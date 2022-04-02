 أردوغان يقاضي سياسياً ألمانياً بارزاً شبهه بـ″فأر المجاري″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.09.2022

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أخبار

أردوغان يقاضي سياسياً ألمانياً بارزاً شبهه بـ"فأر المجاري"

تقدم أحد المحامين الأتراك بشكوى رسمية ضد نائب رئيسة البرلمان الألماني (بوندستاغ) الذي شبه الرئيس التركي بـ"فأر المجاري"، ما أثار غضباً شديداً في أنقرة، التي استدعت السفير الألماني إلى الخارجية التركية اعتراضاً على الأمر.

السياسي الليبرالي فولفغانغ كوبيكي، نائب رئيسة البرلمان الألماني (4/4/2022)

السياسي الألماني فولفغانغ كوبيكي شبه الرئيس التركي بفأر المجاري وقال إنه غير قلق بشأن نزاع قانوني محتمل مع أردوغان

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكوى جنائية ضد السياسي الألماني فولفغانغ كوبيكي، بسبب قوله بأن أردوغان يشبه "فأر المجاري".

مختارات

في أعقاب تصريحات للرئيس التركي أردوغان عزمه انضمام بلاده إلى منظمة شنغهاي،عبر المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء عن انزعاجه من التقارب التركي مع المنظمة التي تهيمن عليها الصين وروسيا.

ستشهد تركيا العام القادم انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتسعى المعارضة منذ الآن إلى توحيد صفوفها وخوض الانتخابات بمرشح رئاسي مشترك. لكن هل تتفق وتجد مرشحا مناسبا يستطيع منافسة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان؟

وقال المحامي مصطفى كابلان لوكالة الأنباء الألمانية إنه قدم شكوى جنائية، نيابة عن أردوغان لدى مكتب المدعي العام في مدينة هيلديسهايم بولاية ساكسونيا السفلى، بتهمة الإهانة والتشهير.

وكتب تانغو بيلجيتش المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية في تغريدة على موقع تويتر قائلاً: "ندين بشدة تصريحات وولفغانغ كوبيكي المهينة".

وكان كوبيكي، وهو سياسي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) ونائب لرئيسة البرلمان الألماني، قد وصف أردوغان بأنه "فأر مجارٍ صغير"، بينما كان يعلق على سياسة الهجرة للرئيس التركي، وذلك خلال ظهور كوبيكي في الفترة التي سبقت انتخابات الولاية في ساكسونيا السفلى.

ورداً على سؤال للوكالة الألمانية، قال نائب زعيم الحزب الليبرالي إنه غير قلق بشأن نزاع قانوني محتمل مع أردوغان.

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة "شبيغل" الألمانية، فإن رسالة كابلان إلى مكتب المدعي العام مفادها أن تصريح كوبيكي "كان ينتقص من شأن الشخص المعني .. وهجوما غير قانوني على شرف شخص آخر".

وقال المجلة إن كوبيكي اتهم الرئيس التركي بشكل غير مباشر باستخدام اللاجئين كوسيلة لممارسة الضغط على الغرب.

واستدعت أنقرة بالفعل السفير الألماني بسبب تصريح كوبيكي.

وقال كوبيكي اليوم الجمعة "حقيقة أن السيد أردوغان قد بدأ حوالي 200 ألف من مثل هذه الإجراءات القضائية، منذ بداية ولايته في المنصب في عام 2014، تقول بالفعل كل شيء". وأضاف أن فئران المجاري لطيفة، لكنها أيضا "ذكية ومراوغة". وأضاف "على أي حال، اتطلع لنزاع قانوني محتمل برباطة جأش".

ع.ح./ص.ش. (ا ف ب، د ب أ)

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    دولة مسلمة وسط اتحاد مسيحي؟

    تشير العديد من التقارير إلى أن الاختلاف الديني بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي يشكلّ سبباً غير معلن لرفض الانضمام، فدول الاتحاد هي بلدان مسيحية فيما تركيا هي بلد مسلم. أكثر من ذلك، قلّص أردوغان مظاهر العلمانية وأرجع الدين إلى الحياة العامة. هذا العامل يرتبط بتوجس الأوروبيين من النزعة القومية التركية ومن عدم إمكانية قبول الأتراك بمشاركة هوية مجتمعية مع أوربييين يختلفون عنهم في نمط حياتهم.

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    التفاوض يتعثر مجددا

    بدءا من عام 2013 عادت المفاوضات مجددا، خاصة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كان معارضا بقوة لفكرة الانضمام. لم تغيّر ميركل موقفها لكنها أبدت مرونة واضحة، بيدَ أن تركيا وضعت هي الأخرى شروطها المالية الخاصة لاسيما مع تحملها موجة اللاجئين. وجاء قمع مظاهرات ميدان تقسيم 2013 ليوقف المفاوضات مرة أخرى.

  • ماكرون وأردوغان

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الصراع مع قادة أوروبيين يتفاقم

    لم تجانب المفوضية الأوروبية الواقع عندما قالت عام 2019 إن آمال انضمام تركيا إلى الاتحاد تلاشت، فلا أحد من الطرفين بات متحمسا للفكرة. أخذ أردوغان خطوات وصفها قادة من الاتحاد بأنها "استبدادية" خاصة مع تقارير حقوقية عن تراجع الحريات في البلد. أبعد ملف اللاجئين الطرفين أكثر، ثم جاء النزاع في شرق المتوسط بين تركيا من جهة واليونان وقبرص وفرنسا من جهة ثانية ليعدم تقريبا الفكرة.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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