 أردوغان يصعد مع القاهرة ويتهمها بـ ″اغتيال″ مرسي | أخبار | DW | 19.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أردوغان يصعد مع القاهرة ويتهمها بـ "اغتيال" مرسي

صعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهجته مع القاهرة واصفا وفاة الرئيس الأسبق في قاعة المحكمة بـ "الاغتيال". أردوغان لم يكتف بذلك بل تعهد أمام أنصاره في تجمع انتخابي بـ "محاكمة الحكومة المصرية أمام المحافل الدولية".

Türkei | Neuwahlen Istanbul | Wahlkampf | Erdogan (picture-alliance/Presidential Press Service via AP)

أردوغان يتحدث في تجمع انتخابي في إسطنبول.

منذ الوهلة الأولى لورود خبر وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، دأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وصفه بـ "الشهيد". واليوم الأربعاء (19 حزيران/يونيو 2019) مضى أردوغان إلى أبعد من ذلك إذ اعتبر وفاة مرسي داخل قاعة المحكمة "قتلا. كما تعهد أمام تجمع انتخابي لحزبه في إسطنبول، حزب العدالة والتنمية، بالسعي من أجل محاكمة الحكومة المصرية أمام القضاء الدولي، حسب تعبيره.

مختارات

وقال أردوغان، في كلمة خلال تجمع انتخابي في إسطنبول، التي ستعاد فيها الانتخابات يوم الأحد القادم: "سقط محمد مرسي على الأرض في قاعة المحكمة وظل كذلك 20 دقيقة دون أن تتدخل السلطات لمساعدته. لهذا أقول إن مرسي لم يمت. لقد اغتيل".

وأضاف الرئيس التركي مخاطبا أنصاره: "نحن، باسم (دولة) تركيا، سنتابع هذه القضية وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان محاكمة مصر أمام المحاكم الدولية بسبب وفاة مرسي"، ودعا منظمة التعاون الإسلامي للتحرك من أجل الهدف نفسه. كما وعد  أردوغان أنصاره بأنه سيثير مسألة وفاة مرسي في قمة مجموعة العشرين في اليابان.

وكانت عدة منظمات حقوقية عالمية بالإضافة إلى الأمم المتحدة قد دعت لفتح "تحقيق شفاف ونزيه" في ملابسات وفاة مرسي كما أثارت تساؤلات حول أسلوب معاملته في السجن. بيد أن الحكومة المصرية ردت سريعا ونفت صحة تقارير حول سوء إساءة معاملة الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ح.ع.ح/أ.ح (رويترز، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 02:08

مرسي يوارى الثرى في القاهرة بحضور عائلته

مختارات

رئيس دولة سابق وكبار قادة الإخوان .. في مواجهة المشنقة!

قضت محاكم مصرية بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في ما عرف بقضية "اقتحام السجون". يُضاف إليهم الداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي. ولكن من هي تلك القيادات؟ (16.06.2015)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مرسي يوارى الثرى في القاهرة بحضور عائلته  

مواضيع ذات صلة

Mursi Prozess

منظمات عالمية تطالب بـ"تحقيق نزيه" في وفاة مرسي 17.06.2019

في أول رد فعل لها على وفاته، اتهمت جماعة الإخوان السلطات المصرية بـ"القتل البطيء" للرئيس الأسبق محمد مرسي مطالبة بفتح تحقيق دولي. كما طالبت منظمات حقوقية عالمية، على رأسها منظمة العفو، بفتح تحقيق نزيه وشفاف في وفاة مرسي.

BG Sudan Proteste

زحمة وساطات وتدخلات.. الحل لم يعد بيد السودانيين! 13.06.2019

بعد أن وصلت المفاوضات بين الجيش وقوى المعارضة في السودان إلى طريق مسدود، استطاعت وساطة أثيوبية أن تقنع الطرفين بالعودة لطاولة الحوار. الآن دخلت الولايات المتحدة على الخط لتبدأ مرحلة جديدة في تدويل الأزمة السودانية.

Syrien Luftschläge in der Provinz Idlib

منظمات سورية غير حكومية تنتقد صمت المجتمع الدولي حيال إدلب 31.05.2019

عقدت منظمات سورية غير حكومية مؤتمرا صحافيا في اسطنبول نددت خلاله بالصمت الدولي إزاء ما يجري في إدلب، حيث تواصل الحكومة السورية وروسيا قصف محيط المدينة التي باتت القلعة الأخيرة للمعارضة السورية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  