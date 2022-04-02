أردوغان يقاضي سياسياً ألمانياً بارزاً شبهه بـ"فأر المجاري"

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شكوى جنائية ضد السياسي الألماني فولفغانغ كوبيكي، بسبب قوله بأن أردوغان يشبه "فأر المجاري".

وقال المحامي مصطفى كابلان لوكالة الأنباء الألمانية إنه قدم شكوى جنائية، نيابة عن أردوغان لدى مكتب المدعي العام في مدينة هيلديسهايم بولاية ساكسونيا السفلى، بتهمة الإهانة والتشهير.

وكتب تانغو بيلجيتش المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية في تغريدة على موقع تويتر قائلاً: "ندين بشدة تصريحات وولفغانغ كوبيكي المهينة".

وكان كوبيكي، وهو سياسي ينتمي للحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) ونائب لرئيسة البرلمان الألماني، قد وصف أردوغان بأنه "فأر مجارٍ صغير"، بينما كان يعلق على سياسة الهجرة للرئيس التركي، وذلك خلال ظهور كوبيكي في الفترة التي سبقت انتخابات الولاية في ساكسونيا السفلى.

ورداً على سؤال للوكالة الألمانية، قال نائب زعيم الحزب الليبرالي إنه غير قلق بشأن نزاع قانوني محتمل مع أردوغان.

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة "شبيغل" الألمانية، فإن رسالة كابلان إلى مكتب المدعي العام مفادها أن تصريح كوبيكي "كان ينتقص من شأن الشخص المعني .. وهجوما غير قانوني على شرف شخص آخر".

وقال المجلة إن كوبيكي اتهم الرئيس التركي بشكل غير مباشر باستخدام اللاجئين كوسيلة لممارسة الضغط على الغرب.

واستدعت أنقرة بالفعل السفير الألماني بسبب تصريح كوبيكي.

وقال كوبيكي اليوم الجمعة "حقيقة أن السيد أردوغان قد بدأ حوالي 200 ألف من مثل هذه الإجراءات القضائية، منذ بداية ولايته في المنصب في عام 2014، تقول بالفعل كل شيء". وأضاف أن فئران المجاري لطيفة، لكنها أيضا "ذكية ومراوغة". وأضاف "على أي حال، اتطلع لنزاع قانوني محتمل برباطة جأش".

ع.ح./ص.ش. (ا ف ب، د ب أ)