيها أسماء 18 مجموعة وشخصا على ارتباط بقطر. وتضم اللائحة حاليا حوالى تسعين شخصا ومجموعة، وشملت الشيخ يوسف القرضاوي المصري المقيم في قطر.

  • صورة لمتسوقين في أحد متاجر الدوحة عقب إعلان المقاطعة الخليجية.

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    تحالفات لفك العزلة

    في بداية الأزمة تعرضت قطر إلى صعوبات لكنها اعتمدت على تحالفاتها، فقد سعت إيران وتركيا منذ بداية الأزمة إلى مساعدة الدوحة على كسر عزلتها. ووقعت قطر مع الولايات المتحدة عقودا في قطاعات النفط والطيران والتسلح. وعززت الدوحة صناعاتها المحلية وحققت نوعا من الاكتفاء الذاتي بعد إغلاق كل المنافذ مع جيرانها الخليجيين الذين كانت تقيم معهم علاقات تجارية قوية.

  • لقطة من افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر، 22 يوليو/ تموز 2017

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    السيسي وحلفاؤه

    في الثالث والعشرين يوليو تموز 2017، احتفلت مصر بالذكرى 65 لثورة 23 يوليو 1952، التي قادها الضباط الأحرار بزعامة جمال عبد الناصر. ووسط استعراض عسكري ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد البحرين خالد الفيصل والجنرال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (يطلق عليها اسم الجيش الوطني الليبي)، في مشهد يظهر جبهة مناوئة للحلف التركي القطري.

  • الرئيس دونالد ترامب والشيخ تميم بن حمد

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    مواقف ترامب المتقلبة

    في نيسان/ أبريل 2018، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي رفضه أي تمويل للإرهاب. وأعلن ترامب أنه يعمل من أجل "وحدة" الدول في المنطقة. وكان ترامب قد علق عبر "تويتر" مباشرة بعد إعلان مقاطعة قطر قائلا إن دول الخليج قالت "إنها ستعتمد نهجا حازما ضد تمويل التطرف، وكل الدلائل تشير الى قطر".

  • لقطة لجماهير ترفع علم قطر خلال مباراة قطر واليمن في كأس الخليح بالدوحة 30/11/ 2019

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    ديبلوماسية رياضية

    في كانون الأول/ ديسمبر 2019، استضافت الإمارات كأس آسيا لكرة القدم. وفازت قطر باللقب مع أن المنتخب خاض البطولة دون مؤازرة جمهوره. وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر 2019، استضافت قطر بطولة كأس الخليج في كرة القدم، وقررت السعودية والإمارات والبحرين التراجع عن قرارها بعدم المشاركة. وفازت البحرين بالكأس. بيد ان استضافة منافسات رياضية لم تخفف من وطأة الخلافات.

  • ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصديقه ولي عهد أبو ظبي الشيح محمد بن زايد

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    بن سلمان وبن زايد

    في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2019، عُقدت قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض بغياب أمير قطر الذي أوفد بدلا منه رئيس الوزراء في حينه عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وأعلن وزير الخارجية القطري في كانون الثاني/ يناير 2020 تعليق محادثات كانت بدأت بخجل، بين بلاده والرياض. وتردد أن فشل مساعي المصالحة وراءه تحفظ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصديقه ولي عهد أبو ظبي الشيح محمد بن زايد.

  • صورة رمزية لطائرة الخطوط القطرية تهبط في مطار الدوحة.

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    قرارات دولية لصالح قطر

    في 16 حزيران/يونيو 2020، أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما لصالح قطر في خلافها مع السعودية التي تتهمها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بسبب قرصنة تعرضت لها شبكة "بي إن" القطرية من قناة "بي آوت كيو". وفي 14/7 محكمة العدل الدولية تصدر قرارا لصالح قطر في خلافها مع أربع دول أخرى اتهمتها الدوحة بفرض "حصار جوي" عليها. في 22.7 طالبت شركة الخطوط الجوية القطرية هذه الدول بتعويضات بقيمة خمسة مليارات دولار.

  • لقاء بين الأمير تميم والرئيس أردوغان في الدوحة 25/11/2019

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    تحالف تركي قطري

    ساهمت الأزمة بين قطر وشقيقاتها الخليجية في تعميق تعاونها مع تركيا التي لعبت تركيا دورا مهما في مساعدة الدوحة على الخروج من عزلتها. وأقامت قاعدة عسكرية في قطر، كما شهدت مجالات التعاون نموا ملحوظا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وقع البلدان عشرة اتفاقيات في مجالات تعاون مختلفة، بحضور الرئيس أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم. ويثير التحالف القطري التركي قلق مصر والإمارات.

  • صورة من الأرشيف لقمة التعاون الخليجي بالرياض (أرشيف 10/12/2019)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    قمة المصالحة

    في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر2020، كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن حلفاء بلاده "على الخط نفسه" في ما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، والتوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها. وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن مجلس التعاون الخليجي أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة الى أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالمملكة في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2021.

  • الملك السلمان يستقبل الأمير تميم (أرشيف)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    استقبال سعودي حار

    في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2021 عقد مجلس التعاون الخليجي قمة في السعودية طغى عليها الإعلان عن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر بعد أكثر من ثلاث سنوات من قطع العلاقات. ولقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبالا حارا لدى وصوله الى السعودية، وكان الملك سلمان بن عبد العزيز في مقدمة المستقبلين لأمير قطر.

  • الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار مدينة العلا (5 يناير/ كانون الثاني 2021)

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    عناق بن سلمان وتميم في مطار العلا

    ولدى استقباله في المطار بمدينة العلا السعودية التاريخية، عانق الأمير محمد بن سلمان ضيفه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مؤشر مهم على آمال وأد الخلاف بين حليفتين رئيسيتين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل أسبوعين من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة.

  • Saudi-Arabien I Salman bin Abdulaziz Al Saud und Mohammed bin Zayed bin Sultan Al-Nahyan

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    تحفظ مصري وإماراتي؟

    فيما كان الاستقبال السعودي لأمير قطر حارا، تتجه الأنظار إلى موقف الإمارات والبحرين والحليفة مصر، التي لم يصدر عنها بعد خطوات مشابهة للسعودية فيما يتعلق برفع إجراءات المقاطعة وفتح الحدود. وتفيد بعض المؤشرات بأن مصر ودولة الإمارات ما تزالان لديهما تحفظات بشأن التقارب مع قطر، وهنالك ملفات عديدة ما تزال محل خلاف.

  • صورة مركبة لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح مع خلفه أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

    بالصور: أزمة الخليج .. من سيوف المقاطعة إلى قُبل المصالحة

    دور الوساطة الكويتي

    يعتبر التقارب الخليجي ثمرة جهود وساطة حثيثة لعبت فيها دولة الكويت بالاضافة إلى إدارة الرئيس ترامب دورا كبيرا. أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (يسار الصورة) واصل جهود سلفه الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي وافته المنية في 29 أيلول/ سبتمبر 2020. م.س/ ص.ش (وكالات)


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