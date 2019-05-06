 أردوغان يرفض الانتقادات الغربية بشأن إعادة انتخابات اسطنبول | أخبار | DW | 12.05.2019

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أخبار

أردوغان يرفض الانتقادات الغربية بشأن إعادة انتخابات اسطنبول

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أنه لن يرضخ للانتقادات الدولية لقرار مثير للجدل بإعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول. وتعرض أردوغان لانتقادات لاذعة من قبل عدد من العواصم الغربية والمعارضة التركية

Türkei | Recep Tayyip Erdogan in Ankara (picture-alliance/dpa/AP Photo/Pool/Presidential Press Service)

رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الانتقادات الدولية بشأن القرار المثير للجدل بإعادة الانتخابات على بلدية إسطنبول المتنازع عليها. وقال أردوغان في خطاب متلفز خلال مأدبة إفطار في إسطنبول "إن شاء الله، لن ينحني شعبنا لهذه التهديدات، للغة الضغط هذه". وأضاف "هؤلاء الذين يريدون الإطاحة بالرئيس الفنزويلي المنتخب لا يمكنهم الحديث معنا بشأن الديمقراطية".

يشار إلى أنه في يوم الاثنين الماضي أمر المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بإعادة الانتخابات في 23 حزيران / يونيو المقبل ببلدية إسطنبول، التي فاز بها حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي. واستشهد المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا بالمخالفات المزعومة التي ادعاها حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان.

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مسائية DW: إعادة انتخابات إسطنبول.. ضربة جديدة للديمقراطية؟

واتهم حزب الشعب الجمهوري وأحزاب المعارضة الأخرى أردوغان بالتدخل السياسي لدى الهيئة الانتخابية. وتعرض القرار لانتقادات من شركاء تركيا الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة. وحثت واشنطن يوم الأربعاء أنقرة على إجراء التصويت في إسطنبول بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، داعية إلى إجراء "انتخابات حرة ونزيهة". وتمثل خسارة اسطنبول، مركز القوة الاقتصادية في تركيا، نكسة كبيرة لأردوغان. حيث أنه لأول مرة منذ 25 عامًا، يفقد المحافظون الإسلاميون سيطرتهم على العاصمة أنقرة وإسطنبول في الانتخابات التي أجريت في 31 آذار/ مارس الماضي.

ح.ز/ م.س (د.ب. أ، أ.ف.ب)

  • Türkei Strand bei Alanya (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Tueremis)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    تعد تركيا أحد أكثر الوجهات السياحية المحببة للألمان. وتتضمن الإجراءات الجديدة تشديد تعليمات السفر لتركيا ومطالبة المواطنين الألمان بتوخي الحذر، لكن مثل هذه التعليمات لا تمثل أقسى إجراء دبلوماسي يمكن أن تتخذه ألمانيا، التي كان من الممكن أن تصدر تحذيرا من السفر إلى تركيا.

  • Türkei Blick auf Alanya (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Tueremis)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    تتمتع تركيا بأهمية خاصة كنقطة ربط بين أوروبا وآسيا علاوة على أهميتها الإستراتيجية كجارة لليونان وبلغاريا من ناحية، وسوريا والعراق وإيران من ناحية أخرى؛ أي أنها تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه جوار مناطق مشتعلة في الشرق الأوسط.

  • Türkei Sincan Gefängnis in Ankara (Getty Images/AFP/A. Altan)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تركيا، من الممكن أن يؤثر على التواصل مع الألمان المحتجزين هناك وعددهم تسعة أشخاص، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

  • Türkei Konya Awacs Besatzung mit Abzeichen (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    يرجع انضمام تركيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى عام 1952، كما أن الجيش التركي يعد من أكبر جيوش العالم إذ يبلغ قوامه نحو 640 ألف جندي وموظف،وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الألمانية، وبالتالي فهو يحمل أهمية في التصدي لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش".

  • Türkei Incirliks Militärbasis NATO (Imago)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    أقر البرلمان الألماني سحب الجنود الألمان من قاعدة "إنغرليك" ونقلهم إلى الأردن بعد أن منعت تركيا نوابا ألمان من زيارة القاعدة، الأمر الذي أزعج برلين بشدة. في الوقت نفسه مازال جنودا ألمان يتمركزون في قاعدة تابعة للناتو في كونيا.

  • Bulgarisch-türkische Grenze (picture-alliance/Joker/est&ost/M. Fejer)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    بدأت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي عام 2005 إلى أن تجمدت خريف عام 2016. ورغم أن انضمام تركيا للاتحاد مسألة غير مطروحة في الوقت الراهن، إلا أنه في حال انضمامها فستكون ثاني الأعضاء من حيث عدد السكان.

  • Rückführung der Flüchtlinge in die Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    ثقل سياسي جديد أضيف لتركيا بعد الاتفاقية الخاصة باللاجئين مع الاتحاد الأوروبي. ووفقا لأنقرة فإن تركيا استقبلت نحو 7ر2 مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية. وتهدد تركيا بين الحين والآخر، بوقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي وهو أمر لا يصب بالتأكيد في صالح ألمانيا ولا ترغب المستشارة ميركل في حدوثه، لاسيما قبل الحملة الانتخابية. ا.ف (وكالات)


مختارات

برلين تصف إعادة انتخابات اسطنبول بالقرار "غير المفهوم"

اعتبرت برلين قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا بإعادة انتخابات اسطنبول بعد شكاوى من حزب الرئيس أردوغان قرارا "غير مفهوم، فيما اعتبره زعيم المعارضة الفائز في انتخابات 31 مارس/ آذار أكرم إمام أوغلو "خيانة". (07.05.2019)  

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