 أردوغان يطالب واشنطن بموقف واضح بشأن شمال سوريا | أخبار | DW | 05.02.2019

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أخبار

أردوغان يطالب واشنطن بموقف واضح بشأن شمال سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صبر بلاده سينفد قريبا إذا لم يخرج المسلحون الأكراد من بلدة منبج بشمال سوريا. أردوغان يحث واشنطن لوضع خطة واضحة بهذا الشأن.

Syrien | SDS Kämpfer (picture-alliance/dpa/Le Pictorium/MAXPPP/C. Huby )

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن صبر تركيا سينفد قريبا، إذا لم يخرج المسلحون الأكراد من مدينة منبج شمالي سوريا. ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان القول اليوم الثلاثاء (الخامس من شباط /فبراير 2019): "صبر تركيا سينفد قريبا إذا لم يخرج إرهابيو وحدات حماية الشعب (الكردية) من منبج السورية في الأسابيع القليلة القادمة". وشدد الرئيس التركي على أن منطقة شرق الفرات في سوريا تمثل قضية مهمة لتركيا، وأكد ضرورة إقامة منطقة عازلة بها تحت إشراف بلاده.

مختارات

وجدت واشنطن على يبدو جوابا للسؤال عن مصير مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" الأجانب المعتقلين لدى أكراد سوريا ويتمثل في إعادتهم إلى بلدانهم وملاحقتهم قضائيا أولا ومن ثم إعادة دمجهم في المجتمع، حسب الخارجية الأمريكية. (30.01.2019)

ترامب هدد من جديد وعبر تغريدة له على تويتر بتدمير الاقتصاد التركي، إذا هاجمت أنقرة أكراد سوريا بعد انسحاب قواته من ميدان محاربة داعش، والسؤال المهم: كيف يتمكن ترامب من تدمير اقتصاد دولة مثل تركيا دون استخدام السلاح؟ (14.01.2019)

كما أشار أردوغان إلى أنه لم ير بعد خطة مقبولة لإقامة منطقة آمنة بشمال شرق سوريا، بعد ثلاثة أسابيع من اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنشاء هذه المنطقة. وقال أردوغان في اجتماع مع الكتلة النيابية في حزبه العدالة والتنمية "ما من خطة مُرضية عُرضت علينا بشكل ملموس بعد... نحن قطعا ملتزمون باتفاقاتنا، ووعدنا وعد. لكن لصبرنا حدودا". وتريد تركيا إخلاء المنطقة من وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة والتي تعتبرها أنقرة "كيانا إرهابيا".

وكان أردوغان أعلن في كانون أول/ديسمبر الماضي أن بلاده ستبدأ عملية عسكرية في شرق الفرات بسوريا في غضون أيام قليلة، إلا أنه تقرر إرجاء العملية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا بدء سحب قوات بلاده من شمال سوريا.

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تصاعد المواجهات بين تركيا والأكراد في سوريا

على صعيد متصل، أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الثلاثاء في موسكو عن قمة ثلاثية بشأن سوريا تجمع الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي على ساحل البحر الأسود منتصف  الشهر الجاري. وتابع المتحدث الروسي أن القمة تعقد بهدف مواصلة المساعي لإحلال السلام في سوريا وأن القمة ستعقد في 14 من شهر شباط/فبراير الجاري.

وأضاف بسكوف أن الرئيس بوتين يخطط أيضا لعقد لقاء فردي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني. من جانبه أكد الرئس التركي رجب طيب أردوغان موعد القمة. بيد أن جدول أعمال القمة يبقى في طي الكتمان.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ/رويترز)

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    أثارت صور نشرت لجنود أمريكيين يضعون شعار قوات وحدات حماية الشعب الكردية حفيظة تركيا. حيث ظهرت صور لجنود أميريكيين جنبا إلى جنب مع جنود تابعين لتلك الوحدات في منطقة شمال الرقة حيث بدأ الهجوم على معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في مدينة الرقة.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وقال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي (الجمعة 27 مايو/ أيار 2016) إنه "من غير المقبول" أن يضع جنود أمريكيون شعار الوحدات على ملابسهم. واتهم الوزير التركي الولايات المتحدة بأنها "تكيل بمكيالين"؛ لرفضها اعتبار وحدات حماية الشعب الكردية السورية منظمة إرهابية.

  • Syrien Provinz Rakka YPG-Kämpfer

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وحدات حماية الشعب الكردية هي أبرز فصائل قوات سوريا الديمقراطية. وقوات سوريا الديمقراطية عبارة عن تحالف فصائل كردية وأخرى عربية. وقد بدأت هجوما شمال الرقة الثلاثاء (24 مايو/ أيار) غداة إعلان السلطات العراقية إطلاق عملية "تحرير" الفلوجة من أيدي مقاتلي "تنظيم داعش"، المتمدد بين سوريا والعراق.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتدعم الولايات المتحدة تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" في معركتها مع التنظيم المتطرف. وبإسناد جوي لطائرات التحالف الذي تقوده واشنطن استطاعت وحدات حماية الشعب الكردية طرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من مناطق واسعة في شمال سوريا على مدى العام الماضي.

  • Symbolbild Rakka Kämpfer der IS

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وكان تنظيم داعش قد أستولى على محافظة الرقة في شمال سوريا بعد انسحاب قوات النظام السوري من آخر معاقلها هناك في آب/ أغسطس عام 2014، ليعلن التنظيم بعدها الرقة عاصمة "لدولة الخلافة الإسلامية"، التي خضعت لها مساحات شاسعة مترابطة من العراق وسوريا.

  • Flughafen von Tabka von ISIS eingenommen

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    ومنذ هجوم الثلاثاء يعيش 300 ألف شخص في مدينة الرقة ظروفا صعبة، خصوصا بعدما توقف التنظيم عن إعطاء "تصاريح خروج للسكان الراغبين بمغادرة الرقة، وفق ما ذكر المركز السوري لحقوق الإنسان. رغم ذلك تمكنت عائلات من الهروب باتجاه محافظة إدلب (شمال غرب سوريا)، الخاضعة لسيطرة تحالف "جيش الفتح" الذي يضم فصائل إسلامية أبرزها جبهة النصرة.

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتصنف تركيا وحدات حماية الشعب الكردية كمنظمة إرهابية. وقال تشاووش أوغلو خلال قمة للأمم المتحدة في منتجع أنطاليا بتركيا: "إن من غير المقبول أن يستخدم جنود أمريكيون شعار وحدات حماية الشعب وهي جماعة إرهابية".

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وتصنف واشنطن حزب العمال الكردستاني، الذي هو في حرب مع تركيا منذ سنوات طويلة، كمنظمة إرهابية، لكنها تدعم وحدات حماية الشعب في معركتها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية".

  • Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte

    جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

    وكان بيتر كوك السكرتير الصحفي بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد رفض التعليق على تلك الصور وقال خلال مؤتمر صحفي الخميس: عندما تعمل القوات الخاصة في منطقة ما فإنها تبذل كل ما في وسعها للاندماج مع المجتمع لتعزيز أمنها. ص.ش/و.ب (رويترز، أ ف ب)

    الكاتب: أ ف ب/ رويترز/ ص. ش


مختارات

جنود أمريكيون يحملون شعار الوحدات الكردية بالرقة وتركيا تحتج

ظهرت صور لقوات أميريكية خاصة في شمال الرقة السورية بجانب قوات وحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية. وظهر على أكتف هؤلاء الجنود شعار الوحدات وهو ما دفع أنقرة إلى اتهام واشنطن بالكيل بمكيالين. (27.05.2016)  

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تصاعد المواجهات بين تركيا والأكراد في سوريا  

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