أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في شمال سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر موقع تويتر اليوم الأربعاء (التاسع من تشرين أول/أكتوبر 2019) بدء القوات المسلحة التركية عملية عسكرية في شمال سوريا. وقال مسؤول أمني تركي: "إن العملية العسكرية التركية بدأت بضربات جوية وستدعمها المدفعية برا". وأضافت المصادر الأمنية التركية: "إن مدافع هواتزر بدأت في قصف قواعد وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومستودعات ذخيرة تابعة لها في المنطقة".

وأضاف أردوغان أن الهجوم الذي يحمل اسم عملية "نبع السلام" تستهدف أيضا القضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة"، حسب قوله.

من جانبه، ذكر مراسل لقناة (سي.إن.إن ترك) أن عدة انفجارات ضخمة هزت بلدة رأس العين (سري كانيه) في شمال شرق سوريا اليوم، مضيفا أنه كان بالإمكان سماع أزيز طائرات في أجواء المنطقة. وأضاف أن دخانا أسود شوهد يتصاعد من مبان في رأس العين التي تقع على الجانب الآخر من الحدود من بلدة جيلان بينار. وتابع مراسل "سي.إن.إن ترك": أنه تم استدعاء السفير الأمريكي في أنقرة إلى وزارة الخارجية لاطلاعه على العملية العسكرية في سوريا.

وكانت مصادر قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت قبل ذلك بقليل أن المقاتلات التركية تشن ضربات جوية وهناك حالة ذعر هائلة بين الناس.

ح.ع.ح/أ.ح(رويترز)