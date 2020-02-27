أردوغان يعلن تدمير منشآت كيميائية ومواقع عسكرية داخل سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت (29 فبراير/شباط) أمام أعضاء حزبه في إسطنبول إن قوات بلاده قصفت "العديد من المواقع، من بينها مطارات ومستودعات ذخيرة وأنظمة دفاع جوي ومنشآت لإنتاج أسلحة كيميائية لنيران كثيفة ودمار".

وأضاف اردوغان "حتى مساء أمس، تم قصف سبعة مستودعات لمواد كيميائية بشدة" وتحييد أكثر من 2100 جندي سوري وتدمير حوالي 300 مركبة عسكرية من بينها 94 دبابة.

وتابع أن 36 جنديا تركيا قُتلوا بشكل إجمالي في الغارات الجوية أمس الأول الخميس،التي ألقت أنقرة باللوم فيها على دمشق.

وقال الرئيس أردوغان إنه طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مكالمة هاتفية معه الجمعة أن تتنحى روسيا جانبا في سوريا وتترك لتركيا التعامل مع قوات الحكومة السورية بمفردها. وقال "قلت لبوتين: +ماذا تفعلون هناك؟ إذا كنتم تريدون إنشاء قاعدة، فهيا افعلوا ذلك، لكن ابتعدوا من طريقنا. اتركونا لوحدنا مع النظام (السوري)"، مضيفاً أن القوات السورية "ستدفع ثمن" هجماتها ضد القوات التركية.

وأرسلت تركيا آلاف الجنود ودفعت بعتاد عسكري ثقيل إلى منطقة إدلب في توغل غير مسبوق لدعم مسلحي المعارضة.



من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية وبرية تركية على القوات الحكومية السورية وحلفائها في إدلب أسفرت عن مقتل 48 من "قوات النظام والمسلحين الموالين لها" في الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأضاف أن الطائرات الحربية السورية والروسية واصلت الضربات الجوية اليوم السبت على مدينة سراقب الاستراتيجية في إدلب والتي تمثل بؤرة للقتال المتصاعد في الأيام القليلة الماضية بين دمشق ومقاتلي المعارضة المدعومين من تركيا.

وأكد المرصد لوكالة فرانس برس أن أنقرة قصفت مطار كويرس العسكري في ريف حلب الشرقي، حيث لا وجود لأي أسلحة كيميائية.

وتحاول قوات الرئيس السوري بشار الأسد التي تدعمها ضربات جوية روسية استعادة آخر معقل كبير للمعارضة في سوريا بعد تسعة أعوام من الحرب.

ع.ج.م/ح.ح (د ب ا، أ ف ب، رويترز)