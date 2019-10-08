 أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في شمال سوريا | أخبار | DW | 09.10.2019

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أخبار

أردوغان يعلن بدء عملية عسكرية في شمال سوريا

بعد فترة طويلة من التهديد والوعيد، أعلن الرئيس التركي أردوغان بدء عملية عسكرية شمال شرق سوريا. وقال أردوغان في تغريدة إن الهدف من العملية، التي أطلق عليها "نبع السلام"، إقامة منطقة آمنة لإيواء اللاجئين السوريين فيها.

USA New York UN Generalversalmmlung Recep Tayyip Erdogan (picture-alliance/AP Photo/S. Wenig)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر موقع تويتر  اليوم الأربعاء (التاسع من تشرين أول/أكتوبر 2019) بدء القوات المسلحة التركية عملية عسكرية في شمال سوريا.  وقال مسؤول أمني تركي: "إن العملية العسكرية التركية بدأت بضربات جوية وستدعمها المدفعية برا". وأضافت المصادر الأمنية التركية: "إن مدافع هواتزر بدأت في قصف قواعد وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومستودعات ذخيرة تابعة لها في المنطقة".

وأضاف أردوغان أن الهجوم الذي يحمل اسم عملية "نبع السلام" تستهدف أيضا القضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة"، حسب قوله.

من جانبه، ذكر مراسل لقناة (سي.إن.إن ترك) أن عدة انفجارات ضخمة هزت بلدة رأس العين (سري كانيه) في شمال شرق سوريا اليوم، مضيفا أنه كان بالإمكان سماع أزيز طائرات في أجواء المنطقة. وأضاف أن دخانا أسود شوهد يتصاعد من مبان في رأس العين التي تقع على الجانب الآخر من الحدود من بلدة جيلان بينار. وتابع مراسل "سي.إن.إن ترك": أنه تم استدعاء السفير الأمريكي في أنقرة إلى وزارة الخارجية لاطلاعه على العملية العسكرية في سوريا.

وكانت مصادر قوات سوريا الديمقراطية قد أعلنت قبل ذلك بقليل أن المقاتلات التركية تشن ضربات جوية وهناك حالة ذعر هائلة بين الناس.

ح.ع.ح/أ.ح(رويترز)

  • Türkei Grenze Syrien Militärkonvoi Operation Olivenzweig Leopard Panzer (Reuters)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    موقع استراتيجي

    تقع مدينة عفرين ضمن منطقة جبلية شمال غرب سوريا. وتبعد عن مركز مدينة حلب بنحو ستين كيلومترا في الجهة الشمالية الغربية، وهي منطقة حدودية محاذية لولاية هاتاي التركية. تشكل 2% من مساحة سوريا، ويصل ارتفاعها إلى 1296مترا، يعتبر بجبل كرية مازن (الجبل الكبير) أعلى قممها.

  • Kurden und die Syrien-Krise (David Meseguer)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    جغرافيا متنوعة وسكان متزايدون

    أرض الزيتون في سوريا، حبتها الطبيعة سهولا وجبالا ونهرا؛ نهر عفرين الذي يمتد في سوريا مما يقارب 85 كم ويسقي مناطقها الزراعية. بلغ عدد سكانها، قبل الثورة السورية، نصف مليون نسمة تقريبا. لكنه صار أكبر بعد توافد نحو نصف مليون نازح آخر من المدن القريبة، بعد الثورة.

  • Türkei beginnt Offensive Operation Afrin in Syrien (picture alliance/abaca/Depo Photos)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    الطبيعة عصب الاقتصاد

    تضم عفرين منشآت ومعامل ومصالح تجارية مهمة، كما تتميز الصناعة فيها، باللمسات التراثية والحس الحداثي أيضا. أما بالنسبة للجانب الزراعي، فتعتمد المنطقة على الزيتون وشجر الرمان، إضافة إلى محاصيل العنب والكرز والبطيخ والخيار.

  • Türkei Panzer vor syrischer Grenze bei Afrin (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    تاريخ المدينة

    عـام 1922، تـمّ ترسيم الحدود السورية التركية وقـُسِّـمت منطقـة (كـرد داغ) إلـى قسمين: قسـم تركـي، وآخر سـوري. وبقي القسـم السـوري دون مركـز إداري يأخذ محـلّ مدينة (كِلِّـس)، وصـارت الحاجـة ماسّـة إلـى مركـز إداري للقضاء، فوقع الاختيار علـى موقـع مدينة عفرين.

  • Türkei Grenze Syrien Artilleriebeschuß Operation Olivenzweig (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    عفرين وأنقرة

    تشن تركيا عملية عسكرية تستهدف مواقع تابعة لوحدات حماية الشعب الكردي التي تعتبرها أنقرة منظمة "إرهابية". تعتبر تركيا وحدات الشعب الكردي فرعا من حزب العمال الكردستاني المحظور، والمتمرد على الحكومة في أنقرة منذ 1984. في حين يقول المسلحون الأكراد إن الحملة أسقطت قتلى وجرحى بين المدنيين

  • Türkei beginnt Offensive Operation Afrin in Syrien (picture alliance/AA/E. Bozkurt)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    قبل الهجوم

    قبل الهجوم بأيام، تبادلت القوات التركية نيران المدفعية مع ميليشيا وحدات حماية الشعب بالقرب من عفرين. وتوقعًا لأي هجوم تركي على مواقع الوحدات في عفرين، انسحب المراقبون العسكريون الروس من منطقة عفرين منذ 19 كانون الثاني /يناير 2018.

  • Syrien FSA Kämpfer Angriff auf Afrin Operation Olivenzweig (picture-alliance/abaca/B. El Halebi)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    هجوم عفرين(غصن الزيتون)

    العملية العسكرية التي تشنها تركيا والجيش الوطني السوري على مواقع قوات سوريا الديمقراطية. وقالت الخارجية التركية أنها أبلغت السلطات السورية في دمشق عن تفاصيل عملية "غصن الزيتون" في بيان لها. في حين اعتبرت قوات سوريا الديمقراطية تهديد تركيا مفاجئ وغير مبرر، وأن هذا الرد يغامر بعودة تنظيم داعش.

  • Türkei beginnt Offensive Operation Afrin in Syrien (Reuters/O. Orsal)

    عفرين: نقطة الوصل والفصل بين تركيا وسوريا

    ردود فعل دولية

    قال راينر بريول، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن حماية الحدود الجنوبية لتركيا أمر مشروع ومهم بالنسبة لأنقرة. وترى المملكة المُتحدة أن لتركيا مصلحة مشروعة في ضمان أمن حدودها. في حين رفضت مصر العمليات العسكرية التركية في عفرين واعتبرها انتهاكا للسيادة السورية. فرنسا عبرت عن قلقها تجاه ما يحدث في سوريا، ودعت إلى وقف المعارك والسماح للمساعدات الانسانية بالوصول إلى المنطقة. مريم مرغيش


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