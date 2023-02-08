أردوغان يقر بوجود مشكلات في الاستجابة لكارثة الزلزال

أظهرت أرقام رسمية جديدة اليوم (الأربعاء الثامن من فبراير/ شباط 2023) أن عدد قتلى الزلزالالذي ضرب تركيا وسوريا وصل إلى 11.200 شخص. وقال مسؤولون وعاملون طبيون إن 8.574 شخصًا قضوا في تركيا و2.662 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 11.236. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بعد ثلاثة أيام من الكارثة أن 50 ألف شخص أصيبوا بجروح وتم إسعافهم. وفي سوريا أكدت مصادر حكومية وطبية أنّ 5000 شخص أصيبوا بجروح.

وقام الرئيس التركي طيب رجب أردوغان بأول زيارة للمنطقة المنكوبة التي ضربها زلزالان قويان وتوابعهما، في محاولة لتهدئة الغضب والانتقادات بسبب بطء عمليات الإنقاذ. وقال أردوغان بهذا الصدد "واجهتنا صعوبات في البداية في المطارات وعلى الطرقات، لكن الوضع أفضل اليوم وسيكون أفضل غدًا". وتابع "حشدت الدولة جميع مواردها وتعمل مع إدارة الكوارث والطوارئ (أفاد) والبلديات المعنية بكل الوسائل المتاحة لها". وأعلن اردوغان الذي يتولى السلطة منذ 2003 والمرشح لإعادة انتخابه في أيار/مايو، منح 10 آلاف ليرة تركية (494 يورو) لكل عائلة متضررة.

أتراك يبحثون عن أقاربهم بين الضحايا

س يبحث أتراك بين مئات الجثث في الملاعب وساحات انتظار السيارات اليوم الأربعاء ورفعوا الأغطية بعناية عن الوجوه في محاولة للتعرف على أقاربهم الذين لقوا حتفهم في زلزال مدمر هز المنطقة. ووُضعت العديد من جثث قتلى الزلزال في أكياس جثث أو تم لفها بأغطية أو القماش المشمع في انتظار الأقارب أو الأصدقاء للعثور عليها ونقلها من المستشفى الميداني.

تسارع الجهود الدولية لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية لتركيا

ووُضعت الجثث في الخيام أو على الرصيف خارج المستشفى الذي يضم 1.130 سريرا والذي تم بناؤه في عام 2016 لكنه تضرر بشدة من الزلزال. وكان على بعض الجثث بطاقات بمعلومات تعريفية فيما لم يكن على البعض الآخر بطاقات. ويُصدر وكيل نيابة موجود في الموقع للأقارب الذين تعرفوا على أحبائهم شهادة وفاة وتصريح دفن ثم ينقلوها في سياراتهم.

وصرخت امرأة لا تجد شقيقتها قائلة "يا الله، انظر لحالنا، سنحمدك إذا وجدنا جثث أهلنا". وقال إردم (36 عاما)، وهو عامل في مجال الطوارئ الصحية جاء من إزمير في الغرب، إن إحدى المشكلات التي تواجههم هي نقص المشارح وينتظر المنسقون شاحنة مبردة لتخزين الجثث.

وإلى الشمال في كهرمان مرعش، بالقرب من مركز الزلزال، تم تجميع ما لا يقل عن مئة جثة أخرى على أرض ملعب لألعاب القوى حيث يسعى السكان للتعرف عليها. وسقطت امرأة على ركبتيها وهي تبكي. وإلى جانب الجدار المغطى ببطانة باللون الأحمر وأسفل صفوف مقاعد المشجعين الفارغة، وضعت ثلاث جثث أصغر ملفوفة في ملاءات على محفات بحجم الأطفال.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا حجم الكارثة لا يمكن معرفته الآن بقوة 7,8 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق حوالى 17,9 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب زلزال مرعب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين (6 فبراير/ شباط 2023)، ما أسفر عن دمار شديد ومقتل أكثر من 2700 شخص في البلدين، بحسب معطيات غير نهائية مساء الاثنين. ولا تكفّ الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت الأنقاض.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا الزلزال يباغت الناس في نومهم وقع الزلزال والناس نياما، عند الساعة 04:17 بالتوقيت المحلي (01,17 بتوقيت غرنيتش). وكان مركزه في منطقة بازارجيك بمحافظة قهرمان مرعش على بعد 60 كيلومترا من الحدود السورية. وأعقبه عشرات الهزات الارتدادية، ثم ضرب زلزال جديد بقوة 7,5 درجات عند الساعة 10,24 بتوقيت غرينتش جنوب شرق تركيا. وشعر بالزلزال سكان في كل من لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا والعراق وبعض مناطق مصر .

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا أردوغان يعلن الحداد العام وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد العام في عموم البلاد لمدة 7 أيام. وجاء في التعميم الذي وقع عليه أردوغان، مساء الاثنين: "نتيجة الزلازل التي ضربت بلدنا في 6 شباط/ فبراير 2023، تقرر الحداد الوطني لمدة 7 أيام، وتنكيس الأعلام داخل البلاد وفي الممثليات الخارجية حتى الأحد 12 فبراير"، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا "أقوى" زلزال في سوريا منذ نحو 30 عاما وفي سوريا المجاورة تسبب الزلزال في سقوط أبنية في محافظات عدة على رؤوس قاطنيها، بينما لا تزال المئات من العائلات تحت الأنقاض. وتعلن الحكومة السورية تباعاً عن عدد الضحايا فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. ونقل عن مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل رائد أحمد قوله "هذا الزلزال هو الأقوى... منذ العام 1995".

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا حصيلة ضخمة مؤقتة في سوريا للضحايا وفي أنحاء سوريا قتل 1300 شخص على الأقل جراء الزلزال، في حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة السورية وفرق إغاثة. وأعلنت وزارة الصحة مقتل 593 وإصابة 1411 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس. كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 700 شخص وإصابة أكثر من ألفين آخرين. فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا استغاثة الخوذ البيضاء بمناطق المعارضة وفي مناطق سيطرة الفصائل المسلحة والمعارضة بشمال وشمال غرب سوريا، رجّحت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني العامل في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق) "ارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير لوجود مئات العائلات تحت الأنقاض". ودعت المنظمة وسط ظروف مناخية قاسية "جميع المنظمات الإنسانية الدولية إلى التدخل السريع لإغاثة المنكوبين وتلبية احتياجاتهم".

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا أوضاع كارثية وتصدع آلاف المباني سنوات الحرب الطويلة تسببت في تصدّع آلاف الأبنية في محافظات عدة خصوصاً تلك التي شهدت معارك ضارية وقصفاً جوياً. ودفعت موجات النزوح المتكررة والفقر المدقع سوريين كثر إلى السكن في مباني متضررة أو شبه مدمرة. وتشهد مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في إدلب وحلب أوضاعا كارثية وعائلات تنتظر سماع أخبار عن أفرادها، بينما انهمك عمال الإغاثة في نقل المصابين وانتشال الضحايا من تحت ركام الأبنية.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا قلعة حلب ومواقع آثارية تتعرض للضرر وفي حلب، ثاني مدن سوريا، بقيت عشرات العائلات منذ وقوع الزلزال فجرًا في الحدائق العامة رغم تساقط أمطار غزيرة، خشية حصول هزات ارتدادية. وتضرّرت قلعة حلب وعدد من المواقع الأثرية الأخرى، وفقاً للمديرية العامة للآثار والمتاحف.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا شولتس "مصدوم" ويقدم مساعدات وغرّد المستشار الألماني أولاف شولتس (أرشيفية) على تويتر: "نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة .. نحن نحزن مع الأقارب ونقلق مع المدفونين (تحت الأنقاض). وسترسل ألمانيا مساعدة بالطبع". أما وزيرة الخارجية بيربوك فكتبت: "استيقظنا على أخبار مروعة من تركيا و سوريا. خواطري مع أقارب ضحايا هذا الزلزال المرعب.. سنرسل على وجه السرعة مساعدات بالتعاون مع شركائنا".

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا ماكرون: صور فظيعة من تركيا وسوريا وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا "مستعدة لتوفير مساعدة عاجلة للسكان" في تركيا وسوريا. وكتب ماكرون الاثنين في تغريدة "تردنا صور فظيعة من تركيا وسوريا بعد زلزال بقوة غير مسبوقة. نتعاطف مع العائلات التي خسرت أفرادا". (صورة من الأرشيف)

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا الاتحاد الأوروبي يرسل فرق إنقاذ وأرسل الاتحاد الأوروبي فرق إنقاذ إلى تركيا، وكتب المفوض الأوروبي المكلف بإدارة الأزمات يانيش لينارسيتش على تويتر: "إثر الزلزال الذي وقع في تركيا فعلّنا آلية الدفاع المدني في الاتحاد الأوروبي (..) وتوجهت فرق من هولندا ورومانيا" للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. وأوضح ناطق باسم المفوضية الأوروبية أن هذه المساعدة تأتي بناء على طلب من تركيا.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا حلفاء الناتو يحشدون الدعم لتركيا وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، عن تضامنه وأعلن الدعم للدولة العضو تركيا بعدما ضربها زلزال مدمر. وكتب ستولتنبرغ على تويتر "التضامن الكامل مع الحليف تركيا عقب هذا الزلزال المريع". وأضاف "يحشد حلفاء الناتو الدعم"، مشيرا إلى أنه تواصل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا بوتين مستعد لمساعدة سوريا وتركيا وعرض الرئيس فلاديمير بوتين تقديم مساعدة لسوريا وتركيا. ولروسيا وجود عسكري قوي في سوريا، وبوتين حليف وثيق للأسد وله علاقة قوية مع أردوغان. وذكر بوتين برسالته لأردوغان "تقبلوا خالص عزائنا في الضحايا والدمار واسع النطاق... نحن مستعدون لتوفير المساعدة الضرورية في هذا الشأن". وفي رسالة مماثلة، أبلغ بوتين نظيره السوري أن روسيا تشاطر "من فقدوا أحباءهم الحزن والألم"، مضيفا أن موسكو مستعدة لتقديم المساعدة.

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا أبو الغيط يدعو لتقديم الإغاثة بعيدا عن التسيس كما دعا أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي إلى تقديم الإغاثة الطارئة للمناطق المنكوبة في الشمال السوري. وقال المتحدث الرسمي باسمه في بيان: إن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين في سوريا وتركيا. وأضاف أن الجامعة تناشد منظمات الإغاثة الدولية والإنسانية بالتحرك الفوري لمواجهة تداعيات هذه الكارثة من منظور إنساني بعيدا عن أي تسييس. صلاح شرارة



300 ألف نازح في سوريا بعد الزلزال

ذكرت وسائل إعلام رسمية سوريةأن أكثر من 298 ألفا اضطروا لترك منازلهم بسبب الزلزال. ويشير هذا الرقم فيما يبدو إلى سوريين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة وتضررت من الكارثة وليس من يعيشون في مناطق تسيطر عليها أطراف أخرى. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلا عن حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الدولة فتحت 180 مأوى للنازحين.. وطالب وزير الصحة السوري حسن الغباش، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بتقديم المساعدة للقطاع الصحي. وقال الغباش قوه خلال زيارته مدينة حلب "قدمنا ما يلزم من مستلزمات لعمل المشافي والكوادر الطبية تقوم بواجبها على أكمل وجه وهناك حاجة ماسة للتجهيزات الطبية المنقذة للحياة".

وأضاف أن "الحصار يمنع العديد من الشركات من توريد الأجهزة الطبية اللازمة ونطالب جميع المنظمات للتدخل الفوري لتقديم كل المساعدات الطبية اللازمة". وتابع قائلا "رسالتي هنا من موقع الحدث إلى جميع دول العالم لتقديم كل ما يمكن تقديمه من معدات ومساعدات إلى سوريا ونشكر كل من ساهم بمساعدة متضرري الزلزال ونتمنى أن يستمر هذا التدفق وأن لا يكون لحظيا". وأشار إلى أن كارثة بهذا الحجم تشكل ضغطا إضافيا على القطاع الصحي الذي يعاني نقصا في المواد والتجهيزات الطبية جراء العقوبات على سوريا".

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / رويترز/ د.ب.أ)